George Burcea, nevoit să părăsească “Ferma” în urma unui accident 23.09.2020

23.09.2020 George Burcea, nevoit să părăsească “Ferma” în urma unui accident George Burcea se numără printre cele 16 vedete care au acceptat provocarea de a participa în noul sezon ”Ferma”. De la prima ediție a show-ului de la PRO TV, fostul soț al Andreei Bălan a încercat să demonstreze că poate să ajungă până



George Burcea, nevoit să părăsească “Ferma” în urma unui accident

George Burcea se numără printre cele 16 vedete care au acceptat provocarea de a participa în noul sezon ”Ferma”. De la prima ediție a show-ului de la PRO TV, fostul soț al Andreei Bălan a încercat să demonstreze că poate să ajungă până în finală sau chiar să câștige marele premiu, dar se pare că […] The post George Burcea, nevoit să părăsească “Ferma” în urma unui accident appeared first on Cancan.ro.

George Burcea, nevoit să părăsească “Ferma” în urma unui accident

Stiri mondene - Stiri Cancan

Stiri pe aceeasi tema:

Pentru mare parte a lumii din afară, Germania pare atât de obsedată de politita bugetului echilibrat, încât aceasta nu va introduce stimulente fiscale decât în ultimă instanţă, scrie

O femeie de 34 de ani, din Şelaru, mama unui copilaş de 5 ani, a încercat să-şi pună capăt zilelor, consumând o substanţă toxică. Tânăra locuia în satul Glogoveanu, cu părinţii, în urma despărţirii de

Administrarea centrului comercial Colosseum a fost preluată de la 1 octombrie de Cushman & Wakefield Echinox, acesta fiind al treilea centru din Bucureşt aflat în portofoliul departamentului de Asset Services al firmei de consultanţă imobiliară,

Oamenii legii au efectuat mai multe verificări în zona Barierei Traian din Galaţi, unde numeroşi şoferi şi-au făcut un obicei din a-şi parca maşinile pe banda întâi de

Un număr de magie le va aduce zâmbetul pe buze juraților mâine searã, de la 20:00, în cadrul celei mai noi ediţii iUmor, de la Antena 1. Spaniolul Mario Lopez este magician și şi-a descoperit talentul în

Scoţia a devenit joi prima ţară din Regatul Unit în care este ilegal ca părinţii să aplice pedepse fizice copiilor lor, relatează Xinhua. O nouă lege care le interzice părinţilor să îi lovească

Premierul Viorica Dăncilă spune că prin refuzul de a aplica decizia CCR şi a numi un ministru interimar la Educaţie, preşedintele Klaus Iohannis "periclitează o generaţie întreagă de tineri medici, care nu

La doi ani de la începerea lucrărilor pe tronsonul feroviar Simeria – Gurasada, Asocierea FCC – Astaldi – Contratas y Ventas a fost reclamată la

Deputatul social-democrat Ioan Terea consideră că moţiunea de cenzură este "pe muchie de cuţit" şi se aşteaptă şi la plecări şi la veniri la PSD în următoarele zile. "Eu aş vrea să vă spun

Ministrul Agriculturii, Petre Daea, a declarat, sâmbătă, la Focşani, că subvenţiile APIA vor fi plătite la timp şi în cuantum de 70%, un procent mai mare decât de obicei, în acest sens fiind pregătiţi în

Cel mai bun moment pentru a face duş nu este dimineaţa, indică rezultatele unui studiu desfăşurat de oamenii de ştiinţă din Marea Britanie şi Suedia. Potrivit unui sondaj realizat de compania suedeză

Într-o fermă din regiunea sudică a Chinei sunt crescuţi porci suficient de mari încât să fie comparaţi cu niste urşi polari, scrie

Premierul Viorica Dăncilă a anunţat duminică, la Huşi, că vineri va avea loc rectificarea bugetară şi a reluat afirmaţiile conform cărora moţiunea de cenzură nu va trece. Şedinţa de Guvern anunţată de premier ar urma să aibă loc la o zi

România a înregistrat în T2/2019 cel mai mare deficit de cont curent dintre ţările din regiune (3,4 mld. euro), în vreme ce Bulgaria are cel mai mare excedent de cont curent din din Europa de Est şi din Balcani - 1,4 mld.

Săptămâna începe tot cu frig. Meteorologii anunţă pentru ziua de luni ploi, mai ales în nordul ţării, iar noaptea cu precădere în sud. La munte, în special la altitudini mari, trecător, se vor semnala şi precipitaţii slabe sub formă de

În luna septembrie a acestui an, interesul candidaţilor de a-şi schimba locul de muncă a crescut, companiile înregistrând cu 15% mai multe aplicări la joburi comparativ cu luna august. În acelaşi timp, volumul total de aplicări pentru un alt

România se află în continuare în vizorul jucătorilor din domeniul retailului sau din zona de divertisment, mulţi dintre aceştia tatonează deja piaţa locală, însă întâmpină probleme în găsirea spaţiului, a spus Venera Munjev, Senior

Un gorjean în vârstă de 47 de ani are şanse minime de supravieţuire, după ce a fost lovit cu piciorul în cap de către un tânăr din oraşul

Victor Valdes, 37 de ani, fostul mare portar al Barcelonei, a fost demis din funcția de antrenor al juniorilor A ai clubului catalan. Potrivit Marca, jucătorii Barcelonei au fost înștiințați că au rămas fără antrenor înaintea partidei cu

Meghan Markle, prinţul Harry, Kate Middleton şi prinţul William vor apărea într-o reclamă televizată care va promova campania „Fiecare minte contează/ Every Mind Matters“, lansată de Serviciul de Sănătate Publică din Anglia şi de