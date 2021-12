Gestul necugetat al unui tânăr pentru câteva like-uri pe TikTok: ”Dacă până la ora 12.00 strâng 200 de inimioare, lansez asta” 08.12.2021

Gestul necugetat al unui tânăr pentru câteva like-uri pe TikTok: ”Dacă până la ora 12.00 strâng 200 de inimioare, lansez asta”

Tot mai mulţi tineri îşi doresc să fie în centrul atenţiei şi recurg la diferite metode pentru a obţine acest lucru în mediul online. Este şi cazul unui băiat care nu a ţinut cont de […]

Noul Președinte al SUA, Joe Biden, a făcut publică vineri o estimare sumbră a bilanțului epidemiei de coronavirus, care afectează puternic țara: numărul deceselor va depăși

În ultimele 24 de ore au fost vaccinate peste 38.000 de persoane, potrivit Comitetului Național de Coordonare a Activităților privind Vaccinarea împotriva COVID-19 (CNCAV). Numărul este în creștere faţă de duminică, 24 ianuarie, când au fost

Bilanţul infectărilor la Școala nr. 28 din București, unde a fost depistată noua tulpină de COVID, a ajuns la 16, după ce alte şapte persoane au fost testate pozitiv în urma extinderii anchetei epidemiologice, a declarat un oficial al

Preşedinta Băncii Centrale Europene (BCE), Christine Lagarde, speră că 2021 va fi anul redresării post-pandemie, lucru care va fi realizat însă în două faze, pentru că economia nu dă încă semne de redresare, relatează

Un cutremur slab a avut loc în România, duminică. Acest început de an este marcat de o intensificare a activității seismice din țara

O nouă zi, un nou banc și un nou motiv de amuzament. Pentru astăzi v-am pregătit ceva super tare, apropo de consultanța gratuită pe care o promit numeroase instituții. Un bărbat căruia i s-a stricat […] The post Bancul zilei | Motoreta

Bogdan Grama, directorul ge­ne­ral al companiei Abatorul Periş din ju­deţul Dâmboviţa, cumpărată în 2015 de holdingul Agricover, grup controlat de omul de afaceri Jabbar Kanani, de la Romsuintest Periş, companie aflată în pro­ce­dură de

Lista preţurilor de vânzare cu amănuntulÎnregistrată la Ministerul Finanţelor cu Nr.819058 / 35.01.2021Conform cerinţelor Hotărârii Guvernului Nr. 1/2016 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul

Firea deschisă, popularitatea lui Ilie Năstase ne fac să uităm adesea ce simpatie cucerise marele nostru campion în lumea ştabilor lumii. Actualul preşedinte al Statelor Unite, Joe Biden, a destăinuit că

Firmele de pe platforma companiei MetalLemn, un business park care oferă spaţii de închiriere, trec printr-o perioadă dificilă din cauza pandemiei de COVID-19, au solicitat reduceri de chirii şi au nevoie de fonduri europene pentru a-şi reveni

Horoscopul zilei de 28 ianuarie 2028, realizat de astrologul Mădălina Manole, aduce previziuni astrologice pentru zodiile Berbec, Taur, Gemeni, Rac, Leu, Fecioară, Balanță, Scorpion, Săgetător, Capricorn, Vărsător, Pești. Horoscopul zilnic

Curtea Constituţională a României a respins, marți, cele două sesizări depuse de Alianța pentru Unirea Românilor (AUR) împotriva învestirii în Parlament a Guvernului condus de premierul Florin

Comisia de Integritate a luat noi măsuri contra gamerilor care au pariat pe propriile meciuri de CS:GO. Fenomenul CS:GO este în continuare zguduit de scandaluri, mai ales când vine vorba de pariuri. Foarte mulți gameri au pariat pe propriile meciuri,

Atacantul central pe care FCSB îl dorește în acest mercato este Ante Vukusic (29 de ani), ultima dată la Olimpija Ljubljana. Azi, Mihai Stoica, managerul general al lui FCSB, a lăsat să se înțeleagă că FCSB va transfera un atacant central

Ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare, spune că bugetul României trebuie să fie orientat către performanţă şi rezultate, cu obiective trainice, care să asigure stabilitatea financiară pe termen lung, atât de necesară după aproape un an de

Horoscopul zilei de 28 ianuarie 2028, realizat de astrologul Mădălina Manole, aduce previziuni astrologice pentru zodiile Berbec, Taur, Gemeni, Rac, Leu, Fecioară, Balanță, Scorpion, Săgetător, Capricorn, Vărsător, Pești. Horoscopul zilnic

Administrația Națională de Meteorologie a emis, astăzi, atenționări meteo cod portocaliu și cod galben de ninsori

Guvernul german ia în calcul să suspende aproape toate zborurile internaţionale în încercarea de a preveni propagarea noilor mutaţii de coronavirus, a declarat ministrul german de Interne Horst Seehofer într-un interviu acordat marţi publicaţiei

Ungaria a făcut apel la Comisia Europeană să ia măsuri pentru susţinerea crescătorilor de porci ale căror afaceri au de suferit din cauza pandemiei, a focarelor de gripă porcină şi a creşterii preţurilor nutreţurilor, relatează Budapest

Acţionarii Conpet Ploieşti (COTE), transportator de ţiţei deţinut de statul român în proporţie de 58,7%, vor discuta în adunarea generală din 11 martie majorarea capitalului social cu 108,8 milioane lei, din care mai mult de jumătate