George Burcea vrea să îngroape securea războiului cu Andreea Bălan. Ce este dispus să facă actorul pentru a fi alături de fiicele lui 14.01.2022

14.01.2022 George Burcea vrea să îngroape securea războiului cu Andreea Bălan. Ce este dispus să facă actorul pentru a fi alături de fiicele lui George Burcea vrea să încheie ”războiul” cu Andreea Bălan. Actorul vrea să facă tot ce este mai bine pentru a ajunge la un numitor comun de dragul fetițelor lui. „Indiferent de cât de ocupat este […] The post George Burcea vrea să



George Burcea vrea să îngroape securea războiului cu Andreea Bălan. Ce este dispus să facă actorul pentru a fi alături de fiicele lui

George Burcea vrea să încheie ”războiul” cu Andreea Bălan. Actorul vrea să facă tot ce este mai bine pentru a ajunge la un numitor comun de dragul fetițelor lui. „Indiferent de cât de ocupat este […] The post George Burcea vrea să îngroape securea războiului cu Andreea Bălan. Ce este dispus să facă actorul pentru a fi alături de fiicele lui appeared first on Cancan.

George Burcea vrea să îngroape securea războiului cu Andreea Bălan. Ce este dispus să facă actorul pentru a fi alături de fiicele lui

Stiri mondene - Stiri Cancan

Stiri pe aceeasi tema:

Sectorul de informaţii şi comunicaţii a fost cel mai bine plătit sector din 12 din cele 27 de state membre ale Uniunii Europene, printre care şi România, şi a fost al doilea cel mai bine plătit în alte patru state în anul 2018, conform

Google, divizie a grupului Alphabet, nu va mai construi sau utiliza instrumente de urmărire a traficului pe Internet, după ce anul viitor va elimina tehnologia existentă din browserul său, Google Chrome, informează News.ro, care citează Reuters.

„Este un proiect puternic din punct de vedere economic, aduce joburi noi şi ne ajută să ne revenim după efectele pandemiei. Trebuie să-i dăm drumul pentru că altfel, la nivelul anului 2030 România va ajunge să importe 40% din nesecarul său de

Andreea Prisăcariu (21 de ani, 611 WTA) a obținut o victorie impresionantă la turneul ITF W15 din Antalya. A învins-o pe nipona Nagi Hanatani (25 de ani, 374 WTA), scor 6-0, 6-0. Andreea Prisăcariu traversează un moment bun al carierei. Fosta

Luna plină din martie va ajunge în punctul ei culminant în zodia Balanței și va fi luminată de Soarele aflat acum în zodia Berbecului. Luna plină din Balanță, din data de 28 martie, promite să ducă la împlinirea dorințelor puse la

Avertisment dur din partea mai mult companii private. Situația economică ar putea duce la concedierea a peste 200 de mii de

Prima Development Group, dezvoltator imobiliar din Oradea, anunţă finalizarea proiectului rezidenţial tip boutique Boemia Apartments din Capitală, în urma unei investiţii totale de 8,5 mil.

Liverpool - Chelsea se joacă azi, de la 22:15, într-o partidă care contează pentru runda a 29-a din Premier League. În acest moment, ambele formații sunt în afara locurilor pentru Liga Campionilor și sunt obligate să nu mai facă pași

43.738 de persoane au fost vaccinate anti-COVID în ultimele 24 de ore, arată datele Comitetului Național de Coordonare a Activităților privind Vaccinarea împotriva COVID-19 (CNCAV). Numărul este în creştere faţă de miercuri, 3 martie, când au

Berbec Săptămâna aceasta este despre alegeri. Începi să analizezi mai atent ce îți dorești cu adevărat de la viitor și ce opțiuni ai, pentru a face o alegere inspirată. În plus, înveți să discuți

Gruparea ilfoveană CS Tunari, în prezent în Liga 3, se bazează în acest campionat și pe serviciile unui internațional. Mijlocașul Elijah Seymour (22 de ani) a fost convocat la reprezentativa Insulelor Cayman, pentru partidele din Grupa B

Uniunea Europeană s-a folosit pentru prima dată de interdicţia de export de vaccinuri împotriva COVID-19, pentru a opri transferul a 250.000 de doze de ser de la AstraZeneca din Italia spre Australia, anunţă un purtător de cuvânt al premierului

Persoanele care traversează frontiera Republicii Moldova, pe sensul de intrare, începând de astăzi, 5 martie, sunt obligate să prezinte rezultatul testului PCR COVID-19 negativ, efectuat cu 72 de ore înainte de sosire, transmite

De-a lungul timpului, scrierea corectă a cuvintelor “nicio” sau “nici o” a stârnit o serie de dezbateri. Vezi când se scrie într-un singur cuvânt, dar și când se desparte. Cum se scrie corect: “nicio” sau

Se ştie că a preveni e mai uşor decât a trata. Doamnele aflate la vârsta a doua - dar chiar şi cele mai tinere - trebuie să facă anual o serie de teste, care le ajută să depisteze, în fază

Pompierii maramureșeni au intervenit joi într-un magazin din Baia Mare, după ce au fost anunţaţi că se simte miros înţepător de gaze. Au fost evacuate zeci de

Cinci persoane sunt cercetate după ce poliţiştii de frontieră de la Giurgiu au prins mai mulţi cetăţeni români care au încercat să intre în Bulgaria prezentând teste negative false pentru infecţia cu COVID-19, pentru a nu le fi aplicate

Charlie Chaplin se va vedea din nou pe marile ecrane. Unele dintre cele mai cunoscute filme mute ale celebrului actor au fost restaurate în 2K şi 4K și vor fi lansate în cinematografe de pe tot globul. Asta cu ocazia împlinirii a 100 de ani de când

Accident rutier pe o stradă din municipiul Deva: o tânără în vârstă de 32 de ani a ajuns în spital, după ce a fost lovită de

Meteorologii au anunțat prognoza meteo pentru astăzi, 6 martie. După mai multe zile în care temperaturile au urcat chiar până la 20 de grade, vremea astăzi se răcește brusc. La munte o să ningă și […] The post Prognoza meteo, 6 martie