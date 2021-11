Gheorghe Flutur: Am terminat programul de guvernare. Trebuie să desemnăm şi candidatul pentru premier 19.11.2021

19.11.2021 Gheorghe Flutur: Am terminat programul de guvernare. Trebuie să desemnăm şi candidatul pentru premier Programul de guvernare a fost finalizat şi urmează să fie desemnat şi candidatul la funcţia de premier, a spus prim-vicepreşedintele PNL Gheorghe Flutur. "Am terminat programul de guvernare. Am lucrat



Programul de guvernare a fost finalizat şi urmează să fie desemnat şi candidatul la funcţia de premier, a spus prim-vicepreşedintele PNL Gheorghe Flutur. "Am terminat programul de guvernare. Am lucrat şi...

Economia României va creşte în 2021, chiar dacă nu va ajunge la nivelul din 2019, însă nu toate sectoarele vor resimţi creşterea, în condiţiile în care domenii precum HoReCa sau turismul vor fi în continuare grav afectate, sunt de părere

Florin Vasilică, liderul departamentului de Strategie şi Tranzacţii din cadrul EY România, consideră că anul acesta va aduce oportunităţi noi pe piaţa de fuziuni şi achiziţii (M&A) în contextul schimbărilor politice, a comportamentului de

2020 a adus milioane de euro în buzunarele româncelor care se bat cot la cot cu bărbații pentru profit. Vorbim despre Regina sprâncenelor, de fondatoarea lanțului de farmacii Catena, dar și de moștenitoarea Butan Gas, care au averi de sute de

Maşinile rulate cu volan pe dreapta importate de obicei din Regatul Unit al Marii Britanii (UK) nu vor mai putea fi înmatriculate în România, începând cu data de 1 ianuarie 2021, în contextul Brexit, arată Registrului Auto Român

Încearcă, la ghişeul.ro, plata impozitului pe 2021...! E complicat, dar nu digitalizarea e de

Cancelarul german este pentru al zecelea consecutiv pe primul loc în clasamentul realizat de revista Forbes al celor mai puternice 100 de femei din lume. În acest top, sunt femei din 30 de țări, dintre care 10 șefi de stat și 38 de CEO. ”De

Horoscopul zilei de 6 ianuarie 2021, realizat de astrologul Mădălina Manole, aduce previziuni astrologice pentru zodiile Berbec, Taur, Gemeni, Rac, Leu, Fecioară, Balanță, Scorpion, Săgetător, Capricorn, Vărsător, Pești. Horoscopul zilnic

O femeie din Suceava a ridicat Marele premiu la tragerea principala Loto 6/49 de duminica, 6 decembrie, în valoare de aproximativ 1.46 de milioane de euro. Posesoarea biletului norocos este din

Directorul Institutului de Cercetare Gamaleia pentru Epidemiologie și Microbiologie din Moscova, Alexander Gintsburg, a anunțat marți că Rusia a vaccinat peste un milion de persoane împotriva COVID-19, relatează Agerpres. Alexander Gintsburg a mai

Un bărbat român a fost condamnat la 7 ani de pușcărie, după ce și-a batjocorit fiica vitregă timp de aproximativ doi ani. Marian Barbu a primit pedeapsa pentru viol într-un tribunal italian, pentru că acolo […] The post Dreptate strâmbă

CSA Steaua a anunţat pe site-ul oficial că sportivul paralimpic, care a câştigat trei campionate mondiale la paracanoe (2010, 2011, 2012), s-a stins. Povestea vieţii sale a inclus un episod

Directoratul SIF Transilvania (SIF3) a hotărât convocarea adunării generale ordinare a acţionarilor pe 16 februarie ca urmare a solicitării unui grup de acţionari ce deţin 6,07% din capitalul social, prin care aceştia propun tragerea la

Danemarca, ţara cu cea mai lungă istorie a ratelor negative ale băncii cen­trale, oferă credite ipotecare pe 20 de ani la o rată a dobânzii fixă zero, con­form

„O campanie provaccinare triumfalistă, demagogică, prezentând totul în roz este total ineficientă”, ba chiar poate avea „efecte adverse”, consideră prof. dr. Dorel Săndesc, vicepreşedintele

„Municipalul” din Bacău, „arena groazei”! Imagini dezastruoase cu stadionul care obișnuia să adune 20.000 de

Răsturnare de situație în cazul pacientului de la Floreasca îngropat de o altă familie. Trupul bărbatului a fost deshumat, ieri, și îngropat de adevăratele rude în locul unde își va dormi somnul de veci. Familia pacientului decedat a depus o

Anul 2021 va oferi o mulţime de evenimente importante pentru amatorii de astronomie, printre acestea numărându-se şi o eclipsă totală de Lună sau celebra ploaie de meteori numită

Averile celor mai bogaţi oameni ai lumii au crescut puternic anul trecut chiar în condiţiile în care pandemia a devastat economiile, o tendinţă care reînvie apelurile pentru taxarea întregii acestei avuţii noi, notează

Agenția Europeană pentru Medicamente ar putea aproba în scurt timp modificarea modului de administrare a vaccinului anti-Covid Pfizer-BioNTech, în sensul extragerii a șase doze dintr-un fiolă, în loc de

Diplomat în mânuirea rafinată a cuvintelor, impozant prin statură şi cultură, cu arta de a se face simpatic, patriot, Adrian Năstase a reuşit în mandatul său de prim-ministru să introducă România în