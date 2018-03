Gest scandalos la Astra Giurgiu » Ioan Niculae i-a păcălit pe jucători! Ce s-a întâmplat cu banii promiși pentru prăbușirea lui Dinamo 14.03.2018

14.03.2018 Gest scandalos la Astra Giurgiu » Ioan Niculae i-a păcălit pe jucători! Ce s-a întâmplat cu banii promiși pentru prăbușirea lui Dinamo Ioan Niculae, patronul Astrei, s-a enervat după înfrângerea de la Craiova, 0-1, și le-a anulat jucătorilor primele pentru succesul cu Dinamo și pentru calificarea în play-off. Astra și-a depășit iar condiția, s-a calificat



Ioan Niculae, patronul Astrei, s-a enervat după înfrângerea de la Craiova, 0-1, și le-a anulat jucătorilor primele pentru succesul cu Dinamo și pentru calificarea în play-off. Astra și-a depășit iar condiția, s-a calificat în play-off cu o formulă încropită pe parcurs, și tot în scandal este! Atmosfera din vestiar oricum nu era bună, cu salarii neachitate din decembrie. Ioan Niculae a deteriorat moralul echipei și mai tare. ...

