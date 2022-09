Gestul lui Ronaldo după Sheriff Tiraspol - Manchester United » Ce a făcut când un voluntar a venit să se pozeze cu el după meci 16.09.2022

16.09.2022 Gestul lui Ronaldo după Sheriff Tiraspol - Manchester United » Ce a făcut când un voluntar a venit să se pozeze cu el după meci Cristiano Ronaldo și-a salutat fanii din Chișinău, însă un tânăr s-a apropiat și l-a atins pe umăr. Reacția portughezului a fost surprinsă de trimișii GSP în Republica Moldova. Sheriff Tiraspol a pierdut, 0-2, în fața lui Manchester



Gestul lui Ronaldo după Sheriff Tiraspol - Manchester United » Ce a făcut când un voluntar a venit să se pozeze cu el după meci

Cristiano Ronaldo și-a salutat fanii din Chișinău, însă un tânăr s-a apropiat și l-a atins pe umăr. Reacția portughezului a fost surprinsă de trimișii GSP în Republica Moldova. Sheriff Tiraspol a pierdut, 0-2, în fața lui Manchester United. La sfârșitul partidei de la Chișinău, Cristiano Ronaldo a venit agale de pe banca de rezerve, unde a ajuns după ce-a fost schimbat de antrenorul Erik ten Hag. ...

Gestul lui Ronaldo după Sheriff Tiraspol - Manchester United » Ce a făcut când un voluntar a venit să se pozeze cu el după meci

Stiri sportive - Stiri Gazeta Sporturilor

Stiri pe aceeasi tema:

City Insurance a dispărut de pe tricouri de la FCSB, după ce a dat faliment. Becali anunță că Betano vrea să devină sponsor principal, însă regulamentul actual al FRF interzice în mod clar ca aceeași societate să fie partenerul numărul 1 la

Soţia unui vasluian oferă detalii tulburătoare despre modul în care a fost tratat acesta de către autorităţile sanitare de la momentul în care a aflat că este infectat cu SARS-CoV-2 şi până când a

Caz șocant în România! O tânără din Timişoara a fost filmată 24 de ore din 24 de fostul iubit austriac, care i-a montat camere şi microfoane în casă şi chiar a angajat doi detectivi privaţi […] The post La limita inimaginabilului! O

Versatil şi gustos, dovleacul are multe beneficii pentru sănătate şi poate fi folosit în nenumărate reţete. Află în ce afecţiuni este indicat, dar şi cine nu trebuie să-l

Inter U19, formația antrenată de Cristian Chivu (40 de ani), a învins-o pe Sheriff Tiraspol U19, scor 2-1, și este lider în grupa D din UEFA Youth League. Cristi Chivu a fost lăudat pentru modul în care a ales să își înceapă cariera. A

Vicepreședintele PSD Gabriela Firea a anunțat miercuri dimineața că a fost confimată cu Covid. Firea spune că a făcut în urmă cu trei săptămâni a treia doză de vaccin. „Absentez motivat de

Mihai Bendeac este una dintre vedetele Antenei 1. De mulți ani, actorul a semnat un contract cu postul de televiziune, iar în prezent are rolul de jurat în emisiunea „iUmor”, care se difuzează sâmbăta seara. […] The post Am aflat ce

Curtea Constituţională a României a respins, cu unanimitate de voturi, cererea formulată de preşedintele Senatului, Anca Dragu, cu privire la existenţa unui conflict între Guvern şi Parlament cu privire la necesitatea unui vot de încredere al

Cooperativa Agricolă Nucul de Aur cu sediul în Suceava, formată din 20 de producători de fructe şi legume din judeţele Suceava, Iaşi, Botoşani şi Vaslui a finalizat investiţia de 5,8 mil. lei într-o fabrică de fructe deshidratate, finanţată

Prima soluţie după respingerea guvernului prezentat de USR este "resuscitarea coaliţiei de guvernare" şi, dacă acest lucru nu se poate, "din motive subiective", trebuie găsită o altă soluţie pentru o

Noi măsuri antiepidemice vor intra în vigoare în Bulgaria şi va exista o notificare înaintea introducerii lor, a anunţat marţi ministrul sănătăţii bulgar Stoicho Kaţarov, în timpul unei vizite la spitalul Aleksandrovska din Sofia, transmite

Cabinetul Cioloş, care a primit doar 88 de voturi în Parlament, va intra în istorie drept Guvernul cu cea mai slabă susţinere, în urma unei şedinţe în care nu au lipsit jignirile şi atacurile la persoană. Cele mai pragmatice discursuri au fost

Ruptura dintre Laurențiu Reghecampf și Anamaria Prodan ridică un mare semn de întrebare în privința modului în care antrenorul va mai atinge nivelul pe care l-a avut atunci când soția sa l-a sprijinit, ca impresar, dar și prin alte mijloace,

Programul Rabla pentru electrocasnice a fost modificat prin ordin al Ministrului Mediului, proiectul prevăzând introducerea unor două noi tipuri de

Din cauza întunericului care s-a lăsat peste Tenerife, „optimea” dintre Irina Begu (31 de ani, 56 WTA) și Donna Vekic (25 de ani, 101 WTA) a fost suspendată la 6-4, 1-1 pentru jucătoarea din Croația. Când Vekic se pregătea să servească,

Bucureștenii și nu numai se pot imuniza timp de trei zile împotriva COVID-19, la orice oră din zi și din noapte, la cel mai mare centru de vaccinare din țară situat la centrul expozițional Romexpo din Sectorul 1 al

Lucian Grecu, proprietarul ho­te­lului Unirea din Iaşi, spune că anul 2021 a fost mult mai bun faţă de 2020, exis­tând perioade similare celor de di­nainte de pandemie. Antrepre­no­rul se aşteaptă la venituri mai mari cu circa 50% faţă de

EMAG, cel mai mare retailer online local, a intrat în comerţul alimentar virtual cu propriul concept, ce poartă numele de

Simona Halep (30 de ani, 19 WTA) și Maria Sakkari (26 de ani, 7 WTA) joacă în sferturile turneului de la Kremlin Cup. Meciul Simona Halep – Maria Sakkari va începe după ora 16:00 și va fi livTEXT pe GSP.ro și în direct pe Digi Sport 2.

În unele spitale, s-au găsit locuri disponibile pentru pacienții infectați cu SARS-CoV-2, însă oxigenul este insuficient. La Spitalul "Sfântul Gheorghe" din Botoşani, lângă paturile bolnavilor stau tuburi uriaşe, folosite şi în sudură. Sunt