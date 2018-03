Gerea: Kovesi, alături de procurorii DNA, a băgat sub preş anomaliile din activitatea instituţiei 01.03.2018

01.03.2018 Gerea: Kovesi, alături de procurorii DNA, a băgat sub preş anomaliile din activitatea instituţiei Vicepreşedintele ALDE Andrei Gerea a criticat miercuri bilanţul prezentat de procurorul-şef al DNA, Laura Codruţa Kovesi, susţinând că s-ar fi încercat ascunderea unor erori sau presupuse



Gerea: Kovesi, alături de procurorii DNA, a băgat sub preş anomaliile din activitatea instituţiei

Vicepreşedintele ALDE Andrei Gerea a criticat miercuri bilanţul prezentat de procurorul-şef al DNA, Laura Codruţa Kovesi, susţinând că s-ar fi încercat ascunderea unor erori sau presupuse abuzuri...

Gerea: Kovesi, alături de procurorii DNA, a băgat sub preş anomaliile din activitatea instituţiei

Stiri Jurnalul National

Stiri pe aceeasi tema:

Olimpiada de iarnă din Coreea de Sud, care va debuta pe 9 februarie, a stabilit deja un record, înainte ca întrecerea să înceapă. Mai exact, organizatorii vor pune sportivilor la dispoziţie nu mai puţin de 110.000 de prezervative,

Lia Olguţa Vasilescu, ministrul Muncii, a anunţat cum vor creşte salariile unor bugetari, dar şi ce se va întâmpla cu lefurile şefului statului şi ale miniştrilor. De asemenea, aici sunt incluşi şi directorii de

Ministerul de Finanţe a anunţat că este în curs de elaborare un proiect de act normativ care să stabilească un mecanism mai simplu de declarare și plată a CAS și CASS datorate de persoanele fizice care desfăşoară activităţi

Odată cu pierderea finalei Australian Open, Simona Halep a pierdut și locul 1 în clasamentul WTA în fața aceleiași sportive - Caroline Wozniacki. Citește mai

Iordania a anunţat joi ruperea relaţiilor diplomatice cu Coreea de Nord, informează AFP. Monitorul Oficial iordanian precizează că hotărârea în acest sens a guvernului a fost susţinută printr-un decret regal. Citește mai

După demisia fostului premier Mihai Tudose, organizația PSD București a propus-o pe senatorul Ecaterina Andronescu ca variantă de

Igor Dodon este indignat că mai multe primării din Republica Moldova au votat o declaraţie simbolică de unire cu România, iar autorităţile nu întreprind nimic pentru a contracara aceste acţiuni pe care şeful statului le califică drept

Clubul elevilor şi o grădiniţă din municipiul Motru au fost închise pentru efectuarea unei dezinsecţii, după ce un băieţel în vârstă de patru ani a decedat la spital, medicii considerând că este vorba de

MIT O rescriere şi o reactualizare a mitului antic al Ifigeniei, noul film al regizorului grec Yorgos Lanthimos, „Uciderea cerbului sacru“, tratează în acelaşi timp cu teme fundamentale, precum: vinovăţie, destin, sacrificiu, alegere, dreptate,

Povestea dispariţiei armatei de 50.000 de soldaţi a împăratului Cambyses a pornit de la o relatare a istoricului grec

Alimentele trebuie păstrate în condiţii adecvate, pentru a nu se altera mai devreme decât ar trebui şi pentru a nu ajunge să le consumăm fără să ştim că au devenit

Unele animale pot dormi între 12 şi chiar şi 22 de ore pe zi. Dacă unele sunt foarte active atunci când se trezesc, altele renunţă la somn doar ca să

Ediţia de anul acesta a Australian Open a fost una aniversară, ea consemnând cifre rotunde în istoria Grand Slamului de la

Simona Halep a ratat şansa de a primi cel mai mare cec din cariera ei de până acum în finala de la Melbourne, însă s-a ales, totuşi, cu o sumă

Trei ingineri de la RAR Dâmboviţa sunt cercetaţi în stare de arest la domiciliu pentru luare de mită, în urma percheziţiilor efectuate luni, 29 ianuarie, de către ofiţerii Direcţiei Generale Anticorupţie (D.G.A.) cu sprijinul lucrătorilordin

Fiul cel mare al fostului lider cubanez Fidel Castro s-a sinucis joi, la vârsta de 68 de ani, a anuntat presa locală. Ştirea a fost publicată inclusiv de oficiosul guvernamental

„Numărul angajaţilor cu salarii de peste 1.000 de euro va creşte. Sunt tot mai mulţi români care lucrează din România pentru companii din alte

În anul Centenarului Marii Uniri, Libertatea vă propune să redescoperim românii exponențiali de care am fost sau suntem mândri în fiecare zi. Astfel, timp de un an, vă prezentăm sub forma grafică, în ziar, sau animată, pe site și facebook,

Sexy-brăileanca, pe numele ei real Florina Mihăilă, s-a stabilit în Germania, acolo unde este dansatoare la bară. Blondina a plecat din România pentru a putea să-şi crească fiul. De când a devenit mamă, sexy-brăileanca s-a schimbat şi s-a

Administraţia Donald Trump este pregătită să intervină militar împotriva forţelor guvernamentale siriene dacă va fi necesar, pentru a opri folosirea armelor chimice, Washingtonul fiind preocupat că regimul Bashar al-Assad dezvoltă noi