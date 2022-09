Gestul extrem făcut de unul dintre cei mai mari fani ai lui Dani Mocanu 12.09.2022

12.09.2022 Gestul extrem făcut de unul dintre cei mai mari fani ai lui Dani Mocanu Dani Mocanu se bucură de o comunitate foarte mare. Manelistul este îndrăgit de mulți tineri, iar unul dintre ei a decurs la un gest extrem pentru a-i arăta cântărețului cât de mult îl idolatrizează. Iată […] The post Gestul extrem



Gestul extrem făcut de unul dintre cei mai mari fani ai lui Dani Mocanu

Dani Mocanu se bucură de o comunitate foarte mare. Manelistul este îndrăgit de mulți tineri, iar unul dintre ei a decurs la un gest extrem pentru a-i arăta cântărețului cât de mult îl idolatrizează. Iată […] The post Gestul extrem făcut de unul dintre cei mai mari fani ai lui Dani Mocanu appeared first on Cancan.

Gestul extrem făcut de unul dintre cei mai mari fani ai lui Dani Mocanu

Stiri mondene - Stiri Cancan

Stiri pe aceeasi tema:

Backup-urile salvate în Google Drive sau iCloud vor fi criptate de WhatsApp, înainte să fie urcate în cloud, dacă utilizatorul activează această nouă

În 1985, doi alpiniști de 25 și 22 de ani urcă pe Siula Grande. La coborâre, au mari probleme. Unul dintre ei este accidentat, celălalt trebuie să ia o decizie ce-l va marca toată viața Nu erau prieteni. Tovarăși de aventură, da! Joe Simpson,

Un avion a aterizat, vineri seară, pe Aeroportul Internaţional din Cluj-Napoca, având un incendiu la trenul de aterizare, scrie Monitorul de Cluj. Toți pasagerii care se întorceau din Egipt au fost evacuați în siguranță. Mai multe zboruri sunt

Alte persoane de pe insula spaniolă La Palma au fost obligate să îşi părăsească locuinţele miercuri seară după ce scurgeri de lavă provenite de la vulcanul Cumbre Vieja ameninţau să distrugă încă un cartier, informează

Primarul general al Capitalei, Nicuşor Dan, a estimat, vineri, că preţul gigacaloriei va creşte la circa 600 de lei, iar Consiliul General va decide cât din această sumă va achita municipalitatea. El

UPDATE: Traficul pe Aeroporrtul Cluj, închis după incendiul la trenul de aterizare al unui avion, va fi reluat vineri seara de la ora 22.30. Potrivit unui comunicat al Aeroportului, vineri, în jurul orei 19.35,

Douăzeci de pacienţi români cu COVID-19 au fost transferaţi la spitale din Ungaria joi şi vineri, iar sâmbătă, 16 octombrie, vor fi transferaţi alţi cinci pacienţi, informează Ministerul Sănătăţii, citat de News.ro. Sâmbătă vor mai fi

Ministrul demis al Finanțelor a explicat joi seară refuzul Guvernului de a carantina Bucureștiul, în contextul în care rata de infectare a ajuns la 15,42 cazuri la mia de locuitori. ”E important dacă poţi tehnic şi în mod real să o faci”,

Transferul primilor pacienţi infectaţi cu SARS-Cov-2, aflaţi în stare critică, în Ungaria, a început joi. În cele 2 zile au fost transferaţi 21 pacienţi, conform Ministerului Sănătăţii. Din nefericire, o pacientă nu a rezistat

Un elev al Universității de Medicină şi Farmacie din Cluj-Napoca cere daune de aproape 1 miliard de euro, după ce a fost exmatriculat din cauză că a fraudat

După frauda Wirecard, falimentul Greensill, ameninţarea prăbuşirii Deutsche Bank şi scandalul Dieselgate, care aproape că a pus pe butuci măreaţa industrie auto germană, un nou pericol ce ar putea zdruncina pieţele se profilează în

În localul Trade-Inn din Londra, oamenii care vor să scape de dispozitivele electronice vechi le pot folosi ca monedă de schimb pentru a comanda mâncare sau băutură. În acest local sunt acceptate aproape 14.000 de tipuri de dispozitive, de la

Grupul de Comunicare Strategică a anuntat sambătă că cele mai multe cazuri noi de infectare cu SARS-CoV-2 faţă de ultima raportare au fost înregistrate în Bucureşti - 3.128 şi în judeţele Prahova -

Peste 11.000 de părinți au fost găzduiți de Fundația Ronald McDonald în casa ridicată în curtea Spitalului Grigore Alexandrescu din Bucureşti, de la inaugurarea acesteia în 2003. O oază de umanitate, mărturisește Adriana, o mamă al cărei

Fostul preşedinte american Bill Clinton, în vârstă de 75 de ani, a plecat duminică dimineaţă din spitalul din California, unde a fost internat marţi pentru o infecţie, a anunţat şeful echipei de medici care l-a îngrijit, informează News.ro,

Regimul de la Damasc acuză Israelul că l-a asasinat pe un reprezentant al său în partea siriană a Podişului Golan. Victima este un parlamentar care ar fi fost împuşcat fatal de un lunetist israelian în apropierea casei sale, nu lângă frontiera

Fostul ministru al Sănătăţii, Nelu Tătaru, susține că vom avea în continuare zile grele din cauza pandemiei de coronavirus. “Avem o lună octombrie grea, nu suntem în vârful valului 4. Încă avem

Trei dintre titularii obișnuiți de la CSU Craiova, Vladimir Screciu (21 de ani), Antoine Conte (27) și Elvir Koljic (26), nu vor juca în meciul dintre alb-albaștri și Academica Clinceni, programat luni, de la ora 20:30. Oltenii întâlnesc luni

Bărbatul care până la această oră nu a fost prins a intrat în casa de schimb valutar din Cluj și a amenințat-o pe casieră să îi dea toți banii din casă și a folosit și un spray iritant, scrie ziarul local Dejeanul. Incidentul a avut loc,

Unul dintre cei mai iubiţi Apostoli care l-au urmat pe Mântuitor este sărbătorit de creştini pe 18 octombrie. Sfântul Luca este socotit patronul iconografiei