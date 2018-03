Germania: Miliarde de euro pentru reducerea dependenţei de gazele ruseşti 19.03.2018

Germania: Miliarde de euro pentru reducerea dependenţei de gazele ruseşti Guvernul condus de Angela Merkel vrea să construiască, practic de la zero, o industrie a gazelor lichefiate (LNG) în Germania, în ideea de a reduce dependenţa de gazele naturale care ajung prin conducte din



Germania: Miliarde de euro pentru reducerea dependenţei de gazele ruseşti

Guvernul condus de Angela Merkel vrea să construiască, practic de la zero, o industrie a gazelor lichefiate (LNG) în Germania, în ideea de a reduce dependenţa de gazele naturale care ajung prin conducte din Rusia...

Germania: Miliarde de euro pentru reducerea dependenţei de gazele ruseşti

