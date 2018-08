GALERIE FOTO - Protestul diasporei 11.08.2018

11.08.2018 GALERIE FOTO - Protestul diasporei Aspecte din timpul protestului diasporei si din timpul violentelor si interventiei in forta a jandarmeriei. Click pe imagine pentru galeria foto Foto:



Amazon este disponibil si in Romania prin intermediul site-urilor sale de pe care se poate comanda cu ajutorul unui simplu card. Transportul dureaza putin mai mult, insa produsele sunt unice si de cele mai multe ori nu se gasesc la noi in tara.

Poliţia din statul american Ohio a anunţat joi că arestarea actriţei de filme pentru adulţi Stormy Daniels pentru presupusa atingere necorespunzătoare a trei poliţişti sub acoperire în timp ce susţinea un spectacol într-un

ONU: Cel mai mare dezastru biologic al secolului XX a ajuns în

Tribunalul Timiş a publicat, vineri, sentinţa în dosarul finanţării echipei de fotbal Poli Timişoara, în care au fost inculpaţi fostul primar Gheorghe Ciuhandui, Ioan Cojocari, fost secretar al Consiliului Local, Delia Ileana Dumitru, consilier

Copiii din comunele vasluiene afectate de inundaţii vor putea beneficia de o tabără gratuită, au anunţat vineri oficialităţile

Ionică Ghiran se ocupă de apicultură de 20 de ani şi în ultimii a observat şi chiar le-a sesizat şi altora că se întâmplă ceva cu floarea soarelui, pentru că nu mai produce

Tribunalul Timiş a pronunţat astăzi prima sentinţă în dosarul finanţării echipei de fotbal Poli. Toţi inculpaţii, cu excepţia fostului secretar al Primăriei Timişoara, Ioan Cojocari, au fost declaraţi nevinovaţi. Sentinţa nu este

Federaţia Sanitas cere ca indemnizaţia de hrană să rămână impozitată cu 10 la sută şi avertizează că o eventuală creştere la 45 la sută a nivelului de impozitare ar diminua foarte mult veniturile angajaţilor din sistemul sanitar şi ar

Un comisar de la Biroul Rutier Sibiu a fost reţinut pentru 24 de ore, fiind acuzat de luare de mită de către procurorii Direcţiei Naţionale Anticorupţie (DNA). Bărbatul a fost prins în flagrant când primea 1.800 de lei, fiind suspendat din

Precizăm că paşaportul simplu electronic se livrează la domiciliu/reşedinţă prin curierat – PRORIPOST, în termen de 14 zile calendaristice. Informaţiile legate de emiterea paşapoartelor se găsesc pe site, iar programarea se face on-line pe

Administraţia Naţională de Meteorologie(ANM) a emis o alertă meteo de instabilitate atmosferică pentru mai multe regiuni, vizat fiind şi sud-estul ţării. Vor fi perioade scurte cu instabilitate accentuată, iar precipitaţiile vor depăşi 20

Vineri, în cadrul campaniei iniţiate de Ministerul Afacerilor Interne, prin intermediul Instituţiei Prefectului – Judeţul Argeş şi Direcţiei Judeţene pentru Sport şi Tineret Argeş, a fost efectuat primul transport cu ajutoare pentru

Anumite afecţiuni îşi pot anunţa prezenţa nu prin simptomele clasice, ci printr-o serie de sunete neobişnuite, pe care corpul le emite pentru a te

Banca Europeană de Investiţii (BEI) acordă un împrumut de 68 de milioane de euro producătorului de aparate electrocasnice Arctic pentru finanţarea construcţiei unei fabrici de mare capacitate axată pe producţia de maşini de spălat, cu ajutorul

Guvernul a adoptat o ordonanţă de urgenţă privind centrele de permanenţă, în care medicii de familie acordă servicii medicale pacienţilor din mediul rural, prin care a decis acordarea unei finanţări suplimentare. Totodată, actul normativ

Nu problemele de coordonare ale lui Juncker, dezintegrarea UE, ori umilinţele îndurate de europeni în faţa tiraniilor îi obsedează pe editorialişti în vest. Crima supremă le pare a fi grosolănia preşedintelui

Cosmin Olăroiu va începe în câteva zile a doua parte din acest campionat cu Jiangsu Suning. Pentru a putea ataca titlul, tehnicianul de 49 de ani a făcut o achiziţie

Britanicul Trevor Martin Horsley, in varsta de 63 de ani, s-a dus in Rusia la campionatul mondial de fotbal, dar nu a reusit sa vada nici un meci. In schimb, barbatul a fost retinut si trimis in arest preventiv,

Poliţiştii din Ilfov au deschis un dosar penal pentru nerespectarea regimului armelor şi muniţiilor in urma publicarii unui anunt postat pe un site de vânzari. Potrivit IPJ Ilfov, poliţiştii au

Grupul turc Arcelik, ce deţine local producătorul de electrocasnice Arctic, investeşte peste 100 de milioane de euro într-o nouă fabrică pe plan local unde va realiza maşini de spălat. Construcţia a început deja şi este finanţată în