Gazprom: exporturile de gaze către China au crescut cu aproape 60% de la începutul anului 01.05.2022

Gazprom a anunțat, duminică, că în primele luni ale acestui an livrările sale de gaze naturale spre China via conducta „Power of Siberia” au crescut cu aproape 60% în ritm anual, potrivit ziarului rus Kommersant. Asta în timp ce exporturile Gazprom spre Europa au scăzut, scrie Bloomberg. „Exporturile de gaze către China sunt în creștere prin […]

Nuclearelectrica, singurul producător de energie nucleară din România, a încheiat un contract în valoare de 283 milioane lei cu CEZ

Localnicii din mai multe sate au rămas fără principala cale de acces după ce mai multe poduri de tuburi amenajate peste râul Slănic s-au rupt. Cele mai mari probleme sunt în comuna Lopătari, dar şi la Cernăteşti şi

Alina Gorghiu lansează un atac la președintele PNL, Ludovic Orban, care a spus despre contracandidatul său la șefia PNL, Florin Cîțu, că nu poate vorbi despre suflu având în spate oameni ca

Evelina Bejan și-a început experiența internațională încă din timpul studenției. Era studentă la Engleză-Italiană, Facultatea de Litere de la Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași. Fiindcă nu și-a permis să studieze în străinătate

Spectacolul Nora de Henrik Ibsen, regizat de Botond Nagy, participă la cea de-a XXXIII-a ediţie a Festivalului Teatrelor Maghiare de la Kisvárda. Producția a fost nominalizată

În 2020, cele 10 companii din clasamentul celor cu cele mai mari scăderi ale personalului au pierdut aproape 9.500 de angajaţi. Topul restructurărilor de anul trecut este dominat de industria auto, cu patru com­panii din cele 10 din

Prinţul Charles, moştenitorul coroanei britanie, i-a urat fiului său William, duce de Cambridge, „La mulţi ani!„ cu ocazia împlinirii vârstei de 39 de ani, informează Agerpres, care citează DPA. Pe contul de Twitter al Clarence House,

România va fi lovită de un val de caniculă în perioada imediat următoare. Administrația Națională de Meteorologie a publicat prognoza pentru perioada 21 iunie-4 iulie. Banat Vremea va deveni caniculară în perioada 22 – 25 […] The post

Dacă duminica viitoare s-ar organiza alegeri pentru Parlamentul Republicii Moldova, moldovenii ar vota pentru PAS, în proporţie de 38,1%, şi pentru BeCS − 21,4%. 13,7% au spus ca merg la vot, dar nu ştiu încă cu cine vor vota. Sunt rezultatele

O echipă de oameni de știință de la Universitatea Ben Gurion din Israel a inventat un nas artificial, capabil să detecteze o varietate de bacterii, informează Agerpres, care citează agenția TPS. Până acum, monitorizarea continuă a

Italia, una dintre ţările europene cele mai afectate de pandemia de COVID-19, va ridica obligativitatea purtării măştii în aer liber începând de luni, 28 iunie, a anunţat ministrul italian al sănătăţii, Roberto Speranza, relatează AFP,

Internat la Spitalul Clinic de Psihiatrie “​Profesor Doctor Alexandru Obregia” de aproape două săptămâni, Fulgy nu doar că și-a schimbat comportamentul în bine, ci s-ar fi și îndrăgostit de una dintre paciente. Mai mult, fiul

N-a durat mult. Dinamo se pune iar sub protecţia statului, căci asta e noima insolvenţei, şi chiar aşa se numeşte în alte ţări. Insolvenţa e spitalul pentru firme, ca să nu ajungă direct la cimitirul faliţilor. E interesant cum tot mai multe

Dan Negru are o afacere care îi rotunjește veniturile cu mii de euro. Angajează muncitorii cu ziua și chiar și el pune mâna la muncă atunci când este cazul. Cel supranumit drept “Regele audiențelor” are, […] The post Dan Negru, încă

Bucuresti detinea titlul neoficial de capitala europeana a videochatului inca din 2019. Apoi, odata cu izbucnirea pandemiei, domeniul a cunoscut o dezvoltare tot mai accentuata, aducandu-le profituri insemnate tuturor

Cehia - Anglia se joacă azi, de la 22:00, într-o partidă care va stabili echipa câștigătoare din Grupa D. Cele două formații împart, în prezent, prima poziție, cehii având însă un golaveraj superior. Dacă vrea să joace în continuare în

Autorităţile sârbe au decis că ajutorul de stat de 1 milion de euro destinat companiei SMP Automotive pentru realizarea unei investiţii de 39 milioane de euro în oraşul Cuprija este în linie cu reglementările relevante, potrivit Serbian

Autorităţile promit ajutoare financiare pentru buzoienii care s-au confruntat cu viiturile. Unele cele mai afectate comune din Buzău sunt Beceni şi Lopătari. Zona de munte se află în continuare sub avertizări de ploi şi

Prea temperamentali, turcii au explodat în cantonament, Halil Dervişoglu (21 de ani) și Enes Unal (24 de ani) sărind la bătaie. Pe teren, au fost cei mai blânzi. I-au învins toți la Euro 2020. Și aceasta este o explicație a dezastrului Turciei,

Planta este utilizată în Mexic pentru utilizări la fel de diverse precum producția de tequila, gătit, dar și fabricarea de combustibili. A apărut acum aproximativ 12 milioane de ani, are 300 de specii de culori […] The post Nu doar tequila!