Genesis, ultimul drum 05.10.2021

05.10.2021 Genesis, ultimul drum „The Last Domino?” trebuia să fie cadoul din urmă al unei trupe legendare. Nu este decât o reprezentație tristă, compromițătoare Săli pline. Acustică excelentă, sonorizare impecabilă. Joc de lumini racordat la ultima tehnologie. Emoție.



Genesis, ultimul drum

„The Last Domino?” trebuia să fie cadoul din urmă al unei trupe legendare. Nu este decât o reprezentație tristă, compromițătoare Săli pline. Acustică excelentă, sonorizare impecabilă. Joc de lumini racordat la ultima tehnologie. Emoție. Nostalgie. Public avid de muzică bună, de muzica lor. A Lor! Genesis în concert, "The Last Domino?" Tour 2021. ...

Genesis, ultimul drum

Stiri sportive - Stiri Gazeta Sporturilor

Stiri pe aceeasi tema:

După o campanie naţională de testare efectuată în două etape, Guvernul slovac a decis să relaxeze restricţiile impuse pentru a combate noul

Pe 17 noiembrie va fi lansat următorul update pentru FIFA 21, iar în cadrul acestuia se va regăsi modul Playtime, menit să permită gamerului să controleze modul cum abordează jocul. Astfel, prin intermediul acestui feature jucătorul va

Vineri a avut loc reuniunea miniştrilor de interne din UE, eveniment aşteptat cu oarecare speranţă de cei care credeau că, totuşi, situaţia este mult prea gravă pentru ca nimeni să nu zică şi mai ales să facă absolut

Ministerul Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri anunță că a finalizat ghidul Programului ElectricUp, destinat firmelor care doresc să devină producători de energie fotovoltaică, și invită

Jucătoarele de la SCM Rm. Vâlcea au ieșit din carantină în această săptămână, dar patru dintre ele nu au făcut deplasarea în Muntenegru. "Ultimele teste au ieșit tot pozitive, iar conform regulamentului Federației Europene de Handbal ele nu

Peste 130 de agenţi ai Serviciului american de protecţie Secret Service sunt în autoizolare, după ce s-au infectat cu virusul SARS-CoV-2 sau au avut contact cu persoane infectate, afirmă surse citate de

Horoscopul zilei de 15 noiembrie 2020, realizat de astrologul Mădălina Manole, aduce previziuni astrologice pentru zodiile Berbec, Taur, Gemeni, Rac, Leu, Fecioară, Balanță, Scorpion, Săgetător, Capricorn, Vărsător, Pești. Horoscopul zilnic

Premierul Ludovic Orban a decis, la întâlnirea de lucru de duminică la Palatul Victoria cu Nelu Tătaru, Raed Arafat, şeful IGSU Dan Paul Iamandi şi directorul Inspecţiei Sanitare de Stat Mioara Comana, ca echipe mixte ale DSP şi IGSU să

Dinamo și Astra au remizat sâmbătă seară, 1-1, într-un meci restanță, iar cel mai bun jucător al giurgiuvenilor a fost Valentin Gheorghe (23 de ani). Mijlocașul a deschis scorul în minutul 47, iar pentru reușita din „Ștefan cel Mare” a

S-au aflat care sunt alte două motive “cu greutate” pentru care Daria Radionova nu părăsește Bucureștiul pentru Londra, unde este stabilită de mai mulți ani. Iubita lui Alex Alex Bodi și-a închis atât magazinul cu […] The post Daria

Dobânda Anuală Efectivă (DAE) se dovedeşte a fi o „nucă tare“ pentru iniţiatorul legii privind protecţia consumatorilor împotriva dobânzilor excesive, având în vedere că actul normativ oferă o definiţie greşită a DAE, sunt făcute

Asociaţia militarilor veterani din Constanţa a anunţat decesul viceamiralului Petre Zamfir. Bătrânul lup de mare avea 97 de

Vlad Iftime, acţionar Vestra şi proprietarul complexului turistic Haita Land, spune că cele trei luni de stare de urgenţă au afectat afacerile businessului din Bucovina, dar odată cu ridicarea restricţiilor la începutul verii, lucrurile au mers

Bulgaria intenţionează să îşi exprime, marţi, opoziţia faţă de începerea negocierilor de aderare la Uniunea Europeană a Macedoniei de Nord, pentru că cele două ţări nu şi-au rezolvat încă disputele legate de istorie şi limbă, a

Echipa preşedintelui-ales al SUA, Joseph Biden, aşteaptă ca Administraţia pentru Servicii Generale să confirme oficial victoria în scrutinul prezidenţial şi consideră că preşedintele în funcţie al SUA,

Creatorul școlii românești de gastroenterologie, Alexandru Oproiu, a murit. Anunțul a fost făcut de Viorel Jinga, rector al Universităţii de Medicină şi Farmacie „Carol Davila” din Bucureşti. Prof. Dr. Ioan-Alexandru Oproiu s-a

Prognoza meteo 16-29 noiembrie. Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a lansat prognoza meteo pentru următoarele două săptămâni. Prognoza meteo în Banat În primele zile ale intervalului valorile termice se vor situa în general peste

Mihai PETCU este noul Director General al Societății de Transport București STB SA. “Îmi doresc o dezvoltare reală a Societății, dar și o relaționare cu călătorii mult mai eficientă decât până

Producţia de resurse de energie primară din România a scăzut în primele 9 luni din 2020 cu 11,4% faţă de aceeaşi perioadă din 2019, arată datele publicate de Institutul Naţional de

Un bătrân de 91 de ani, care se dădea cu parapanta, a înotat până la țărm și s-a salvat, după ce s-a prăbușit în ocean, în largul plajelor orașului australian Sydney. Poliția și paramedicii au ajuns la fața locului, iar bărbatul de 91