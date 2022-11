Gestul unui şofer de camion a şocat pe toată lumea! Bărbatul s-a mutat în dubiţă, pentru că îi era prea frig în apartament 25.11.2022

Gestul unui şofer de camion a şocat pe toată lumea! Bărbatul s-a mutat în dubiţă, pentru că îi era prea frig în apartament

Darryl Moore, în vârstă de 32 de ani, s-a mutat definitiv din apartamentul în care a locuit timp de cinci ani. Bărbatul a întâmpinat probleme cu distribuitorul de energie, motiv pentru care nu a mai

Omicron amenință din ce în ce mai mult sănătatea oamenilor de sărbători. Cum poți preveni infectarea în călătoriile cu avionul, unde noua tulpină devine extrem de

Ministerul Apărării Naţionale a primit aprobarea prealabilă pentru iniţierea procedurii de atribuire a contractelor de achiziţie pentru pachetul de 32 de avioane de la Guvernul Norvegiei şi a bunurilor şi serviciilor pentru modernizare de la

Compania poloneză BaseLinker, care oferă o serie de servicii pentru comercianţii din online, a intrat în 2021 în România şi lucrează deja cu eMAG, liderul pieţei de

Etapa tradiţională de Boxing Day din Premier League vine la Superbet cu SuperPariuri, SuperAvantaj şi SuperCote. Nu ai cont la Superbet? Înregistrează-te chiar acum şi beneficiază de Bonusul de Bun Venit de până la 500 de lei! Boxing

Companiile aeriene au fost nevoite să anuleze peste 2.000 de zboruri interne şi internaţionale, în întreaga lume, din cauza restricţiilor impuse ca urmare a răspândirii tulpinii Omicron a virusului SARS-CoV-2, informează cotidianul Le

Danemarca a anunţat joi că persoanele care intră pe teritoriul său vor trebui să prezinte un test Covid negativ, chiar dacă sunt vaccinate, relatează

Un incendiu violent s-a produs la Câmpulung Moldovenesc joi seară! Patru persoane au ajuns cu arsuri la

Poliţiştii au deschis un dosar penal după ce au fost sesizaţi că pe stâlpii Sinagogii evreieşti din Sighişoara au fost desenate două

Start-up-ul spaniol Glovo, finanţat până acum cu 1,2 miliarde dolari, devine un jucător extrem de puternic pe piaţa locală în urma achiziţiei operaţiunilor Foodpanda din România, aprobată oficial la finalul săptămânii trecute de către

Gazeta Sporturilor îți prezintă săptămânal cele mai bune selecții la pariuri în campionatele

La final de an, Marina Constantinescu îşi dezvăluie trăirile, neputinţele, întâmplările, amintirile, reuşitele, visurile şi năzuinţele. Vă invit să descoperiţi în confesiunile ei nocturnele, dar şi puterea

Crăciunul este perioada tradiţiilor, a superstiţiilor şi a obiceiurilor transmise din generaţie în generaţie. Colindul, scenetele cu motive religioase şi mesele bogate sunt nelipsite în toate colţurile ţării, în special la sat, acolo unde

Foşti şefi al Serviciului permise şi înmatriculări Teleorman au fost trimişi în judecată de procurorii Direcţiei Naţionale Anticorupţie, într-un dosar de luare de mită. Aceștia sunt acuzați că au primit bani şi bunuri pentru

Meciurile din Premier League de Boxing Day, a doua zi de Crăciun, au fost cu adevărat spectaculoase. Nu mai puțin de 28 de goluri s-au înscris în cele 6 partide de duminică, scorul-fluviu al zilei fiind înregistrat pe Etihad: Manchester City -

Florin Cîțu, "rockerul" PNL, are concurență puternică din partea liderului PNL București, primarul sectorului 6, Ciprian Ciucu. În ajunul Crăciunului, acesta a postat pe Facebook o imagine cu un tablou al legendarului Lemmy Kilmister, liderul

Simona Neumann, directorul executiv al Asociaţiei Timişoara Capitală Culturală Europeană, şi-a anunţat, luni, demisia din funcţia pe care o deţine de nouă

Oamenii de ştiinţă au declarat sâmbătă că erupţia de vulcanului din La Palma din Spania s-a încheiat, permiţând insulei să respire uşurată la aproape 100 de zile după ce vulcanul Cumbre Vieja a început să arunce lavă, roci şi cenuşă

Cântărețul de folk Victor Socaciu, unul dintre cei mai cunoscuți și apreciați artiști români, a încetat din viață astăzi, la vârsta de 68 de ani. Fiica și fosta soție a artistului au confirmat regretabila veste. Victor Socaciu, mare

Autorităţile anunţă 1.144 de noi cazuri de infectări cu SARS-CoV-2 în ultimele 24 de ore, potrivit datelor publicate de Grupul de Comunicare Strategică. Numărul deceselor a rămas scăzut, în ultimele 24 de ore înregistrându-se

Tribunalul Bucureşti a decis ca fetele fostului patron al companiei Rompetrol, Dinu Patriciu, şi fostele neveste ale acestuia, Dana Rodica şi Sabina, să achite către stat prejudiciul de peste 58 de milioane de dolari şi dobânda din 2001 de peste