Germania promite ajutoare de 340 de milioane de euro pentru fermierii afectaţi de secetă 22.08.2018

22.08.2018 Germania promite ajutoare de 340 de milioane de euro pentru fermierii afectaţi de secetă Guvernul german va lansa un program special de sprijin în valoare de până la 340 milioane de euro pentru a-i ajuta pe fermierii ale căror recolte au fost afectate de seceta din acest an, a declarat



Germania promite ajutoare de 340 de milioane de euro pentru fermierii afectaţi de secetă

Guvernul german va lansa un program special de sprijin în valoare de până la 340 milioane de euro pentru a-i ajuta pe fermierii ale căror recolte au fost afectate de seceta din acest an, a declarat miercuri...

Germania promite ajutoare de 340 de milioane de euro pentru fermierii afectaţi de secetă

Stiri Jurnalul National

Stiri pe aceeasi tema:

Cod portocaliu de inundaţii pe râuri din Tulcea şi Constanţa. Râurile mici din judeţele Constanţa şi Tulcea se află sub Cod portocaliu de inundaţii până miercuri, la ora 10:00, iar pentru râuri din alte 35 de judeţe este în vigoare până

Oamenii de știință dintr-un mic laborator din Ontario fac experimente pentru a crea prima bere din lume pe baza de cannabis, potrivit The

Una dintre cele mai bogate comori ale sferei occidentale, scufundată în urmă cu trei secole, este printre cele mai disputate averi: un galion spaniol, plin cu aur, argint și smaralde, în valoare de miliarde de dolari. San Jose a naufragiat aproape

Şapte autoturisme au fost implicate într-un accident rutier la intrare în oraşul Constanţa, pe DN2A. La faţa locului au ajuns mai multe echipaje

Pompierii militari au fost solicitaţi azi noapte să intervină la stingerea unui incendiu la o gospodărie din comuna Nereju

Incidentul nu este singular. O altă angajată a fost luna trecută lovită în cap cu o sticlă de un locatar deranjat de munca

Nicolai Paşol, fost viceprimar al oraşului Mizil în prezent consilier local s-a aflat în conflict de interese, participând la o decizie a Consiliului Local care îl avantajează, a constatat Agenţia Naţională de

Douăzeci de localităţi din zece judeţe au fost afectate de ploi şi vijelii în ultimele 24 de ore, potrivit IGSU. În acest interval au fost emise 76 de atenţionări de vreme rea, cod galben şi cod portocaliu de ploi, intensificări ale vântului,

Indicele Robor la trei luni, în funcţie de care sunt calculate dobânzile la majoritatea creditelor în lei, a crescut la 3,42%, cel mai mare nivel din februarie 2014, potrivit datelor publicate marţi de Banca Naţională a României

Serviciul de Meteorologie grec a anunţat o înrăutăţire a vremii pentru perioada 24-26 iulie 2018. Sunt prognozate ploi şi furtuni puternice la nivel local, însoţite de căderi de grindină, vânt puternic şi scăderea semnificativă a

Guvernul urmează să adopte, în şedinţa de marţi, un memorandum cu măsuri pentru îmbunătăţirea activităţii în punctele de trecere a frontierei şi/sau a calităţii acestora, în scopul reducerii timpilor

Premierul Viorica Dăncilă a prezentat, ieri, bilanţul la şase luni al guvernului său. Pe lângă datele macroeconomice, şefa Guvernului a insistat pe realizările din domeniul sanitar. „Cu certitudine cea

Recent, compania austriaca OMV a prelungit pana in 2014 un acord cu Gazprom pentru livrarea de gaze naturale. Iar acum nu exclude incheierea unui nou contract, in cazul in care cererea de carburant va creste. In

Numărul firmelor nou înfiinţate s-a redus în primele şase luni cu 9,8% faţă de perioada similară a anului trecut, la 71.473 societăţi, mare parte dintre ele fiind în sectorul de comerţ şi service auto, precum şi în agricultură, arată

FCSB va juca joi, de la ora 18:30, cu Rudar Velenje, în turul II al preliminariilor Europa League. Meciul va fi în direct pe Prima TV și liveTEXT pe GSP.RO. Fotbaliştii criticaţi violent de patronul Gigi Becali vor ieşi din primul

Indicele ROBOR la 3 luni, în funcţie de care se calculează costul creditelor de consum în lei cu dobândă variabilă, a crescut marți la valoarea de 3,42%, de la 3,41%, cât înregistrase luni, reiese din datele Bancii Naţionale a României (BNR).

Şefa Instanţei Supreme, Cristina Tarcea, a făcut alte declaraţii acide după discuţiile iscate în urma interviului acordat în exclusivitate la Realitatea TV. Citește mai

Rezultate Definitivat 2018. Primele rezultate la Definitivat 2018 vor fi afişate marţi, la centrele de examen şi pe site-ul definitivat.edu.ro. Citește mai

Persoanele ce apelează la homeopatie, remedii pe bază de ierburi sau alte terapii alternative pentru a se trata de cancer riscă să moară de două ori mai repede decât cei ce apelează la tratamente convenţionale. Citește mai

Dacă nu ai un ten ideal, iar punctele negre te deranjează cel mai mult, îți oferim o nouă metodă, care te va ajuta să scapi de ele. Citește mai