Gelu Diaconu, fost preşedinte ANAF, audiat la DNA în dosarul Tel Drum 19.03.2018

19.03.2018 Gelu Diaconu, fost preşedinte ANAF, audiat la DNA în dosarul Tel Drum Gelu Diaconu, fost şef al Fiscului, este prezent la Direcţia Naţională Anticorupţie unde este audiat, în calitate de martor, în dosarul Tel



Gelu Diaconu, fost preşedinte ANAF, audiat la DNA în dosarul Tel Drum

Gelu Diaconu, fost şef al Fiscului, este prezent la Direcţia Naţională Anticorupţie unde este audiat, în calitate de martor, în dosarul Tel Drum.

Gelu Diaconu, fost preşedinte ANAF, audiat la DNA în dosarul Tel Drum

Stiri Adevarul

Stiri pe aceeasi tema:

Un procuror de la DNA a cerut luni judecătorilor de la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie condamnarea preşedintelui PNL, Ludovic Orban, la un an închisoare cu executare pentru

Banca Europeană de Investiţii (BEI) este pregătită să sprijine proiectul autostrăzii Comarnic - Braşov, a declarat luni, la Palatul Victoria, vicepreşedintele BEI, Andrew McDowell, într-o conferinţă

Guvernatorul Băncii Centrale a Letoniei, Ilmars Rimsevics, arestat la sfârşitul săptămânii trecute de Biroul naţional anticorupţie (KNAB), este suspectat de a fi primit 100.000 de euro mită,

Anunţul despărţirii dintre Jennifer Aniston şi Justin Theroux a fost o grea încercare pentru acest cuplu, dar a dat totodată frâu liber imaginaţiei celor care cred că actriţa s-ar putea

O companie egipteană va cumpăra gaze naturale în valoare de 15 miliarde de dolari din Israel, în conformitate cu două acorduri pe 10 ani anunţate luni, un contract istoric între cele două

19 februarie. Ziua Brancusi in Romania. Cel mai important om de cultura roman din toate timpurile. Un artist care a revolutionat arta moderna. Ale carui lucrari se vand cu zeci de milioane de dolari dupa 100 de ani

Reţeaua de restaurante KFC a anunţat luni că a fost nevoită să închidă sute de restaurante din Marea Britanie din cauza lipsei de pui. Această problemă a apărut la finele

GSP.ro a anunțat astăzi în exclusivitate că Gigi Becali îl vrea pe Cristian Bălgrădean (29 de ani) la FCSB. Portarul Chiajnei nu se află însă în țară. El era într-o vacanță la Firenze, Italia, când a fost

Ionuț Nedelcearu a început cu dreptul aventura din Rusia, de la Ufa, reușind să înscrie la primul său meci pentru noua echipă. Echipa sa a fost condusă într-o partidă amicală de letonii de la Ventspils din minutul 15,

Curtea de Conturi a constatat mai multe nereguli la Compania Naţională Poşta Română, potrivit raportului instituție pentru anul 2016. Concret, au fost depistate bonusuri ilegale în valoare de 237.000 de lei şi servicii juridice pe baza unui

Un accident rutier a avut loc, duminică dimineață, la Stroiești. Șoferul a rămas încarcerat după ce mașina în care se afla a lovit un cap de pod și s-a răsturnat în afara carosabilului, pe DN 17. Citește mai

Simona Halep va reveni pe locul 1 în clasamentul WTA, din 26 februarie, după ce a fost detronată pentru scurt timp de Caroline Wozniacki. Citește mai

Marturisirea dragostei se face în fel şi chip la Timişoara, dar parcă tot mai des ajungem să descoperim pe străzile oraşului cum apar peste noapte maşini pur şi simplu împodobite cu ‘declaraţii’ scrise pe

Senatul a adoptat, luni, un proiect de lege al Guvernului prin care pungile din plastic subțire și foarte subțire, cu mâner, vor fi interzise atât la introducerea pe piață națională (începând cu 1 iulie

Doi soţi din Marea Britanie au găsit o biserică veche de 200 de ani, ce era scoasă la vânzare. Clădirea era părăsită de câţiva zeci de ani, necesita restaurare, rau şi-au riscat economiile de-o viaţă şi au cumpărat

Fostul presedinte al CJ Prahova, Mircea Cosma, a negat astazi toate acuzatiile DNA in dosarul in care contesta condamnarea la 8 ani de inchisoare. In plus, CJ Prahova nu s-a constituit parte civila in acest proces. Citește mai

Începând de mâine, „Evenimentul zilei” vă va prezenta, periodic, câte un episod din serialul „Incognito în lumea

Ultima semifinală Eurovision România 2018 a avut loc duminică seara, la Sighişoara, iar membrii juriului i-au desemnat pe cei trei ultimi finalişti ai concursului. Elevă la Colegiul National “Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Buzău, Dora

Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a declarat că luni după-amiază, după ce a anunţat rezultatul licitaţiei pentru cele 400 de autobuze destinate RATB, a primit o serie de ameninţări, prin care i se

Achizițiile din această iarnă au făcut iar diferența, însă Miriuță a plătit tribut unei tactici falimentare și unor schimbări defectuoase. Jucătorii veniți în intersezon la echipă au ajuns să facă diferența, semn al