Generalul SRI Dumitru Dumbravă, trecut în rezervă 29.08.2018

29.08.2018 Generalul SRI Dumitru Dumbravă, trecut în rezervă Preşedintele Klaus Iohannis a semnat, marţi, decretul privind trecerea în rezervă a generalului de brigadă - cu o stea Dumitru Dumbravă din Serviciul Român de Informaţii începând cu data de 1 septembrie,



Preşedintele Klaus Iohannis a semnat, marţi, decretul privind trecerea în rezervă a generalului de brigadă - cu o stea Dumitru Dumbravă din Serviciul Român de Informaţii începând cu data de 1 septembrie, a...

Geraint Thomas a câștigat Turul Franței și în Cardiff clădirile administrative au fost colorate în galben. Dar ce am înțeles din competiția recent încheiată? 1. Sky și Florin Lovin transformat în Messi Sky

Taylor Mega (23 de ani) este cea mai sexy fană a celor de la Juventus Torino. Transferul lui Cristiano Ronaldo a creat isterie în Torino. Taylor nu a făcut rabat. Fotomodelului cu peste 767 de mii de urmăritori pe Instagram nu i-a venit

Vibeke Skofterud, cunoscuta campioană olimpică la schi fond, a murit la vârsta de 38 de ani. Sportiva și-a găsit sfârștiul într-un accident. Medicii nu au mai putut face nimic. Vibeke Skofterud era campioană olimpică în 2010, de șase ori

Peste patru milioane de persoane din statul Assam din estul Indiei au fost lăsate în afara unei liste provizorii de cetăţeni făcută publică luni şi riscă expulzarea dacă nu îşi vor putea dovedi cetăţenia, relatează dpa,

Scandalul uriaş provocat de autoturismul cu plăcuţele de înmatriculare "M..E PSD" pare să se apropie de final. Citește mai

Președintele Iohannis a atacat la CCR modificarea legii Curții de Conturi! Este vorba despre legea adoptată de Parlament în sesiune extraordinară. Citește mai

Un bărbat de 47 de ani este cercetat pentru vătămare corporală din culpă, după ce a produs un accident de circulaţie, pe fondul neadaptării vitezei de deplasare pe un segment de drum în curbă, iar carosabilul era

După dizolvarea opoziţiei sub motivul „eliminării trădătorilor“, un partid dintr-o ţară din Asia a câştigat toate mandatele în alegerile parlamentare de

Harlem Gnohere (30 de ani) e peste cei mai mulţi străini care „aterizează“ an de an în România şi care contribuie la scăderea nivelului

E mult de muncit pentru a îmbunătăţi ce se face sub numele de buget participativ (BP) în România pentru a nu deturna acest proces strict într-un instrument de PR al Primăriilor. Bugetul participativ e important pentru că noi, ca cetăţeni,

Un tânăr de 26 de ani este cercetat pentru conducere a unui vehicul neînmatriculat, fără a deţine permis de conducere şi sub influenţa

Convenţia ONU invocată de Poliţia Rutieră pentru a-l sancţiona pe şoferul maşinii cu numere anti PSD a fost modificată în anul 2016 astfel încât să permită numere de înmatriculare formate doar din litere, informează publicaţia

Circa 30 de persoane au protestat, luni, la sediul Brigăzii Rutiere a Capitalei, după ce poliţiştii i-au reţinut permisul bărbatului care are autoturism înmatriculat în Suedia cu numere personalizate

O luna deosebit de zbuciumata, dar pozitiva.Trebuie sa rezolvati o gramada de chestii si, in plus, sa va ocupat si de treburile gospodaresti. Dar totul se va aranja! Sunteti energici, doriti sa iesiti in

Farmec Cluj, cel mai mare producător român de cosmetice, se află pe primul loc după cota de piaţă în ceea ce priveşte vânzările de produse pentru protecţie solară după doar doi ani de când compania a relansat această categorie de

Eugen Neagoe (50 de ani), antrenorul celor de la Sepsi Sf. Gheorghe, și-a mărturisit dragostea pentru U Craiova și a dezvăluit cum a intrat în posesia fularului pe care l-a purtat în timpul interviurilor de la finalul victoriei lui Sepsi,

FC Voluntari și Gaz Metan au remizat într-un meci din etapa a 2-a din Liga 1, scor 1-1. Ilfovenii au început foarte bine meciul și au deschis scorul încă din minutul 3 prin Belahmeur, care a reluat din șase metri centrarea de pe

Accident grav în județul Olt, în urma căruia doi tineri și-au pierdut viețile. (Promotiile zilei la monitoare) Tragicul eveniment s-a produs luni după amiază, între localităţile Movileni şi Potcoava. Doi tineri de 18 şi 23 de ani au murit

Piloţii din Germania ai companiei aeriene low-cost Ryanair au votat în favoarea declanşării unei greve deoarece vor să aibă contracte colective de muncă, transmit Reuters şi DPA. Citește mai