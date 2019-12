Gheorghe Dincă cere bani ca să vorbească public despre Luiza şi Alexandra 11.12.2019

11.12.2019 Gheorghe Dincă cere bani ca să vorbească public despre Luiza şi Alexandra Gheorghe Dincă, principalul suspect în cazul Caracal, cere bani pentru a vorbi public despre răpirile Luizei Melencu şi Alexandrei Măceşanu. Informaţia a fost confirmată de avocatul său, Claudiu Lasconschi. „Eu aşa am înţeles că ar



Gheorghe Dincă cere bani ca să vorbească public despre Luiza şi Alexandra

Gheorghe Dincă, principalul suspect în cazul Caracal, cere bani pentru a vorbi public despre răpirile Luizei Melencu şi Alexandrei Măceşanu. Informaţia a fost confirmată de avocatul său, Claudiu Lasconschi. „Eu aşa am înţeles că ar dori. Ar dori să facă anumite precizări în mass-media, faţă de tot ce s-a spus faţă de persoana lui, faţă […] The post Gheorghe Dincă cere bani ca să vorbească public despre Luiza şi Alexandra appeared first on Cancan.ro.

Gheorghe Dincă cere bani ca să vorbească public despre Luiza şi Alexandra

Stiri mondene - Stiri Cancan

Stiri pe aceeasi tema:

Tudorel Toader reuşeşte să stârnească polemici chiar şi fără să facă declaraţii sau să posteze pe reţelele de socializare. Citește mai

''Atât România, cât şi Statele Unite trebuie să facă faţă aceloraşi provocări, unele noi, altele mai vechi, una dintre ele fiind cea rusească'', a afimat joi ambasadorul României în SUA, George

Altex are o multime de oferte foarte avantajoase dupa cum bine stiti, insa noi le-am selectat pe cele mai bune dintre ele si le impartasim cu voi. Citește mai

Premierul grec Alexis Tsipras a anunţat că România şi Grecia vor face eforturi pentru a interconecta energetic Marea Neagră şi Mediterana, prin conducte de gaze naturale. Citește mai

În cadrul ședinței de Guvern de vineri, 29 martie, s-a decis declararea zilei de 30 aprilie 2019, drept zi liberă pentru salariații din sectorul bugetar, transmite Ministerul Muncii și Justiției

Un copil de 10 ani a devenit păpușa sexuală a colegilor mai mari din școala în care învață. Totul a început imediat după debutul anului școlar. Băiatul de clasa a treia trebuia să stea la dispoziția colegilor de gimnaziu, fiind obligat să

Irina Loghin, o fetiţă în vârstă de 13 ani, a oferit un moment emoţionant pe scena „Românii au talent“, în ediţia de vineri seara, 29 martie. Interpretarea ei i-a ridicat la dans pe Andra şi Mihai Petre şi i-a adus patru de „Da“. De

Vă propunem astăzi o reţetă simplă, aromată, dar uimitor de bună din cartea de bucate a Sandei Marin: tortul de biscuiţi cu cremă de

Spaniolii acuză autorităţile române de indiferenţă în cazul a sute de copii români care trăiesc în Spania fără a avea documente şi nicio cetăţenie. Cazul a fost sesizat Parlamentului

George Clooney, împreună cu alte personalităţi, reacţionează faţă de o lege cruntă: lapidarea, biciuirea, tăierea mâinii şi a piciorului. Lege care va intra în vigoare de la 3 aprilie. Acestea vor fi pedepsele prevăzute pentru

Vor rămâne conectate la sursa de energie electrică doar aparatele necesare activităţilor specifice aflate în

Două persoane au murit, sâmbătă dimineaţă, într-un accident rutier care s-a produs la Târgu Mureş, în zona sensului giratoriu de la Gara mare, şi în care au fost implicate o autoutilitară şi un autoturism. Una dintre victime era prinsă sub

Senatorii PSD Lia Olguţa Vasilescu şi Claudiu Manda organizează sâmbătă, 30 martie, petrecerea de nuntă la care ar urma să participe în jur de 500 de

Doi sătmăreni şi un constănţean sunt cercetaţi pentru tâlhărie calificată, după ce în 19 martie au furat dintr-o bijuterie aproximativ două kilograme de

David Ibbotson, pilotul avionului care îl transporta pe Emiliano Sala de la Nantes la Cardiff şi care s-a prăbuşit în Canalul Mânecii, nu era calificat pentru zboruri de noapte, informează

Un poliţist din Bucureşti a fost nevoit să facă uz de arma din dotare după ce un bărbat înarmat cu un cuţit a încercat să-l atace. Evenimentul s-a petrecut în jurul orei 10.00, în apropierea Pieţei Unirii din

În noaptea de sâmbătă spre duminică, pe 31 martie, Republica Moldova trece la ora de vară. Ceasul se mută cu o oră înainte. Ora 02.00 va deveni 03.00, transmite

Preşedintele Emmanuel Macron a reiterat vineri respingerea de către Franţa a deciziei americane de a recunoaşte suveranitatea Israelului asupra Înălţimilor Golan, transmite AFP. "Preşedintele Franţei

Cinci muncitori au fost ucişi şi trei răniţi într-o explozie provocată de o scurgere de gaz într-o uzină din provincia Shandong în estul Chinei, potrivit autorităţilor locale, informează sâmbătă France

Azi continuă meciurile din etapa a 27-a din Liga 2. De la ora 11:00 AU ÎNCEPUT 6 partide, iar de la ora 14:30 se dispută meciul Farul - Chindia. Derby-ul etapei este Petrolul - U Cluj, de la 18:30. Academica Clinceni, locul 3, va juca pe teren