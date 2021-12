Germania, gata să impună vaccinarea obligatorie anti-COVID, din 16 martie 06.12.2021

Guvernul german ia în calcul să impună obligativitatea vaccinării împotriva COVID din 16 martie, pentru persoanele care au locuri de muncă în spitale, cămine de bătrâni și alte cabinete medicale. În prezent, țara este sufocată […]

AUR a anunţat vineri, într-un comunicat, că strânge relaţiile cu partidele politice care aduc critici la adresa Uniunii Europene, Partidul Lege şi Justiţie din Polonia şi cu lideri ai grupului conservator din Parlamentul

Olanda impune noi reguli de călătorie, iar călătorii care vor să plece în Amsterdam vor trebui să se prezinte la îmbarcare cu un test antigen negativ COVID-19, efectuat cu cel mult 4 ore înainte. Prezentarea acestui test antigen este

Compania americană Pfizer a anunțat vineri că a încheiat înscrierea copiilor cu vârste cuprinse între 12 şi 15 ani într-un studiu clinic privind serul împotriva coronavirusului, scrie Spotmedia, care citează The Guardian. În studiul Pfizer,

Dosarul in care fosta deputata PSD Andreea Cosma, fiica fostului presedinte al Consiliului Judetean Prahova Mircea Cosma, este judecata pentru complicitate la abuz in serviciu, a fost trimis de Inalta Curte de Casatie si Justitie la Curtea de Apel

Patru bărbaţi, printre care şi un român, au fost condamnaţi vineri, la Londra, la pedepse între 13 şi 27 de ani de închisoare pentru moartea a 39 de migranţi vietnamezi găsiţi în remorca unui camion în Anglia, în 2019, relatează AFP şi

Juventus Torino s-a impus în Supercupa Italiei, contra lui Napoli, scor 2-0, iar ,,Bătrâna Doamnă” şi-a mai adăugat un trofeu în

Aflat în vizită în comuna Poiana Mare, din judeţul Dolj, ministrul Mediului, Tánczos Barna, a observat că la marginea localității respective se ardeau cauciucuri și a cerut ca reprezentanții Gărzii de Mediu să intervină în acest

Pe fondul derulării campaniei de vaccinare în întreaga Uniune Europeană, apar tot mai multe surse online – din alte ţări europene şi din România – care contestă eficacitatea şi necesitatea vaccinării împotriva COVID-19 pe motiv că

O femeie de 31 de ani din Râmnicu Vâlcea este acuzată de fals şi uz de fals privind identitatea, după ce a încercat să scoată bani din contul altei

Femeia nu a avut efecte adverse în cele 15 minute după vaccin, iar tensiunea și pulsul, măsurate la triaj, au fost normale, spun autoritățile într-un comunicat, precizând totodată că au fost respectate toate procedurile în centrul de

Încurcate sunt căile dragostei, mai ales atunci când vine vorba de conviețuirea la bloc. Înfuriată peste măsuri de „zgomotele” pe care o vecină le scoate pe gură atunci când face amor, o femeie a hotărât […] The post Mesajul

Persoanele dializate, imobilizate sau nedeplasabile aflate la domiciliu se pot vaccina împotriva noului coronavirus în etapa a doua a imunizării. Comitetul naţional pentru coordonarea vaccinării a aprobat, joi, instrucţiunile

Europa e împărţită în două tabere: cea pro-paşaport COVID şi cea care se opune introducerii unui certificat de vaccinare. Din prima categorie fac parte statele care depind de turism şi care-şi doresc să

Ana Gros, interul care a semnat cu ȚSKA Moscova în viitorul sezon, a egalat în ultimele secunde la Gyor, pentru Brest, 25-25. Meci senzațional făcut de portarul Barbara Arenhardt, la Buducnost Primele două meciuri din etapa a 12-a, grupa B, în

Patru persoane au fost rănite, iar una dintre ele este în stare critică, în urma unui accident între două mașini, în Vatra Dornei, județul Suceava. Potrivit ISU Suceava, în urma accidentului dintre două

România a avut cel mai redus pachet de sprijin pentru combaterea efectelor pandemiei asupra economiei din Europa Centrală şi de Est, guvernul alocând fonduri şi garanţii de circa 4% din PIB, arată o analiză realizată de agenţia de rating

Noul Președinte al SUA, Joe Biden, a făcut publică vineri o estimare sumbră a bilanțului epidemiei de coronavirus, care afectează puternic țara: numărul deceselor va depăși

Un medic din Galați, critică dur măsurile pe care Guvernul le ia în privința pandemiei de Covid 19. Aurel Nechita spune că România se relaxează în timp ce Europa

Comisia Europeană a recomandat luni tuturor statelor membre ale UE să aplice controale mai stricte la frontiere, cerând celor care intră din terţe ţări să prezinte un test negativ la coronavirus efectuat prin metoda PCR cu maximum 72 de ore

Vremea se răcește în următoarele zile și ajungem la temperaturi de minus 4 - 8 grade. Apoi temperaturile vor urca, însă săptămâna viitoare va fi dominată de varianții. Precipitații se așteaptă