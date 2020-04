Gheorghe Dincă, “terorist” în închisoare! Ce le face colegilor de puşcărie 27.04.2020

27.04.2020 Gheorghe Dincă, “terorist” în închisoare! Ce le face colegilor de puşcărie Gheorghe Dincă este cunoscut drept un “terorist” în Penitenciarul din Slatina, unde este închis. Surse bine informate au dezvăluit ce le face celorlalți deținuți monstrul din Caracal, care le-a răpit pe Luiza Melencu și Alexandra Măceșanu



Gheorghe Dincă, “terorist” în închisoare! Ce le face colegilor de puşcărie

Gheorghe Dincă este cunoscut drept un “terorist” în Penitenciarul din Slatina, unde este închis. Surse bine informate au dezvăluit ce le face celorlalți deținuți monstrul din Caracal, care le-a răpit pe Luiza Melencu și Alexandra Măceșanu anul trecut. Citește și: “Alexandra trăiește, Gheorghe Dincă nu a ucis-o”. Lovitură de teatru în cazul Caracal Gheorghe Dincă, “terorist” […] The post Gheorghe Dincă, “terorist” în închisoare! Ce le face colegilor de puşcărie appeared first on Cancan.ro.

Gheorghe Dincă, “terorist” în închisoare! Ce le face colegilor de puşcărie

Stiri mondene - Stiri Cancan

Stiri pe aceeasi tema:

Primăvara din ultimele zile a scos viperele din hibernare, fiind și vremea lor de împerechere. Salvamontiștii atrag atenția că în zona Transfăgărașanului au fost văzute mai multe vipere sub Cota 2000 sau între Cascada Capra și Cabana

Preşedintele Sri Lankăi, Maithripala Sirisena, a decis interzicerea în public a vălului musulman integral (burqa), precizând că acesta este „un risc de securitate şi un simbol al fundamentalismului”,

Natura s-a dezlănțuit! Jumătatea de sud a României a fost măturată de ploi şi vijelii, marţi. În multe regiuni din ţară traficul a fost dat peste cap. Citește mai

Deflagrația a avut loc miercuri, la un combinat chimic în regiunea autonomă Mongolia Interioară din nordul Chinei la începutul zilei de miercuri. În urma exploziei, trei persoane au fost ucise și alte cinci au fost rănite. Explozia s-a produs

Jurgen Klopp, antrenorul lui Liverpool, a vorbit din nou despre confruntarea de miercuri cu Barcelona, din semifinalele Ligii Campionilor. Partida se joacă de la ora 22:00, liveTEXT pe GSP.ro și în direct la TV Telekom Sport și TV Digi

Noul împărat al Japoniei, Naruhito, în vârstă de 59 de ani, a urcat miercuri pe Tronul Crizantemei, după abdicarea tatălui său, Akihito, căruia i-a adus un omagiu, salutând moştenirea pacifistă şi

Răzvan Cuc, ministrul Transporturilor, a transmis miercuri, un semnal de alarmă către companiile străine. Potrivit lui Cuc spre deosebire de constructorii din străinătate care depun „claim-uri” pentru „banii nemunciți”, firmele particulare

Un copil în vârstă de 12 ani, din localitatea Cetățuia, comuna Puiești, județul Vaslui, a ajuns în stare gravă la Spitalul Municipal de Urgență "Elena Beldiman" Bârlad, după ce s-a accidentat grav la fotbal. Băiatul se juca împreună cu

În acest articol voi comenta convingător, bazat pe experienţă proprie, modul cum este convertită cerinţa simplă, dar fundamentală după ’89, „deşteaptă-te române“ în servicii publice de bună calitate cu impact benefic pentru viaţa, de

Iker Casillas (37 de ani), portarul celor de la FC Porto, a suferit pe parcursul zilei un infarct miocardic acut. Goalkeeper-ul a avut însă noroc și a scăpat cu viață, fiind în prezent internat în spital, sub atenta supraveghere a

Alex Faur, tânărul afacerist pentru care numeroase vedete de la noi au făcut apeluri disperate pentru salvarea acestuia, se lupta cu o boală delicată. Milionarul bucureștean aflase diagnosticul în urmă cu doar trei săptămâni. Printre

Sevilla și Valencia, cele două echipe din Spania, au trimis oferte Viitorului pentru Ianis Hagi, iar mijlocașul de 20 de ani trebuie să se decidă unde vrea să joace din sezonul viitor. Evoluțiile excelente ale lui Ianis din ultimul an și

Tesla (TSLA), producător de automobile electrice, vrea să strângă aproximativ 2 miliarde de dolari din oferte de obligaţiuni şi acţiuni comune, după ce anul trecut miliardarul Elon Musk, fondatorul companiei, a afirmat în repetate rânduri că

Trei noi fotografii cu prinţesa Charlotte a Marii Britanii au fost publicate astăzi pentru a marca cea de a patra aniversare a fetiţei. Citește mai

Buncărul lui Adolf Hitler avea un al cincilea tunel secret pentru a permite evacuarea ocupanților, relevă un videoclip recent lansat. Asta explică ipoteza precum că dictatorul ar fi putut fugi în

Rata şomajului în luna martie 2019 a înregistrat aceeaşi valoare ca şi în luna precedentă, 3,8%, rata şomajului la bărbaţi fiind cu 0,6 puncte procentuale mai mare decât la femei, informează

Transgaz (TGN), transportatorul naţional de gaze naturale, a obţinut dreptul de a începe lucrările la conducta ”Ţărmul Mării Negre - Podişor pentru preluarea gazului din Marea Neagră”, care va traversa judeţele Constanţa, Călăraşi şi

Acuzații extrem de grave la adresa Guvernului! Dragnea, Vâcov şi Teodorovici sunt în pericol. Unul dintre rivalii din opoziție i-a amenințat. Are dovezi clare și le va

După Paşti, inspirată de emoţiile transmise de cei care au petrecut sărbătorile la ţară, dar şi de satul ca temă centrală a campaniei electorale din Spania, am purces la a scrie un material mai amplu despre viitorul spaţiului rural

În fiecare zi, pe GSP.ro găsești cele mai tari declarații din