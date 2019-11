Gheorghe Dincă a fost scos din arest! Decizie de ultimă oră în dosarul Caracal 25.11.2019

25.11.2019 Gheorghe Dincă a fost scos din arest! Decizie de ultimă oră în dosarul Caracal Gheorghe Dincă a fost scos din Arestul Central şi dus din nou la DIICOT. Criminalul din Caracal a vrut să-şi studieze din nou dosarul, să vadă exact ce probe au anchetatorii împotriva lui. Avocatul Claudiu Lascoschi a precizat la România TV că



Gheorghe Dincă a fost scos din arest! Decizie de ultimă oră în dosarul Caracal

Gheorghe Dincă a fost scos din Arestul Central şi dus din nou la DIICOT. Criminalul din Caracal a vrut să-şi studieze din nou dosarul, să vadă exact ce probe au anchetatorii împotriva lui. Avocatul Claudiu Lascoschi a precizat la România TV că Dincă s-a dus din propria initiaţivă, pentru că a dorit să mai studieze […] The post Gheorghe Dincă a fost scos din arest! Decizie de ultimă oră în dosarul Caracal appeared first on Cancan.ro.

Gheorghe Dincă a fost scos din arest! Decizie de ultimă oră în dosarul Caracal

Stiri mondene - Stiri Cancan

Stiri pe aceeasi tema:

Bianca Andreescu a abandonat în turneul de la Miami, din cauza unei accidentări. Galeria Foto. Citește mai

Alexandru Mitriță și Cosmin Contra s-au certat serios după meciul din Suedia (1-2), iar selecționerul României a luat o decizie radicală. Citește mai

Liderul PSD Liviu Dragnea a declarat joi, referindu-se la anunţul preşedintelui referitor la referendum şi la faptul că PSD s-ar teme de un astfel de demers, că preşedintele „se alintă dar nu-l bagă nimeni în seamă”. El a comentat

Alegerea corectă a alimentelor este o modalitate de a ne stimula propriul sistem de apărare, putând creşte şansele la o viaţă sănătoasă, susţine Dr. William Li, cercetător al Institutului Harvard care şi-a dedicat sute de ore studierii

Liderul PLUS, Dacian Cioloş, salută iniţiativa preşedintelui Klaus Iohannis de a organiza referendum pe justiţie şi susţine că votul din 26 mai va arăta că „minciuna are picioare scurte şi românii refuză să trăiască în corupţie şi

Îţi place cum arată părul imediat după vopsire, nu-i aşa? Însă, după câteva spălări, îşi pierde din strălucire – devine uscat şi casant. Aşa că, dacă vrei să-i păstrezi, mai mult timp, culoarea şi aspectul sănătos, oferă-i

Preşedintele PSD, Liviu Dragnea, a anunţat joi că proiectul ordonanţei de urgenţă de modificare a OUG 114, care ar urma să fie discutat vineri în şedinţa de Guvern, aduce modificări în ceea ce priveşte sistemul bancar, fondurile de pensii,

Dacă România ar dori să plătească în acest moment toată datoria publică acumulată, fiecare român ar trebui să scoată din buzunar circa 3.600 de euro, adică 17.000 de lei. Suma este mai mult decât dublă faţă de cea de acum opt ani, iar

Preşedintele de onoare al PL, Mihai Ghimpu, susţine că fostul poliţist de frontieră Gheorghe Petic putea fi salvat de închisoare, dacă acesta ar fi fost inclus pe lista parlamentară a Blocului ACUM pe un loc care i-ar fi asigurat funcţia de

Puterea venezueleană şi-a sporit joi presiunea asupra lui Juan Guaido, recunoscut preşedinte interimar de aproximativ 50 de ţări, declarându-l ineligibil pe o perioadă de 15 ani, o sancţiune respinsă imediat de către şeful opoziţiei,

Accident spectaculos, joi seara, pe Calea Şagului din Timişoara. O maşină s-a răsturnat, iar un tânăr a ajuns la

Ministrul Sănătăţii, Sorina Pintea, a declarat joi că este foarte importantă medicina de familie iar Guvernul va susţine creşterea procentajului alocat pentru medicii de familie printr-un împrumut

Cristiano Ronaldo, starul de 34 de ani al celor de la Juventus, îi alarmează pe șefii clubului după testele făcute azi. Cristiano Ronaldo a făcut mai multe investigații medicale după accidentarea suferită în prima repriză a meciului

O pădure din Vrancea a fost scoasă la vânzare pe un site de anunțuri din China. Prețul cerut pe 142 de hectare este unul exorbitant, cred localnicii, pentru că pădurea nu mai este la fel de deasă ca înainte să înceapă defrișările. Totuși,

Ambasadorul Canadei în România, Kevin Hamilton, a postat un scurt mesaj pe Twitter după decizia de joi seara din dosarul Kovesi de la Secția specială pentru investigarea magistraților. Citește mai

Celebrul cântăreț, Ed Sheeran, autorul melodiei „Shape of You” a devenit un magnat în imobiliare în doar șapte ani. Acesta deține în prezent nu mai puțin de 13 apartamente și case în Londra, la care se mai adaugă un bar și un

România are nevoie de investiţii, fie că sunt făcute din capital autohton sau din capital străin, însă trebuie create politici de susţinere a investiţiilor realizate de firmele româneşti. Firmele locale vor investi în ţară pe termen lung,

Sorin Preda, CEO al dezvoltatorului Global Vision, crede că intrarea în Schengen vă mări chiar şi de zece ori traficul de containere din Portul Constanţa, însă deocamdată spune că judeţul este ocolit de investitori, deşi îl vede perfect ca

Alpha Bank, prezentă în top 10 al celor mai mari bănci după active pe piaţa românească, a înregistrat anul trecut un profit brut de 20,9 mil. euro, în condiţiile creşterii creditării şi a veniturilor operaţionale, şi a îmbunătăţirii

Simona Halep (27 de ani, 3 WTA) și Karolina Pliskova (27 de ani, 7 WTA) se înfruntă ACUM în semifinalele de la Miami. Partida e liveTEXT pe GSP.ro și în direct pe TV Digi Sport 2. Dacă trece de Pliskova, Simona Halep va urca pe