George Burcea o distruge pe Andreea Bălan: „Nunta noastră a fost o făcătură ordinară” 09.03.2020

Andreea Bălan și George Burcea se află într-un impas sentimental vizibil, iar tot ceea ce a fost frumos între ei, de-a lungul timpului, par șters cu buretele. Atunci când s-a decis să vorbească despre motivele acestui impas, Andreea Bălan a spus că nu ea a fost aceea care a renunțat, ci… George.

Alegerile parlamentare europene vin într-un climat politic marcat de nelinişte şi răsturnări de situaţie, nu numai din cauza problemelor legate de ieşirea Marii Britanii din blocul comunitar, dar şi din cauza ascensiunii partidelor populiste şi

Rapidul a învins CS Făurei într-un meci din Liga 3, Seria a 2-a, scor 10-1. Echipa la care Bănel Nicoliță e patron, jucător și antrenor n-a avut nicio reacție pe stadionul din Regie. Bănel n-a jucat, fiind suspendat, însă

CSA Steaua și CS FC Dinamo se întâlnesc astăzi în etapa a 22-a din Liga 4, de la ora 17:00. Partida nu e transmisă la TV, însă poate fi urmărită pe YouTube, dar și liveSCORE pe GSP.ro. Cele două echipe au anunțat în

Donald Trump, a declarat, vineri, în timpul unei deplasări în Calexico, un mic oraş din California situat la graniţa cu Mexicul, că America e "plină" și nu mai are capacitatea de a primi migranți. Președintele SUA a transmis un mesaj clar și

Problemele de la Orange vin la numai o săptămână după ce un alt blocaj a afectat milioane de utilizatori din întreaga ţară. Clienţii din Capitală nu au putut accesa serviciul de internet sâmbătă, 6 aprilie, timp de aproximativ 15 minute. Pe

Dinamo București s-a impus mai clar decât o arată scorul final, 3-2 (1-0) în duelul pe care l-a susținut în „Groapă” în runda a IV-a a play-ut-ului Ligii I cu Concordia Chiajna. „Câinii” au câștigat grație „dublei” semnate se

Poliţiştii din Vâlcea au identificat un bărbat din Slatina care a înşelat două persoane din zone diferite ale judeţului cu suma totală de 2.400 de

Călin Popescu Tăriceanu află luni dacă dosarul în care a fost achitat pentru mărturie mincinoasă se va rejudeca, așa cum a cerut DNA. Președintele Senatului spune că procesul în care a fost trimis

David Neres, atacantul lui Ajax Amsterdam, are doar 22 de ani, dar încrederea în sine nu-i lipsește. Vârful brazilian a fost convocat și la naționala mare, după ce a adunat 9 meciuri pentru reprezentativa U20. Cu 28 de goluri

Consiliul Național al Audiovizualului a publicat raportul de activitate pe anul 2018. Odată cu acesta au apărut și surprizele: Deși Realitatea TV nu este televiziunea cu cele mai multe sesizări, primul loc fiind ocupat de Antena 3, este

Curtea de Apel Bucureşti a decis că probele din dosarul Belina. în care este judecat fostul vicepremier Sevil Shhaideh, au fost corect administrate, aşa încât instanţă a dispus începerea judecătii.

Curentul eurosceptic este marele pericol înainte de alegerile pentru Parlamentul European din luna mai. Ultimele estimări arată că partidele naţionaliste şi extremiste ar putea forma a doua forţă în viitorul legislativ.

Evenimentul a avut loc sâmbătă, 6 aprilie, la Turda, acolo unde ÎPS Andrei, Arhiepiscopul Vadului, Feleacului şi Clujului şi Mitropolitul Clujului, Maramureşului şi Sălajului, a binecuvântat comunitatea de romi din Parohia Turda-Fabrici, iar

Este doliu în lumea medicală din București! leana Gavrilă, Bucuresti, medic ORL-ist a murit la vârsta de 53 de ani. Anunțul a fost făcut de medicul Livia David pe pagina sa

Azi s-au jucat șase meciuri din etapa a 28-a din Liga 2. Cel mai tensionat a fost la Cluj. Universitatea a pierdut un meci important pentru lupta la promovarea în Liga 1, cu CS Mioveni, scor 1-2 (Gavra 89 / Rădescu 66, Balint 81 pen.). Portarul

Manchester City se apropie cu repeziciune de îndeplinirea unuia dintre cele patru obiective din acest sezon. Echipa lui Pep Guardiola a învins-o pe Brighton, 1-0, și a acces în finala Cupei Angliei. City a cucerit deja Cupa Ligii și

O femeie din Cluj a ajuns la venerabila vârstă de 100 de ani și a primit din partea autorităților locale titlul de Cetățean de Onoare al Clujului, în semn de respect. Victoria Pastor a fost vizitată de viceprimarul orașului, care i-a adus

Premier League 2019, etapa a 33-a. Liderul Liverpool a bătut la Southampton. City a trecut de Cardiff. Rezultatele rundei. Sâmbătă, 6 aprilie Semifinalele Cupei Angliei, pe Wembley: Manchester City - Brighton 1-0 (sâmbătă, 19.30) Florin Andone a

Tudorel Toader loveşte cu noi "simple precizări", formula care i-a făcut celebre postările pe reţelele de socializare. Citește mai

Ambasadorul Ucrainei în România a explicat de ce liderul UDMR Kelemen Hunor n-a fost lăsat să intre în ţară. Citește mai