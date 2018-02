GALERIE FOTO | Imagini uluitoare surprinse în timpul Carnavalului de la Rio de Janeiro 11.02.2018

11.02.2018 GALERIE FOTO | Imagini uluitoare surprinse în timpul Carnavalului de la Rio de Janeiro Imagini uluitoare surprinse în timpul Carnavalului de la Rio de Janeiro. Început de pe 9 februarie, coloratul festival se va desfășura până pe 19 februarie. În capitala Braziliei, elevii faimoaselor școli de samba defilează pe Stadionul



GALERIE FOTO | Imagini uluitoare surprinse în timpul Carnavalului de la Rio de Janeiro

Imagini uluitoare surprinse în timpul Carnavalului de la Rio de Janeiro. Început de pe 9 februarie, coloratul festival se va desfășura până pe 19 februarie. În capitala Braziliei, elevii faimoaselor școli de samba defilează pe Stadionul Sambadrone în costume care de care mai inedite. A început competiția, iar echipele de dansatori sunt criticate de un […] Post-ul GALERIE FOTO | Imagini uluitoare surprinse în timpul Carnavalului de la Rio de Janeiro apare prima dată în Libertatea.ro.

GALERIE FOTO | Imagini uluitoare surprinse în timpul Carnavalului de la Rio de Janeiro

Stiri mondene - Stiri Libertatea

Stiri pe aceeasi tema:

A trecut aproape un an de la data în care peste 20 de poliţişti aflaţi în subordinea fostului comandant al Poliţiei Lupeni, Dănuţ Mocanu, l-au reclamat la Ministerul Afacerilor Interne pentru o serie de abuzuri grave. Ancheta efectuată a rămas

Contul curent al balanţei de plăţi a înregistrat un deficit de peste 5,581 miliarde euro, în primele 11 luni din 2017, în creştere cu 92,7% comparativ cu perioada similară din 2016, se arată într-un comunicat de presă al Băncii Naţionale a

Grupul auto francez Renault a anunţat luni o creştere de 8,5% a volumului de vânzări globale în anul 2017, până la o cifră record de 3,76 milioane de autoturisme şi utilitare uşoare,

Marea Britanie şi Franţa sunt în pericol să înceteze orice colaborare în ceea ce priveşte apărarea şi securitatea, ca urmare a Brexitului, potrivit afirmaţiilor Lordului Ricketts, fost consilier

Ministrul Agriculturii Petre Daea a anunțat că termenul limită pentru 2018, până la care fermierii vor putea să solicite subvențiile la Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA) va fi

Anunţ de ultimă oră de la meteorologi. Din această seară, de la ora 20 şi, până miercuri seară ne aşteaptă noi valuri de ninsori, lapoviţă, polei, dar şi viscol la munte. Potrivit

O tânără în vârstă de 31 de ani, însărcinată a fost bătută zdravăn de două fete, până şi-a pierdut cunoştinţa şi a ajuns de urgenţă la spital cu multiple

Cotidianul The Guardian publica un interviu cu scriitorul Michael Wolff, care, in cartea sa "Fire and Fury", dezvaluie se se intampla la Casa Alba sub presedintele Donald Trump. "Nu stiu

Preşedintele Klaus Iohannis a trimis Curţii Constituţionale o sesizare asupra legii privind aprobarea OUG nr. 33/2017, care prevede că preşedintele şi vicepreşedinţii Autorităţii Naţionale pentru

Banca Europeană de Reconstrucţie şi Dezvoltare (BERD) a decis să aloce suma de aproximativ 300 de milioane de euro pentru completarea aranjamentului financiar la magistrala de Metrou M6 (1 Mai - Otopeni, n.r.)

Preşedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat luni că premierul Mihai Tudose este "un fel de Dragnea de Brăila", între cei doi nefiind nicio diferenţă, amândoi fiind "la fel de răi,

La fiecare tranzacţie cu o criptomonedă se consumă la fel de multă energie ca în cazul unei locuinţe obişnuite, adică aproximativ 200 kWh, arată un raport realizat de olandezii de la

Garanti Bank anticipează că rata de creştere a produsului intern brut (PIB) va încetini anul acesta la 4%, de la 6,5% în 2017, pe fondul ritmului de creştere mai lent al industriei şi comerţului, corelat cu o posibilă încetinire a economiilor

Barcelona s-a impus cu 4-2 pe teren celor de la Real Sociedad, iar catalanii au pus capăt coșmarului San Sebastian: prima victorie pe "Anoeta" după 11 ani. Meci în care Messi a devenit cel mai prolific jucător all-time în Top 5 Europa.

Sârbul Novak Djokovic, recent revenit în circuit după o pauză cauzată de o accidentare la cot, își dorește să formeze un sindicat al jucătorilor, separat de ATP. I se opune Roger Federer. Vineri seară, la întâlnirea

Viitorul a ajuns la un acord cu Athletic Bilbao pentru transferul lui Cristi Ganea! Toate detaliile contractului, despre care s-a vorbit de ceva timp. Cristian Ganea (25 de ani) a prins contractul vieții. Din vară, fundașul stânga de la Viitorul se

O femeie de 40 de ani a ajuns la spital cu dureri abdominale, după ce a încercat să facă sex cu soţul ei în poziţii mai dificile. Medicii au fost nevoiţi să o opereze pentru a afla motivul

Ministerul Afacerilor Externe informează cetățenii români care se află, tranzitează sau doresc să călătorească în Bulgaria că, în conformitate cu datele transmise de Institutul bulgar de Meteorologie și

O femeie a murit şi trei bărbaţi au fost răniţi în urma unui accident rutier care a avut loc, luni, pe Valea Oltului, între localităţile Călimăneşti şi Brezoi. Citește mai

Papa Francisc a spus luni că se teme de pericolul unui război nuclear şi că, în opinia lui, lumea se află acum "la limită", scrie Reuters. Citește mai