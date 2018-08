Ghenosu, arestat la Londra. Era pe lista celor mai urmărite persoane din România. Cum a fost prins 14.08.2018

14.08.2018 Ghenosu, arestat la Londra. Era pe lista celor mai urmărite persoane din România. Cum a fost prins Informația momentului. Luni, în jurul orelor 16:30, a fost arestat de către Poliția Britanică, în Hertfordshire, la periferia Londrei, Florin Nicolae Ghinea, zis “Ghenosu”, aflat pe lista celor mai urmărite persoane din România. (Console si



Ghenosu, arestat la Londra. Era pe lista celor mai urmărite persoane din România. Cum a fost prins

Informația momentului. Luni, în jurul orelor 16:30, a fost arestat de către Poliția Britanică, în Hertfordshire, la periferia Londrei, Florin Nicolae Ghinea, zis “Ghenosu”, aflat pe lista celor mai urmărite persoane din România. (Console si accesorii gaming) Ghenosu a fost arestat preventiv, iar după primirea mandatului european de arestare emis de autoritățile române, tradus, urmează să […] The post Ghenosu, arestat la Londra. Era pe lista celor mai urmărite persoane din România. Cum a fost prins appeared first on Cancan.ro.

Ghenosu, arestat la Londra. Era pe lista celor mai urmărite persoane din România. Cum a fost prins

Stiri mondene - Stiri Cancan

Stiri pe aceeasi tema:

Campionii mondiali au ajuns la Paris! Urmează defilarea de Champs-Elysees. Echipa Franței, care a câștigat Campionatul Mondial de fotbal din Rusia 2018, după o finală splendidă cu Croația, a ajuns acasă. Franța a devenit pentru a doua oară în

Echipa Croaţiei, finalista Cupei Mondiale 2018, a fost întâmpinată de mai bine de 100.000 de persoane la Zagreb, luni, la întoarcerea în ţară. Citește mai

Este oficial! Palatul Victoria a anunţat: şedinţa de Guvern are loc marţi, la ora 14.00. Concret, vorbim de şedinţa de Guvern în care ar urma să fie adoptată OUG pentru amnistie şi graţiere. Citește mai

La o zi după finala Mondialului, jucătorii care şi-au făcut conaţionalii mândri în ultima lună s-au întors acasă şi au avut parte de primiri

Un scenariu scris de regizorul Stanley Kubrick şi de autorul Calder Willingham ("Absolventul/ The Graduate") a fost descoperit de un membru al Academiei de flm britanice, în timp ce făcea cercetări despre ultimul film al regizorului, ”Eyes Wide

Situată printre ţările europene cu cei mai puţini donatori de organe, România vrea să adopte modelul spaniol, considerat cel mai eficient din întreaga Europă. Între altele, asta presupune adoptarea acordului prezumat pentru donare şi nu a celui

Mai marii de la Interne vor mai mulţi poliţişti locali pe străzi, pentru dirijarea circulaţiei şi menţinerea ordinii

Peste 100 de milioane de lei (21,7 milioane de euro) a cheltuit România, printr-un singur minister, în numai 9 ani, pe studii care nu au fost folosite, pe site-uri care au rămas neutilizate de ani buni şi pe proiecte care nu au existat

Amfiteatrul roman din Ulpia Traiana Sarmizegetusa Regia şi-ar putea schimba înfăţişarea, dacă proiectul de restaurare depus la ADR Vest va fi

Darius Vâlcov, consilier al premierului Viorica Dăncilă, a susţinut luni seară la Antena 3 că nu va exista niciun pensionar care să nu aibă pensia dublă până la momentul la care coaliţia PSD-ALDE îşi va încheia aplicarea programului de

Una dintre cele mai mari temeri pe care le avem atunci când călătorim cu avionul este pierderea bagajelor. Avem emoţii de fiecare dată când stăm şi aşteptăm bagajele pe banda rulantă și nu le vedem de aceea

Un scenariu semnat de regizorul Stanley Kubrick, considerat ''pierdut'', a fost descoperit recent şi ar putea fi transformat în film, informează The Guardian. Intitulat "Burning Secret", scenariul este

Amnistia sau graţierea nu au fost subiecte de discuţie la întâlnirea de luni în cadrul coaliţiei cu preşedintele PSD, Liviu Dragnea, dar o astfel de măsură trebuie analizată dacă este oportună sau nu,

Managerii care au urmat cursurile unui MBA sau Executive MBA oferit pe plan local spun că motivaţia principală care a stat la baza deciziei de a urma un astfel de program este nevoia unei pregătiri teoretic consistente, care să dubleze experienţa

Cristiano Ronaldo, 33 de ani, a fost prezentat în această seară la Juventus, în cadrul unei conferințe de presă fastuoase care a avut loc la Torino. Noul star al "Bătrânei Doamne" s-a declarat entuziasmat de noua sa

Franța, patru trofee și 6 finale la juniori și seniori între 2013 și 2018. Înainte ca prima selecționată să cucerească titlul mondial, trei naționale U17, U19 și U20 au câștigat Euro și CM. Pentru francezi, formarea

Amnistia sau graţierea nu au fost subiecte de discuţie la întâlnirea de luni în cadrul coaliţiei cu preşedintele PSD, Liviu Dragnea, dar o astfel de măsură trebuie analizată dacă este oportună sau nu, a declarat

Departamentul american al justiţiei a anunţat luni arestarea unei cetăţene ruse acuzate de conspiraţie ca agentă a guvernului Rusiei, dezvoltând legături cu cetăţeni americani şi infiltrându-se în grupuri politice,

Darius Vâlcov, consilier de stat în aparatul de lucru al prim-ministrului Viorica Dăncilă, a declarat, luni seară, la Antena 3, că măsura amnistiei fiscale este prevăzută în programul de guvernare şi include ştergerea datoriilor unor

Din ce în ce mai mulţi oameni ajung în spatele gratiilor. Conform Institutului pentru cercetarea politicilor privind infracţionalitatea, peste 10,35 de milioane de indivizi sunt reţinuţi în instituţii penitenciare în întreaga lume, în