Gestul făcut de Tzancă Uraganu şi Marymar, înainte ca aceasta să rămână însărcinată. Mulţi spun că este vorba de un miracol 21.01.2023

Tzancă Uraganu este în culmea fericirii! După lungi încercări și o sarcină pierdută, iubita manelistului, Marymar, este însărcinată! Imediat după ce s-a aflat marea veste, mulți au spus că ar fi vorba, de fapt, despre […]

Dan Petrescu (54 de ani), antrenorul celor de la CFR Cluj, a luat decizia de a nu se baza pe Cătălin Itu (22 de ani) în partea a doua a sezonului. Readus iarna aceasta de la Dinamo, după ce a fost împrumutat vara trecută la alb-roșii, Cătălin

Expresia Money matters (cantitatea de monedă are un rol important în evoluţiile economice) a fost popularizată în anii 1960 de către M. Friedman şi reluată apoi adesea de către reprezentanţii şcolii monetariste (H. G. Johnson, G. Becker, E.

România aderă la un program NATO care presupune administrarea în comun de către membrii alianței a cantităților de muniție necesare în timpul manevrelor aeriene. Este vorba în special despre bombe și rachete utilizate de

Cei care vântură ideea cu 18 formații în Liga 1 trebuie să realizeze că eșalonul de așa-zisă elită nu prea se descurcă nici cu 16, de vreme ce două dintre ele sunt serios amenințate cu falimentul. Cu desființarea. Înglodate în datorii și

În şedinţa de miercuri, Guvernul urmează să aprobe o ordonanţă de urgenţă pentru stabilirea unor măsuri bugetare în vederea sprijinirii sectorului întreprinderilor mici şi

Orange înregistrează o nouă premieră la nivel naţional, implementarea de tip uRLLC (Ultra-Reliable Low Latency Communications) şi a eMBB (Enhanced Mobile Broadband) ambele folosind reţeaua de tip StandAlone (5G SA) bazată pe componenta de core a

Polonia nu are nicio alternativă la înăsprirea monetară agresivă din prezent deoarece acţiunile guvernului de a controla creşterea preţurilor ar putea doar să stimuleze şi mai mult inflaţia mai târziu, spune un oficial nou al băncii centrale

Se spune că dacă te iubeşte un artist, nu vei mai muri niciodată. Căci pasiunea din amor se va materializa în

Valentina Kaminska (34 de ani), o schioarea din Ucraina, a fost testată pozitiv la Jocurile Olimpice de iarnă de la Beijing, în urma unui control antidoping. Bild informează că Agenția Internațională Anti-Doping (ITA), structura Comitetului

Filiala băcăuană a PUSL se extinde, după ce majoritatea membrilor ALDE Bacău s-au alăturat Partidului Umanist Social

Bucătăria este pentru mulţi oa­meni locul cel mai important al casei. Când vine vorba de dotări însă, cum ar trebui alese electrocasnicele? Să fie încorporabile sau nu? De

Vestul american se confruntă cu cea mai agresivă secetă, din anul 800 d.Hr. până astăzi, arată un studiu citat de

China a cheltuit cel puţin 56 miliarde de yuani (8,8 miliarde de dolari) pentru a găzdui Jocurile Olimpice de Iarnă, aproape dublul bugetului iniţial, în pofida unui angajament ca jocurile să nu coste

Peste 200 de schiori din întreaga lume vor participa la două dintre cele mai mari competiţii de schi alpin organizate în

În decembrie 2021, salariul mediu net în industria fabricării produselor din tutun a fost de 6.471 de lei, de 2,5 ori mai mare decât salariul mediu net din industria alimentară (2.606 lei) şi cu 63% mai mare decât în industria autovehiculelor,

Anii 2022 și 2023 vin cu diverse oportunități de accesare de fonduri europene nerambursabile, atât pentru afacerile existente, cât si pentru demarare de noi afaceri. În cadrul acestui articolul afli cum accesezi singur fonduri europene

Autorităţile au căutat-o mai bine de doi ani pe Paislee Shultis, o fetiţă de 4 ani dată dispărută de tutorele ei legal în 2019. Dar o nouă informaţie a schimbat tot cursul investigaţiei, potrivit CNN. Anchetatorii au suspectat de mult timp

Vrei să știi dacă ești un geniu? Dacă ai un IQ mare? Dacă ai o minte sclipitoare? Testul de mai jos îți va răspunde la aceste întrebări! Testul de Reflecţie Cognitivă este considerat cel mai […] The post Cel mai sigur test IQ din lume!

Actorul Brad Pitt o atacă în justiţie pe fosta soţie, Angelina Jolie, pentru că şi-a vândut, fără să-l consulte, părţile pe care ea le deţinea din domeniul viticol din Provence unui oligarh

Construcţiile, care înseamnă circa 7% din economia românească, „bifează“ în 2021 primul an de scădere, după doi ani de creştere, arată datele de la