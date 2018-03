Genial! Cu ce se ocupa Roxana Ionescu de cand nu mai apare pe sticla! Are jobul asta de 5 ani 08.03.2018

08.03.2018 Genial! Cu ce se ocupa Roxana Ionescu de cand nu mai apare pe sticla! Are jobul asta de 5 ani Azi e Ziua Femeii si a mamelor de pretutindeni. Asa ca vedetele noastre au grija sa isi rasfete si ele mamele. Roxana Ionescu, 8 Martie alaturi de mama ei! Vedeta tv a marturisit ca va iesi la cina cu mama ei. Saptamana trecuta, Roxana Ionescu si-a



Genial! Cu ce se ocupa Roxana Ionescu de cand nu mai apare pe sticla! Are jobul asta de 5 ani

Azi e Ziua Femeii si a mamelor de pretutindeni. Asa ca vedetele noastre au grija sa isi rasfete si ele mamele. Roxana Ionescu, 8 Martie alaturi de mama ei! Vedeta tv a marturisit ca va iesi la cina cu mama ei. Saptamana trecuta, Roxana Ionescu si-a aniversat mama tot cu o cina. Acum o va […] The post Genial! Cu ce se ocupa Roxana Ionescu de cand nu mai apare pe sticla! Are jobul asta de 5 ani appeared first on Cancan.ro.

Genial! Cu ce se ocupa Roxana Ionescu de cand nu mai apare pe sticla! Are jobul asta de 5 ani

Stiri mondene - Stiri Cancan

Stiri pe aceeasi tema:

Deşi are probleme cu legea, Dorinel Ursărescu, ex-parlamentar PNL şi ALDE, a fost numit consilier al preşedinteleui Agenţiei Naţionale de Resurse

Psihologul Angela Nuţu, vicepreşedintele Asociaţiei Române de Hipnoză, explică ce sunt atacurile de panică şi cum le putem depăşi cu ajutorul unor tehnici de

Comandantul adjunct pentru lucru educativ al Batalionului 2 mobil – operativ cu dislocarea pe lîngă Statul Major al Unităţii Militare 1002 a Departamentului Trupelor de Carabinieri al MAI a fost reţinut vineri, 9 februarie, fiind bănuit de

Sute de persoane mor anual în Germania şi America din cauza unor practici extreme de masturbare, ce presupun şi privarea de

Vecinii nu au mai văzut-o pe femeie de miercuri şi au alertat poliţia. Aceştia au găsit-o fără suflare în fosa

Un bărbat în vârstă de 49 de ani, din Argeş, s-a sinucis chiar de ziua lui. Bărbatul a băut o sticlă de whisky şi apoi s-a aruncat către moarte.Totul s-a întâmplat ieri, în

CFR Călători oferă reduceri de Valentine's Day şi de Dragobete cuplurilor de îndrăgostiţi, care îşi vor putea face declaraţii de dragoste la megafonul din Gara de Nord Bucureşti, potrivit unui

Licenţele educaţionale Microsoft achiziţionate de Guvernul României de la Fujitsu Siemens Computers erau inutile, deoarece calculatoarele cărora le erau destinate aveau sisteme de operare

Preşedintele Camerei Deputaţilor, Liviu Dragnea, lider al PSD, a declarat, vineri, că fiul său nu-i cere sfaturi şi nu i-a comunicat nimic privitor la achiziţiile pe care acesta le-ar fi făcut în

O femeie din Japonia susţine că a supravieţuit ani de abuz din partea bunicului ei. Ea a postat mai multe poze pe Twitter care au şocat o lume întreagă. În imagini, femeia arată absolut înfiorător, cu o greutate de 16 kg. Ea susţine că

Răzvan Burleanu este audiat la secţia 9 de Poliţie ca urmare a unor plângeri depuse împotriva lui. Trei dintre foştii angajaţi au depus plângere împotriva lui, iar aceştia îl acuză că nu a pus în aplicare decizii ale judecătorilor.

Fostul ministru Elena Udrea reacţionează pe Facebook după ce în spaţiul public au apărut informaţii că a plecat din ţară şi spune că este dreptul ei, neavând vreo restricţie, dar că unii scriu la comandă. Citește

Jocurile Olimpice de iarnă 2018. Cea de-a XXIII-a ediţie a Jocurilor Olimpice moderne de iarnă va debuta în stațiunea montană sud-coreeană PyeongChang. Citește mai

SĂRBĂTOARE 10 februarie 2018 calendar ortodox. Sfântul Haralambie este sărbătorit de către Biserica Ortodoxă la data de 10 februarie a fiecărui an. Citește mai

Unul dintre cei mai cunoscuți lăutari din România s-a stins din viață, în cursul zilei de joi. Vestea trecerii în neființă a artistului de 58 de ani a produs o undă de șoc în lumea muzicii

Clipe cumplite pentru soția lui Mihai Mitoșeru! La doar câteva luni după ce tatăl ei s-a stins din viaţă, vedeta a prmit din nou o veste cruntă: bunica ei a murit. Reamintim că și viața lui Mihai Mitoșeru a fost presărată de numeroase

Municipiul Arad ar putea rămâne de duminică dimineaţă fără căldura furnizată de către CET Arad, susţine un comunicat de presă al Prefecturii Arad emis vineri, iar Primăria Arad acuză că există o formă de şantaj la adresa

Cele 32 de milioane de euro, bugetul pentru Centenar, ar urma să ajungă în vistieria Ministerului Culturii săptămâna

Simona Halep (2 WTA) şi-a găsit un nou sponsor tehnic, după două luni în care a jucat într-un echipament no-name, comandat de pe internet din

Primarul Târgoviştei, Cristian Stan, s-a declarat revoltat de situaţia asistaţilor social care, deşi ar putea să muncească în folosul comunităţii, aduc lună de lună scutiri de la efortul fizic. Practic, din cei aproximativ 300 de beneficiari