Gazeta are raportul de joc » Ianis Hagi, ZERO în Norvegia! Cifrele îi dau dreptate lui Mirel Rădoi 13.10.2020

Mirel Rădoi (39 de ani) l-a pus la punct pe Ianis Hagi (21), după ce mijlocașul ofensiv s-a plâns în urma meciului cu Norvegia - scor 0-4 - că nu mai poate face diferența dacă aleargă 3-4 minute doar pentru a recupera mingea. Gazeta are raportul de joc, iar cifrele îi dau dreptate totală selecționerului. Gazeta a intrat în posesia raportului InStat, pe care îl folosește și Federația. Acesta arată evoluția dezastruoasă a lui Ianis Hagi de la Oslo. ...

USR va vota Guvernul propus de PNL chiar dacă Ludovic Orban nu îi va retrage pe cei trei miniştri respinşi la audieri, a anunţat preşedintele formaţiunii, Dan

Declinul dramatic de carne de porc datorat pestei porcine din China amplifică un deficit al ofertei de carne la nivel mondial, aşteptat să împingă preţurile cărnii de porc, pasăre şi vită în sus anul viitor, relatează Financial

Chiar dacă părinţii Alexandrei Măceşanu nu sunt împăcaţi cu ideea că fiica lor este moartă şi speră să fie în viaţă, tatăl, Ioan Măceşanu i-a pregătit un loc de veci fiicei sale. Alexandra Măceşanu va fi înmormântată în

Prim-vicepreşedintele PNL Rareş Bogdan a declarat, joi, Antena 3, că Viorica Dăncilă este pe locul 2 în sondajele partidului şi că USR va pierde cel mai important fief electoral de la

Ana-Maria Negrilă este una dintre puținele scriitoare de SF din România și câștigătoare a numeroase premii. A publicat cinci volume de proză, dintre care, cel mai cunoscut este romanul Împăratul

Viitorul și Chindia Târgoviște se întâlnesc în primul meci al etapei cu numărul 15 din Liga 1. Partida e vineri, de la 20:30, liveTEXT pe GSP.ro și în direct pe TV Telekom Sport 1, TV Digi Sport 1 și Look Sport. Vezi AICI programul

Liviu Dragnea a fost eliberat din închisoare. Fostul lider PSD a ieşit din spatele gratiilor pentru 24 de ore. Experţii din sistem susţin că această permisie a fost acordată cu încălcarea legii, în condiţiile în care deţinuţii care sunt

Compania olandeză de consultanţă imobiliară MVGM anunţă finalizarea preluării diviziei de property management a JLL România, ca parte componentă a acordului de preluare a operaţiunilor JLL de property management din Europa şi a parteneriatului

Africa de Sud și Anglia se vor duela în marea finală a Cupei Mondiale de rugby, ediția a 9-a. Cele două echipe sunt familiarizate cu trofeul „Webb Ellis”. A fost câștigat de sud-africani în 1995 și 2007, iar de Anglia în 2003. Anglia e

Viorica Dăncilă, candidatul PSD la alegerile prezidențiale, a fost, vineri, la Facultatea de Științe Agricole din Timișoara pentru a le vorbi studenților. Citește mai

O femeie din Indiana (SUA) era îndrăgostită de șerpi, dar unul dintre ei, un piton, i-a provocat moartea. Miercuri seară, Laura Hurst, în vârstă de 36 de ani, a fost găsită inconștientă, cu un piton încolăcit în jurul gâtului, a notat

Rusia a respins vineri acuzaţiilor Statelor Unite, conform cărora Moscova încearcă să destabilizeze Chile, şi a susţinut că acestea fac parte dintr-o campanie de denigrare a politicii externe ruseşti, relatează agenţia EFE.

Vasile Geambazi, nepotul multimilionar al lui Gigi Becali, și-a asumat relația Gabriela Pavel, o blondină de nota 10. Weekend-ul trecut l-au petrecut la Poiana Brașov, la doar câteva ore distanță după un prânz de vis la Mandaloun, un celebru

Mihai şi Luminiţa Nedelcu au moştenit această calitate a altruismului de la părinţi şi speră să fie urmaţi de copiii

Sâmbătă, începând cu ora 12:30, Elina Svitolina va juca prima semifinală, în compania surprizei Belinda Bencic. Apoi, nu mai devreme de ora 14:00, lidera mondială Ashleigh Barty o întâlnește pe Karolina Pliskova „călăul” Simonei

Momente ciudate pentru sute de elevi ai unei școli generale din California. Adolescenții au sunat la linia erotică după ce pe legitimațiile lor au fost trecute greșit numerele de telefon pentru prevenirea suicidului. Citește mai

Barcelona o întâlnește în această seară pe Levante, în deplasare, de la ora 17:00. Meciul poate fi urmărit în format liveTEXT pe GSP.ro și în direct la TV Digi Sport 2, Look Sport și TV Telekom Sport 3.

Este zi de doliu în lumea artiștilor. Leo Iorga, solistul trupei Compact, a încetat din viață. Ar fi împlinit 55 de ani peste o lună. Leo Iorga a murit după mai mulți ani de luptă cu o boală cruntă la

Protestele antiguvernamentale din Hong Kong s-au intensificat, participanţii civili intrând în coliziune cu forţele de ordine după ce au atacat sediile mai multor instituţii aparţinând Chinei, dintre care şi agenţia chineză de ştiri Xinhua,

Tarania Clarke, 20 de ani, a fost înjunghiată mortal la Kingston. Căpitanul lui Waterhouse debutase cu gol la Reggae Girlz în septembrie. Tragedie în fotbalul din Jamaica! O tânără internaţională din Jamaica a murit ucisă de o