GAZ METAN - FCSB 1-3. Jucătorul dorit de Dică a vorbit despre mutarea la vicecampioana României 13.08.2018

13.08.2018 GAZ METAN - FCSB 1-3. Jucătorul dorit de Dică a vorbit despre mutarea la vicecampioana României FCSB a întors după pauză și a reușit să se impună în deplasarea de la Mediaș, scor 3-1. Carlos Fortes, la primul meci fără gol marcat în acest sezon, a vorbit despre o posibilă mutare la adversara de astăzi. "Am



GAZ METAN - FCSB 1-3. Jucătorul dorit de Dică a vorbit despre mutarea la vicecampioana României

FCSB a întors după pauză și a reușit să se impună în deplasarea de la Mediaș, scor 3-1. Carlos Fortes, la primul meci fără gol marcat în acest sezon, a vorbit despre o posibilă mutare la adversara de astăzi. "Am avut câteva şanse, am trimis în bară, dar ei s-au apărat bine, nu am putut să ne creăm foarte multe ocazii şi cred că au jucat bine. ...

GAZ METAN - FCSB 1-3. Jucătorul dorit de Dică a vorbit despre mutarea la vicecampioana României

Stiri sportive - Stiri Gazeta Sporturilor

Stiri pe aceeasi tema:

Belgia și Anglia vor juca azi în finala mică a Campionatului Mondial. Meciul va începe la ora 17:00 și va fi liveTEXT, video și foto pe GSP.RO și în direct pe TVR 1. liveTEXT de la ora 17:00 » Belgia - Anglia Click AICI

Nancy Sinatra, prima soție a actorului și legendarului cântăreț Frank Sinatra, a murit la 101 ani, potrivit Realitatea TV. Citește mai

Un bărbat de 48 de ani, din judeţul Buzău, a avut parte sâmbătă de o moarte stupidă. Acesta s-a agăţat de remorca unui tractor aflat în mers, însă a alunecat şi a nimerit sub

Un accident rutier s-a petrecut, sâmbătă, pe şoseaua Transalpina. Un motociclist a fost rănit grav după ce a căzut pe

Ministrul Justiţiei, Tudorel Toader, susţine că abuzul în serviciu nu este incriminat în mod distinct în Codul penal din Germania, dar calitatea de funcţionar public sau european apare ca element de agravare în cazul mai multor

Un tânăr de 17 ani, care conducea ilegal autoturismul tatălui său şi care a provocat sâmbătă, într-un cartier mărginaş al Timişoarei, un accident soldat cu moartea unei fetiţe de trei ani şi

Ministrul Afacerilor Externe, Teodor Meleşcanu, a declarat sâmbătă că este prioritar să se verifice dacă într-adevăr cetăţeanul român a fost răpit în Libia şi apoi, care dintre grupări îl au "în

Poliţia a publicat primele imagini cu şoferul care a fugit după ce a lovit 5 maşini în Capitală, acesta având antecedente penale, fiind condamnat în trecut pentru tâlhărie şi furt

Administraţia Naţională de Meteorologie a emis sâmbătă atenţionări nowcasting Cod galben de averse şi intensificări ale vântului pentru localităţi din judeţele Vrancea, Botoşani, Iaşi,

Ministrul Sănătăţii, Sorina Pintea, a declarat sâmbătă, la Zalău, că speră ca până la sfârşitul anului 2019 să înceapă construcţia a cel puţin două dintre cele trei spitale regionale - Iaşi, Cluj,

Campioana CFR Cluj și U Craiova, deținătoarea Cupei României, se întâlnesc în această seară în Supercupa României, primul meci oficial al sezonului. Partida va putea fi urmărită în format liveTEXT&FOTO

Un bărbat din Buzău a murit sâmbătă, 14 iulie, după ce s-a agăţat de remorca unui tractor aflat în mers. Victima acestui accident stupid avea 48 de ani și era din localitatea Pârscov, județul Buzău. Acesta s-a agăţat de remorca tractorului

Belgia este medaliata cu bronz la Campionatul Mondial din Rusia 2018, după ce a învins Anglia cu 2-0, în finala mică. Belgienii s-au jucat cu titrata echipă a Angliei, pe care au dominat-o din toate punctele de vedete. De altfel, pe lângă cele

O avarie majoră produsă la conducta de aducţiune apă de la Valea Uzului a lăsat, sâmbătă, municipiul Bacău fără apă, echipele fiind în teren pentru remediere. (Reduceri mari la jocuri PC) Consiliul Local, reunit în şedinţă de urgenţă,

Adrian Năstase a suferit o pierdere grea: mama sa, Elena Năstase, în vârstă de 90 de ani, s-a stins din viață. Citește mai

Campioana CFR Cluj a câştigat pentru a treia oară Supercupa României, sâmbătă seară, învingând cu scorul de 1-0 deţinătoarea Cupei, CS Universitatea Craiova, pe stadionul Ion Oblemenco, din

Poliţiştii din Capitală au reuşit să-l prindă pe bărbatul de 39 de ani, suspectat că nu a oprit la semnalele poliţiştilor şi a lovit cinci autoturisme, rănind uşor două persoane. El este acuzat de patru infracţiuni, fiind audiat la sediul

Prima Doamnă a SUA, Melania Trump, a declarat sâmbătă că a fost o onoare să o cunoască şi să bea ceaiul cu regina Elisabeta a II-a a Marii Britanii, informează EFE. Într-un mesaj pe Twitter,

Campioana CFR Cluj și-a respectat statutul de favorită și a învins-o cu 1-0 pe U Craiova, chiar la ea acasă, în Supercupa României. Unicul gol la debutul lui Edward Iordănescu pe banca ardelenilor a fost reușit de Culio, în

Supercupa României dintre CFR Cluj și U Craiova, primul meci oficial al sezonului 2018-2019, a avut parte de momente inedite și în afara încrâncenării de pe gazon. Coregrafia specială pregătită de fani și atmosfera