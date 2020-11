George Burcea, despre cum s-a îndrăgostit de Viviana Sposub: “Nu a fost nimic sexual de la început”. Actorul a făcut o dezvăluire nouă despre căsnicia cu Andreea Bălan 20.11.2020

20.11.2020 George Burcea, despre cum s-a îndrăgostit de Viviana Sposub: “Nu a fost nimic sexual de la început”. Actorul a făcut o dezvăluire nouă despre căsnicia cu Andreea Bălan În cadrul intervenției video la “Ferma. În Plus”, George Burcea a făcut mărturisiri sincere despre cum s-a îndrăgostit de Viviana Sposub. Potrivit declarațiilor actorului, el nu o văzuse niciodată pe îndrăgita jurnalistă, iar prima zi



George Burcea, despre cum s-a îndrăgostit de Viviana Sposub: “Nu a fost nimic sexual de la început”. Actorul a făcut o dezvăluire nouă despre căsnicia cu Andreea Bălan

În cadrul intervenției video la “Ferma. În Plus”, George Burcea a făcut mărturisiri sincere despre cum s-a îndrăgostit de Viviana Sposub. Potrivit declarațiilor actorului, el nu o văzuse niciodată pe îndrăgita jurnalistă, iar prima zi […] The post George Burcea, despre cum s-a îndrăgostit de Viviana Sposub: “Nu a fost nimic sexual de la început”. Actorul a făcut o dezvăluire nouă despre căsnicia cu Andreea Bălan appeared first on Cancan.ro.

George Burcea, despre cum s-a îndrăgostit de Viviana Sposub: “Nu a fost nimic sexual de la început”. Actorul a făcut o dezvăluire nouă despre căsnicia cu Andreea Bălan

Stiri mondene - Stiri Cancan

Stiri pe aceeasi tema:

Anual în Hunedoara se recoltează circa 600.000 de metri cubi de lemn. Direcţia Silvică a scos la licitaţie contractul noilor exploatări forestiere din

Centrul de Studii despre Bere, Sănătate și Nutriție anunță finalizarea unei noi cercetări care evidențiază efectele consumului moderat de bere în raport cu sănătatea. Cercetarea a avut ca obiective

În mediul rural numărul de agenţii de pariuri şi jocuri de noroc a crescut cu aproape 2.000 între 2015 şi 2018, până la circa 15.000 de unităţi, în schimb numărul de farmacii a scăzut cu 200, până la circa

Federația Română de Fotbal are din nou probleme la UEFA. Forul continental a anunțat, vineri, că a deschis o procedură disciplinară împotriva FRF. Această procedură vine ca urmare a incidentelor de la partida România – Suedia 0-2, din 15

Epava unuia dintre cele mai temute vase de luptă germane din perioada Primului Război Mondial a fost descoperită pe fundul Atlanticului, în apropiere de Insulele Falkland, unde a fost scufundată în urma

O femeie a suferit arsuri superficiale pe faţă şi pe mâini şi a fost transportată la spital în urma unei explozii care s-a produs sâmbătă după-amiaza, într-o casă din comuna Nicolae Titulescu, din

O fată de 16 ani din municipiul Satu Mare a fost dată dispărută astăzi de familia sa, după ce ieri a plecat la cumpărături şi nu s-a mai întors acasă, potrivit Inspectoratului de Poliţie Judeţean (IPJ) Satu Mare. La data dispariției,

Nuclearelectrica, Petrom şi Rom­gaz, producători de ener­gie ale căror acţiuni intră în structura indicelui BET, sunt cele mai performante investiţii din prima ligă bursieră de la Bucureşti, arată calculele transmise de societatea de

Tottenham - Burnley 5-0 // Jose Mourinho (56 de ani) i-a găsit noua poreclă sud-coreeanului Heung-Min Son (27 de ani, atacant), amintindu-şi de un gol similar al brazilianului Ronaldo: „Am încercat să-i pasez lui Alli, dar n-am reuşit şi am

Seismologii francezi au înregistrat patru cutremure în noaptea dintre vineri și sâmbătă, dintre care trei au fost catalogate cu certitudine drept ”evenimente induse”, adică provocate direct sau indirect de activitatea umană, transmite

Un bărbat de 51 de ani s-a urcat la volan în stare avansată de ebrietate şi s-a oprit într-un copac. În urma impactului bărbatul a suferit mai multe leziuni, fiind transportat la spital de către echipajul unei ambulanţe. Accidentul s-a petrecut

PMP a stabilit deja care sunt candidaţii pentru Bucureşti la alegerile locale. Astfel, Theodor Paleologu va fi candidat la Primăria Capitalei iar Eugen Tomac la Sectorul

Premierul israelian Benjamin Netanyahu şi-a reiterat intenţia de a anexa o parte din Cisiordania ocupată şi de a legaliza coloniile israeliene, într-o ultimă tentativă de a evita noi

Antonia de la Rua, fiul fostului președinte argentinian Fernando de la Rua, a fost iubitul Shakirei înainte ca aceasta să înceapă povestea de dragoste cu fotbalistul spaniol Gerard Pique. Shakira a fost iubita lui Antonia de la Rua, fiul cel mare al

Anamaria Prodan a postat ieri prima fotografie cu fiica ei după accidentul pe care aceasta l-a avut. Tânăra este în afara oricărui pericol, însă are nevoie de o perioadă de recuperare.(CITEȘTE ȘI: ”REGINA INSTAGRAMULUI” DIN ROMÂNIA ARE

Un raton a băut prea mult vin fiert la un târg de Crăciun din centrul Germaniei, sâmbătă, amuzându-i pe privitori, în timp ce animalul se clătina pe străzi, înainte să adoarmă, într-un final, pe treptele unei

Dragoş Petrescu, omul de afaceri care controlează grupul de restaurante City Grill, afir­mă că cea mai bună perioadă pentru busi­nes­sul său a fost intervalul 2009-2012, mai exact anii de criză şi de imediat

De ce este o diferenta asa de mare de pret intre anvelopele cunoscute ca Michelin sau Continental si anvelope mai putin cunoscute ca Sailun sau Riken? Toti am auzit de anvelope Michelin, Continental , Dunlop sau Bridgestone dar ce facem cand nu avem bani

Preşedintele Klaus Iohannis a declarat că primarii ar trebui să fie aleşi în două tururi de scrutin. El a susţinut că, în cazul în care proiectele de lege în privinţa revenirii la alegerea primarilor în două tururi de scrutin nu vor trece

La întâlnire vor participa reprezentanți ai Poliției Locale, ai STB și ai Brigăzii Rutiere, precum și alți responsabili din direcțiile de specialitate din primărie. Comandamentul va avea loc la ora 15.00. În cadrul ședinței vor fi stabilite