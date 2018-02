GALERIE FOTO + VIDEO Simona Halep, prima apariție în noul echipament » Cum arată ținuta creată de Nike 14.02.2018

14.02.2018 GALERIE FOTO + VIDEO Simona Halep, prima apariție în noul echipament » Cum arată ținuta creată de Nike Simona Halep, locul 2 WTA, joacă acum în turul II al turneului de la Doha, contra Ekaterinei Makarova. (Vezi aici desfășurarea meciului) Partida din Qatar este prima în care Simona joacă în noul echipament Nike, cele două părți



GALERIE FOTO + VIDEO Simona Halep, prima apariție în noul echipament » Cum arată ținuta creată de Nike

Simona Halep, locul 2 WTA, joacă acum în turul II al turneului de la Doha, contra Ekaterinei Makarova. (Vezi aici desfășurarea meciului) Partida din Qatar este prima în care Simona joacă în noul echipament Nike, cele două părți ajungând recent la un acord. Echipamentul Simonei este unul roz, cu dungi negre, așa cum au în această perioadă Elina Svitolina, Madison Keys, Caroline Garcia și Petra Kvitova. ...

GALERIE FOTO + VIDEO Simona Halep, prima apariție în noul echipament » Cum arată ținuta creată de Nike

Stiri sportive - Stiri Gazeta Sporturilor

Stiri pe aceeasi tema:

CFR Cluj a oficializat transferul fundașului central Gilvan Souza Correa, 28 de ani. Fotbalistul a jucat în sezonul trecut în prima ligă braziliană pentru Atletico Goianiense, unde a bifat 24 de meciuri și a marcat două goluri în

Senatorul PNL, Daniel Zamfir, a precizat, joi, că le-a solicitat prezenţa ministrului Finanţelor, Ionuţ Mişa, şi preşedintelui ANAF, Mirela Călugăreanu, în Comisia Economică a Senatului, pentru a da explicaţii în legătură

Conform Fox News, o echipă de pescari a prins această creatură ciudată în largul Taiwanului. Citește mai

O fabrica în care se produc brichete combustibile din lignit a început să funcţioneze de câteva zile în comuna Peştişani, din judeţul Gorj, în urma unei investiţii a unui om de afaceri din

Parlamentul European va dezbate în următoarea sesiune plenară, din februarie, în plenul de la Strasbourg, situaţia justiţiei din România ca urmare a încercărilor PSD şi ALDE de a slăbi justiţia, afirmă europarlamentarul Siegfried

MănăstireaStrăvechea vatră monahală a Vodiţei a îmbrăcat veşminte de sărbătoare. Cinstitul aşezământ şi-a serbat unul dintre ocrotitorii spirituali, pe Sfântul Antonie cel Mare. Vodiţa şi-a serbat

Woody Allen a respins din nou joi acuzaţiile de abuz sexual formulate de fiica sa adoptivă Dylan Farrow, acuzând totodată familia Farrow că "profită cinic" de mişcarea anti-hărţuire pentru

Nicușor Stanciu este de azi oficial jucătorul celor de la Sparta Praga. Mijlocașul de 24 de ani a semnat pe 3 ani și jumătate, iar belgienii vor primi 4,5 milioane de euro. Pe lângă suma de transfer, Anderlecht va mai primi bonusuri

Guilherme Sitya (27 de ani) a plecat pe ușa din dos de la FCSB, iar în prezent evoluează pentru Jagiellonia Bialystok și spune că e foarte fericit că a ajuns la formația din Polonia. "Cred că e o ţară foarte frumoasă, la fel ca

Gazeta Sporturilor de vineri publică pe 4 pagini schema prin care statul român ar fi fost înșelat cu milioane de euro de către șeful unui club din Liga 1. Acesta ar fi scurs prin mai multe firme offshore o parte din

Mihai Fifor l-a eliberat din funcţie pe şeful corpului de control al fostului premier Mihai Tudose. Bogdan-Cosmin Ştefan a fost eliberat din funcţia de secretar de stat - şef al Corpului de control al prim-ministrului, printr-o decizie a premierului

Ultimii trei ani sunt cei mai calzi inregistrati vreodata si ritmul incalzirii globale constatat in aceasta perioada este "exceptional", a avertizat joi ONU, potrivit AFP. Citește mai

Macarie cel Mare (295 – 392) este unul din cei mai importanți Sfinți Părinți ai pustiei. Contemporan cu Sfântul Antonie cel Mare, Macarie a fost originar din satul egiptean Ptinapar, de unde și celălat supranume al său, de

Un studiu realizat la nivel european indică germanii ca fiind printre cele mai romantice persoane din Europa, aproape 40% dintre aceştia afirmând că folosesc lumânări la

Moartea copilului minune al muzicii, W. A. Mozart, rămâne un mister nerezolvat. Contrar celebrităţii de care se bucurase în timpul vieţii, Mozart a avut parte de o înmormântare anonimă. Trupul său a fost dus la cimitirul Sankt Marx, dar

În vara anului 1977, o tânără de 18 ani a fost omorâtă în Bucureşti. Vinovatul stabilit iniţial a fost un taximetrist pe nume Gheorghe Samoilescu. Asasinul adevărat urma să fie descoperit ulterior în persoana lui Cozmici Romca, un pictor care

Ultimii trei ani au fost cei mai călduroşi din istoria măsurătorilor meteo, a anunţat Organizaţia Meteorologică Mondială (WMO), un organism specializat al ONU. În 2017, temperatura medie globală a fost cu 1,1 grade Celsius peste nivelul

În anul Centenarului Marii Uniri, Libertatea vă propune să redescoperim românii exponențiali de care am fost sau suntem mândri în fiecare zi. Astfel, timp de un an, vă prezentăm sub forma grafică, în ziar, sau animată, pe site și facebook,

Post-ul Mărie, tu ai făcut vreodată amor în zăpadă? apare prima dată în

12 judeţe sunt, vineri, sub cod galben de vânt puternic şi ninsoare până la ora 15.00, urmând a se înregistra rafale de vânt şi de 90 de kilometri la oră. Citește mai