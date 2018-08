GALERIE FOTO Peşti morţi descoperiţi în râul Sărata. Posibile cauze: poluare cu substanţe chimice sau lipsa oxigenului 05.08.2018

05.08.2018 GALERIE FOTO Peşti morţi descoperiţi în râul Sărata. Posibile cauze: poluare cu substanţe chimice sau lipsa oxigenului Autorităţile judeţului Buzău au declanşat o anchetă după ce a fost semnalată o posibilă poluare a râului Sărata, în dreptul staţiunii Monteoru. Indicii în acest sens sunt prezenţa unor peşti morţi, culoarea închisă a apei şi un miros



GALERIE FOTO Peşti morţi descoperiţi în râul Sărata. Posibile cauze: poluare cu substanţe chimice sau lipsa oxigenului

Autorităţile judeţului Buzău au declanşat o anchetă după ce a fost semnalată o posibilă poluare a râului Sărata, în dreptul staţiunii Monteoru. Indicii în acest sens sunt prezenţa unor peşti morţi, culoarea închisă a apei şi un miros fetid degajat de aceasta.

GALERIE FOTO Peşti morţi descoperiţi în râul Sărata. Posibile cauze: poluare cu substanţe chimice sau lipsa oxigenului

Stiri Adevarul

Stiri pe aceeasi tema:

O explozie urmată de incendiu s-a produs, în noaptea de vineri spre sâmbătă, într-un bloc de pe strada Aleea Constructorilor din municipiul Braşov, fără a se înregistra victime, informează purtătorul

Horoscop 7 iulie BERBEC: Relatiile cu ceilalti sunt minunate, pentru ca ai norocul de a atrage alaturi de tine doar oameni tonici, optimisti, care iti transmit si tie starea lor de bine. Horoscop 7 iulie

Mijlocaşul Renato Augusto, autorul golului pentru Brazilia în meciu pierdut în faţa Belgiei (1-2), în sferturile de finală ale Cupei Mondiale de fotbal 2018, a afirmat că "Selecao" a fost un pic

Selecţionerul Braziliei, Tite, a refuzat să vorbească despre viitorul său la cârma "Selecao" după înfrângerea în faţa Belgiei (1-2), care a dus la eliminarea echipei sale de la Cupa Mondială de fotbal

Legendarul Thierry Henry, 40 de ani, se ocupă de atacanții ”dracilor roșii”. Este al doilea asistent al selecționerului Roberto Martinez. Alegerile pe care le faci în viață te pot aduce în situații extrem de delicate.

Brazilianul Neymar a fost ținta ironiilor și a atacurilor după eliminarea Braziliei din sferturile Campionatului Mondial, după 1-2 cu Belgia. Cel mai dur a fost Philippe Close, primarului orașului Bruxelles. Acesta a avut un derapaj la adresa

Nu este scump deloc. Costa 5 sau 10 lei. Pe plajele de lux din stațiunea Mamaia. Vorbim aici despre porumbul fiert. Pe care, fiecare dintre noi, l-a savurat cel puțin o dată în viață. Te-ai întrebat, însă, vreodată cum – şi, mai ales, în ce

Ionuţ Gologan, românul condamnat în Malaezia pentru trafic de stupefiante, este ajutat să scape de condamnarea la moarte, de un asasin plătit, conform mai multor informaţii.(CITEȘTE ȘI: COD GALBEN DE FURTUNĂ ÎN APROAPE TOATĂ ŢARA, DE

Apel pentru salvarea unui câine jandarm. După zeci de misiuni grele, un ciobănesc german din Iași a ajuns la finalul carierei și își caută acum stăpân. Citește mai

Ploile torenţiale care se abat de patru zile asupra vestului Japoniei, provocând inundaţii şi alunecări de teren, s-au soldat până acum cu cel puţin şapte morţi, potrivit autorităţilor

La sfârşitul săptămânii viitoare, pe 13 şi 14 iulie, Mitropolia Moldovei organizează Drumul Crucii şi al Pocăinţei (a XV-a ediţie), prilejuit de ziua cinstirii Sfântului Binecredincios Voievod Ştefan cel Mare, transmite

Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iaşi, România, organizează săptămâna viitoare puncte de înscriere la studii de licenţă pe locuri la buget pentru candidaţii din Republica Moldova. Comisiile de admitere vor veni în patru oraşe

Poliţiştii Direcţiei de Investigaţii Criminale au clarificat în această săptămâna situaţia a 206 persoane dispărute sau pe numele cărora existau mandate emise de instanţele de

Un elicopter SMURD a fost trimis la Feteşti, la locul în care s-a prăbuşit avionul MIG 21 Lancer, a declarat secretarul de stat în MAI, Raed Arafat. "Este căzut un MIG 21. Este

Columbianul Ivan Ramiro Sosa s-a impus în etapa-regină, care s-a purtat pe traseul Sibiu - Cisnădioara - Cisnădie - Tălmaciu - Avrig - Bâlea Lac. Rutierul de la Androni Giocattoli Sidermec, care a câștigat, anul acesta, Turul

Neymar a refuzat să discute cu ziariștii la finalul partidei Brazilia - Belgia 1-2, dezamăgind din nou la Mondiale, iar presa îl acuză de lipsă de maturitate pe atacantul de 26 de ani, mediatizat în Rusia prin văicărelile de pe

CFR Cluj, campioana României, continuă campania de achiziții pentru a încerca să ajungă în grupele Champions League. Ziaristul italian Alferedo Pedulla a anunțat pe site-ul său că CFR Cluj a ajuns la un acord pentru aducerea lui

Primele poze cu Ioana Tufaru la plaja, dupa ce a slabit 40 de kilograme. Femeia este la Costinesti cu familia. Ioana Tufaru este foarte fericita, desi nu are o situatie financiara roz si, in plus, a avut si cateva probleme de sanatate. Femeia si-a

Simona Halep, 26 de ani, liderul WTA, joacă sâmbătă, contra taiwanezei Su-Wei Hsieh, 32 de ani, locul 48 WTA, în turul III de la Wimbledon 2018. Partida va începe la ora 15:00. Adrian Marcu, fostul antrenor al Simonei Halep, a vorbit despre meciul

Campionatul Mondial de Fotbal 2018. Tristeţe mare la RIO, după eliminarea Braziliei: "Meritam să câştigăm" Citește mai