George Burcea, mesaj halucinant de ameninţare pentru tatăl său: “Abia aştept să-l văd cum îşi înghite amarul din propria cavitate bucală” 05.03.2020

05.03.2020 George Burcea, mesaj halucinant de ameninţare pentru tatăl său: “Abia aştept să-l văd cum îşi înghite amarul din propria cavitate bucală” George Burcea a reacționat astăzi acid pe rețelele de socializare, unde a așternut partea sa de adevăr despre problemele din viața personală. Actorul a vorbit atât despre povestea de iubire alături de Andreea Bălan, dar și despre tatăl său,



George Burcea, mesaj halucinant de ameninţare pentru tatăl său: “Abia aştept să-l văd cum îşi înghite amarul din propria cavitate bucală”

George Burcea a reacționat astăzi acid pe rețelele de socializare, unde a așternut partea sa de adevăr despre problemele din viața personală. Actorul a vorbit atât despre povestea de iubire alături de Andreea Bălan, dar și despre tatăl său, căruia i-a transmis un mesaj halucinant de ameninţare. Citește și: George Burcea, atac dur la adresa […] The post George Burcea, mesaj halucinant de ameninţare pentru tatăl său: “Abia aştept să-l văd cum îşi înghite amarul din propria cavitate bucală” appeared first on Cancan.ro.

George Burcea, mesaj halucinant de ameninţare pentru tatăl său: “Abia aştept să-l văd cum îşi înghite amarul din propria cavitate bucală”

Stiri mondene - Stiri Cancan

Stiri pe aceeasi tema:

Mircea Rednic a vorbit despre victoria lui Dinamo contra Chiajnei, scor 3-2, și a avut un mesaj dur către fanii echipei roș-albe. „Deja s-au plătit 8 loje pe Arena Națională. Mai sunt vreo 12 cred. Sunt ferm convins că dacă vom juca pe

Poetul Ion Horea a murit, vineri, la vârsta de 89 de ani. Uniunea Scriitorilor din România și-a exprimat regretul pentru trecerea în neființă a unuia dintre cei mai dintre cei mai importanţi poeţi români postbelici. Ion Horea s-a născut

Americanul David Malpass a fost numit oficial preşedinte al Băncii Mondiale şi îşi va începe marţi mandatul de cinci ani, a anunţat vineri instituţia într-un comunicat. Citește mai

Constanţa Parking este noul sistem de plată a parcării prin SMS ce va fi implementat începând cu data de 15

Forţele Navale Române organizează în perioada 5-13 aprilie cel mai mare exerciţiu multinaţional naval SEA SHIELD 19, în apele teritoriale ale României şi în apele internaţionale ale Mării

Actori independenţi, care lucrează în regim de colaborare la teatre din Capitală, nu şi-au primit onorariile de trei luni. Motivul ar fi întârzierea adoptării bugetului, dar şi faptul că Primăria nu a colectat suficienţi bani din taxe şi

Fostul preşedinte Traian Băsescu afirmă că există riscul ca referendumul pe justiţie să nu întrunească cvorumul de validare şi atunci PSD va spune că are dreptate şi că poporul nu susţine ce a întrebat Klaus Iohannis şi va trece la tot ce

Porto a câștigat fără emoții meciul cu Boavista, 2-0, din etapa 28 din prima ligă din Portugalia. Porto - Boavista 2-0Au marcat: Soares '40-pen., OTAVIO '48 Porto - Boavista e LIVE AICI + statistici! Porto a deschis scorul în

Cura de ceapă verde are efect diuretic, depurativ, antialergic şi are capacitatea de a regla activitatea endocrină a organismului. În plus, reglează glicemia şi este recomandată diabeticilor în cure de lungă durată. Consumată în salate şi

Centralele termice sunt echipamente comune celor mai multe locuinţe din România. Sunt instalaţii care se confruntă cu multe probleme care pot fi

ALDE nu va onora invitația la consultări lansată azi de președintele Klaus Iohannis, a anunţat liderul partidului, Călin Popescu Tăriceanu, printr-un comunicat oficial. În contextul refuzului ALDE de a merge la consultările de la Cotroceni, este

Scandalul declanşat este despre cel mai scump spital din lume. Un club secret, format din politicieni din regiunea Stockholm, din birocraţi, din consultanţi privaţi care au manageriat acest proiect uriaş şi au dus înainte contractul în cea mai

Marius Copil, cel mai bun tenismen român, aflat pe locul 80 în lume, a pierdut în Cupa David în faţa lui Benjamin Lock, locul 546 ATP, în primul meci din duelul România -

Eugenie Bouchard nu-şi găseşte deloc ritmul şi confirmă şi anul acesta regresul înregistrat în cariera ei de jucătoare

Un microbuz în care se aflau 20 de persoane a fost implicat într-un accident, sâmbătă dimineaţă pe DN1. Din primele informaţii, soferul ar fi pierdut controlul volanului şi a intrat cu maşina într-un parapet de pe marginea

Deputatul Partidului Acţiune şi Solidaritate Mihai Popşoi spune că deschiderea blocului ACUM pentru discuţii cu Partidul Socialiştilor rămâne în vigoare. Parlamentarul spune că vrea să vadă dacă într-adevăr socialiştii au legile despre

Două autoturisme s-au lovit frontal, sâmbătă dimineaţă, pe DN1 A, în dreptul localităţii Stănceşti. Un bărbat în vârstă de 65 de ani a murit şi altul de 64 de ani se află în stare

7 aprilie 2009 nu a fost doar o zi a violenţelor şi devastării unor edificii importante în stat, dar şi a unor încălcări grave ale drepturilor şi libertăţilor omului, susţine Avocatul Poporului, Mihail

Un microbuz a fost implicat, sâmbătă dimineaţă, într-un accident pe DN 1, la Nistoreşti, două persoane fiind rănite, a informat IPJ Prahova. Traficul în zona unde a avut loc accidentul a fost

Rapid și Făurei se întâlnesc într-un meci din Liga 3, Seria a-2a, de la ora 12:30. Partida va fi în direct la TV Digi Sport și liveSCORE pe GSP.ro. Live de la 12:30 » Rapid - Făurei Giuleștenii vor juca pe