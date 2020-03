Gheorghe Dincă, bătut cu bestialitate în închisoare! Criminalul din Caracal a cedat complet 08.03.2020

08.03.2020 Gheorghe Dincă, bătut cu bestialitate în închisoare! Criminalul din Caracal a cedat complet Gheorghe Dincă a fost bătut cu sălbăticie în celulă de colegii săi. Bătrânul a căzut la pământ și a fost lăsat inconștient minute în șir. Potrivit surselor, criminalul din Caracal a fost desfigurat complet de ceilalți deținuți. Totul



Gheorghe Dincă, bătut cu bestialitate în închisoare! Criminalul din Caracal a cedat complet

Gheorghe Dincă a fost bătut cu sălbăticie în celulă de colegii săi. Bătrânul a căzut la pământ și a fost lăsat inconștient minute în șir. Potrivit surselor, criminalul din Caracal a fost desfigurat complet de ceilalți deținuți. Totul după ce monstrul din Caracal s-a plâns zilele trecute că este traumatizat de colegii de celulă. „S-a […] The post Gheorghe Dincă, bătut cu bestialitate în închisoare! Criminalul din Caracal a cedat complet appeared first on Cancan.ro.

Gheorghe Dincă, bătut cu bestialitate în închisoare! Criminalul din Caracal a cedat complet

Stiri mondene - Stiri Cancan

Stiri pe aceeasi tema:

Actorul Florin Călinescu a fost în culmea fericirii când pe scena de la „Românii au talent” a apărut Alicia Bonita, o tânără dansatoare, în vârstă de 29 de ani, din Bucureşti. Aşadar, Florin a fost foarte încântat de evoluţia Aliciei

Andrei Caramitru, consilier al preşedintelui USR Dan Barna, precizează că în prezent avem circa 200.000 de actuali şi foşti bugetari, care primesc în acelaşi timp şi pensii speciale uriaşe şi salarii mari, care-şi ţin aproape şi amantele,

Perechea Horia Tecău / Florin Mergea a învins cuplul Benjamin Lock / Courtney John Lock, cu 6-1, 6-4, astfel că scorul întâlnirii de Cupa Davis dintre România şi Zimbabwe, de la Piatra Neamţ, a devenit 2-1. Întâlnirea contează pentru primul

Impactul mobilităţii pieţei muncii asupra finanţelor publice, rolul impozitării în sprijinirea creşterii economice şi pregătirea reuniunilor G20 şi FMI din aprilie au fost temele de pe agenda celei de-a doua zi a Ecofin-ului Informal de la

România a susţinut demararea unui proces de reformă a Sistemului de Soluţionare a Litigiilor între Investitori şi Stat (ISDS), sub egida Comisiei ONU pentru Dreptul Comercial Internaţional (UNCITRAL), în cadrul unei reuniuni care a avut loc, la

Echipa masculină de tenis a României conduce formaţia Zimbabwe cu scorul de 2-1, după ce perechea Horia Tecău/Florin Mergea s-a impus în faţa fraţilor Benjamin Lock şi Courtney Lock cu 6-1, 6-4, sâmbătă,

Rapidul a învins CS Făurei într-un meci din Liga 3, Seria a 2-a, scor 10-1. Echipa la care Bănel Nicoliță e patron, jucător și antrenor n-a avut nicio reacție pe stadionul din Regie. Bănel n-a jucat, fiind suspendat, însă

După transferul lui Răzvan Marin la Ajax, a venit rândul lui Cristi Manea (21 de ani) să fie foarte aproape de o mutare la AS Roma. Echipa din Serie A ar fi interesată de fundașul dreapta de la CFR Cluj, anunță Fanatik. Sursa citată

Sorana Darclee se află zilele acestea în Thailanda, acolo unde se bucură de plajă și soare. Artista și-a afișat mândră silueta perfectă și bronzul ciocolatiu, iar fanii au reacționat imediat, după ce aceasta a publicat pe contul de

Oamenii de știință sunt consternați de mai multe decenii de conservarea incredibilă a armelor de bronz ale celebrilor războinici de teracotă din China, care și-au păstrat suprafețele strălucitoare după ce au fost îngropate de mai

Administraţia de la Palatul Elysee, Franţa a emis un comunicat prin care anunţă că preşedintele Emmanuel Macron a aprobat realizarea unei comisii formată din specialişti care să investigheze rolul Franţei în genocidul din Rwanda din 1994.

Liderul UDMR, Kelemen Hunor, anunţă că sâmbătă i-a fost refuzat accesul în Ucraina, fără nicio explicaţie clară şi că l-a informat ministrul român de Externe despre această situaţie, urmând să solicite explicaţii Ambasadei Ucrainei la

Echipa de Cupa Davis a României a câştigat întâlnirea cu Zimbabwe de la Piatra Neamţ, contând pentru primul tur al Grupei a II-a, Zona Europa/Africa a Cupei

Consilierul PNL din Consiliul General al Primăriei Capitalei, Ciprian Ciucu, a scris sâmbătă pe Facebook că oamenii ar trebui judecaţi pe ce fac în prezent, „nu pe baza unor lucruri despre care nu ştim suficient, petrecute cu peste 30 de ani

Călin Popescu Tăriceanu află luni dacă dosarul în care a fost achitat pentru mărturie mincinoasă se va rejudeca, așa cum a cerut DNA. Președintele Senatului spune că procesul în care a fost trimis

CSA Steaua nu a mai repetat pașii greșiți din sezonul precedent și a învins-o categoric pe CS FC Dinamo, scor 3-0, în confruntarea cu parfum de derby din Liga 4. Partida a început cu recitalul ultrașilor din Peluza Sud Steaua, care

David Neres, atacantul lui Ajax Amsterdam, are doar 22 de ani, dar încrederea în sine nu-i lipsește. Vârful brazilian a fost convocat și la naționala mare, după ce a adunat 9 meciuri pentru reprezentativa U20. Cu 28 de goluri

În ziua în care CS FC Dinamo și CSA Steaua se întâlnesc în derby-ul din Liga 4, echipele U19 ale celor de la Dinamo (clubul din Liga 1) și CSA Steaua s-au confruntat în ciocnirea din Liga Elitelor U19. Roș-albii

Fanii baschetului siban se pregătesc să intre din nou în cartea recordurilor, cu un proiect ce presupune tipărirea celei mai mari reviste din lume. „CSU Fans Magazin”, singura revistă de baschet din România, care a intrat

Cântăreața a mărturisit că a existat o presiune foarte mare asupra ei la scurt timp după ce a născut, și asta pentru că se îngrășase 20 de kilograme, pe care trebuia să le dea jos rapid. Sore a declarat pentru revista Viva! faptul că a