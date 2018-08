Gata de start! Organizatorii au anunţat când debutează Simona Halep la US Open 25.08.2018

25.08.2018 Gata de start! Organizatorii au anunţat când debutează Simona Halep la US Open Simona Halep porneşte ca principală favorită la ultimul Grand Slam al anului, turneul de la US Open, care începe luni la New



Gata de start! Organizatorii au anunţat când debutează Simona Halep la US Open

Simona Halep porneşte ca principală favorită la ultimul Grand Slam al anului, turneul de la US Open, care începe luni la New York.

Gata de start! Organizatorii au anunţat când debutează Simona Halep la US Open

Stiri Adevarul

Stiri pe aceeasi tema:

Să ieşi din zona de confort este, probabil, una dintre expresiile pe care le auzi deseori, iar călătoriile, printre primele variante recomandate. Acestea nu înseamnă, însă, doar experienţe pe care le trăieşti cheltuind bani. Ele sunt, în

Căminul Cultural din localitatea Coasta, Comuna Bontida va purta numele regretatului jurnalist clujean Ilie Calian. Festivitatea de inagurarea a căminului cu noua denumire va avea loc vineri la ora 10 în prezenţa autorităţilor locale, a actorului

Ceramica Impex SRL, o firmă în insolvenţă şi cu datorii impresionante la ANAF, a câştigat un contract de peste 12 milioane de lei, oferit de Primăria Giurgiu fără licitaţie, ci doar în urma unei

Steagurile cu roşu, alb şi albastru pentru a doua campanie a lui Donald Trump, din 2020, sunt gata de îmbarcare, având tipărit pe ele mesajul “Keep America Great!”, potrivit The Guardian. Însă,

Piraeus Bank România lansează creditul de investiţii imobiliare în lei, cu dobânda fixă, de 5,65%, în primii cinci ani, care plasează noul produs în topul primelor 4 oferte disponibile pe piaţa

O tânără de 18 ani, proaspăt absolventă de liceu, a fost găsită fără viaţă. în propria locuinţă. Luci Buzilă avea 18 ani şi era o fată plină de viaţă şi fericită. Fata tocmai

Furia a luat locul durerii, în Grecia, unde echipele de intervenţie si zeci de voluntari cauta supravieţuitori în zonele mistuite de flacari din apropiere de Atena. Au trecut trei zile de la

Forţele aeriene britanice au anunţat interceptarea unui bombardier rusesc în spaţiul aerian NATO de la Marea Neagră, cu ajutorul avioanelor Typhoon de pe aeroportul Mihail Kogălniceanu, Constanţa, în

Poliţiştii de frontieră arădeni au depistat o femeie care a încercat să îşi scoată din ţară nepoata minoră, folosindu-se de o procură notarială falsă, a informat purtătorul de cuvânt al

Mingea de fotbal cu simbolul Cupei Mondiale de fotbal 2018, daruita de presedintele rus, Vladimir Putin, omologului sau american, Donald Trump, cu prilejul recentei lor intalniri de la Helsinki, este echipata, dupa

Un consilier apropiat Papei Francisc a condamnat propunerea partidului de extremă dreapta, Liga Nordului, din Italia, de a introduce obligativitatea prezenţei crucifixului în toate spaţiile publice, inclusiv

Cele 13 comune sibiene afectate de inundaţiile din perioada 7-11 iulie vor primi de la Guvern aproape 3 milioane de lei, potrivit unui comunicat de presă al Prefecturii. "Peste 2.840.000 de lei au

Edi Iordănescu nu mai este antrenorul celor de la CFR Cluj. Plecarea a fost anunțată și pe site-ul oficial al clubului. „În urma unui proces de modificare a structurii administrative, clubul

Doi bărbaţi din localitatea Ploscuţeni au leşinat, joi, într-o fosă septică în interiorul căreia efectuau lucrări de decofrare şi au fost scoşi afară în stare gravă de membrii Serviciului Voluntar

Liderul liberalilor, Ludovic Orban, a declarat joi că PNL şi AEP nu au primit un răspuns, până în prezent, din partea ANAF cu privire la cheltuielile din campania electorală din 2016 şi şi-a exprimat

Curs valutar BNR 26 iulie 2018. Banca Naţională a României (BNR) a anunţat joi un curs de referinţă de 4,6273 lei/euro, în scădere cu 0,02% faţă de nivelul atins miercuri, cel mai scăzut prag al monedei euro din luna mai până în prezent.

Tradiția spune că o vară fără grătar este ca mâncarea fără sare: lipsită de gust și un pic mai tristă. Ca să te asiguri că te răsfeți cu o bere rece și un grătar bun împreună cu familia și prietenii, fă-ți rost cât mai curând de

Cand incepe scoala in septembrie 2018. În septembrie 2018, scoala începe mai devreme! Citește mai

O furtună violentă a lovit joi, la prânz, Atena, transformând drumurile din suburbiile din nordul capitalei Greciei în râuri, relatează

Crezând că nimeni nu va afla că a fost „turnător” în timpul regimului comunist, un bărbat de 61 de ani a minţit că nu a avut nicio legătură cu Securitatea. Minciuna a fost devoalată după ce individul a vrut să devină consilier local. El