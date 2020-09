GALERIE FOTO: Cum arată iubita cu 15 ani mai tânără a lui Ryan Giggs! 17.09.2020

17.09.2020 GALERIE FOTO: Cum arată iubita cu 15 ani mai tânără a lui Ryan Giggs! Legendarul Ryan Giggs (46 de ani) a uimit pe toată lumea cu relația de 8 ani cu soția fratelui său, iar acum galezul iubește din nou! Giggs a avut o aventură ce a durat 8 ani cu soția fratelui său Rhodri, Natasha, iar această faptă a dus la



GALERIE FOTO: Cum arată iubita cu 15 ani mai tânără a lui Ryan Giggs!

Legendarul Ryan Giggs (46 de ani) a uimit pe toată lumea cu relația de 8 ani cu soția fratelui său, iar acum galezul iubește din nou! Giggs a avut o aventură ce a durat 8 ani cu soția fratelui său Rhodri, Natasha, iar această faptă a dus la răcirea teribilă a relației sale cu membrii […] The post GALERIE FOTO: Cum arată iubita cu 15 ani mai tânără a lui Ryan Giggs! appeared first on Cancan.ro.

GALERIE FOTO: Cum arată iubita cu 15 ani mai tânără a lui Ryan Giggs!

Stiri mondene - Stiri Cancan

Stiri pe aceeasi tema:

Consiliul Concurenţei analizează tranzacţia prin care compania olandeză Ingka Group, partener strategic al sistemului de franciză IKEA, a preluat 80% din şapte parcuri eoliene din sud-estul României aparţinând grupului Vestas Wind Systems,

Sepsi OSK va fi cantonată, timp de o săptămână, la Botoșani, având programate două partide consecutive în zona Moldovei, prima cu Poli Iași, iar cea de-a doua cu FC Botoșani. Echipa lui Csaba Laszlo întâlnește Poli Iași, luni, 30

Decizia companiei imobiliare WeWork de a renunţa la listare ar putea anunţa sfârşitul unei „perioade de glorie“ pentru companiile private bine finanţare cu valorizări foarte mari în condiţiile în care investitorii le analizează situaţiile

Procurorul general interimar, Bogdan Licu, a declarat că starea de sănătate a lui Mario Iorgulescu este foarte precară şi nu se putea dispune împotriva lui o măsură preventivă pentru a

Ministerul Turismului a anunţat că nu au existat sesizări din partea turiştilor români care au contractat servicii sau pachete turistice de la Thomas Cook depuse la sediul instituţiei sau la Ministerul Afacerilor Externe şi

Retailerul francez de bricolaj Leroy Merlin, cu 17 magazine în România, va deschide următorul punct de desfacere în Bucureşti, în aprilie 2020, pe bulevardul Theodor

Nou înfiinţata competiţie europeană la nivel de cluburi, care va debuta din sezonul 2021-2022, naşte polemici aprinse în fotbalul

Adrian Tănase, directorul general al Bursei de Valori Bucureşti, operatorul pie­ţei de capital locale, spune că a fost re­zolvată partea de finanţare pentru reali­zarea Contrapărţii Centrale (CCP), o investiţie de minimum 16 milioane de euro

Monica Niculescu (30 de ani, 106 WTA) a părăsit azi turneul de la Tashkent (Uzbekistan), fiind eliminată în optimi de belgianca Alison Van Uytvanck (25 de ani, 61 WTA), scor 2-6, 1-6. A fost o înfrângere fără drept de apel pentru

Contribuabilii înrolaţi în serviciul electronic Spaţiul Privat Virtual pot solicita şi primi on-line cazierul fiscal, începând de miercuri, informează Agenţia Naţională de Administrare Fiscală

Compania locală a dezvoltat o platformă complexă de securitate cibernetică numită

Începând din 2020, bunicii ar putea primi bani de la stat pentru a avea grijă de nepoții lor, dacă părinţii renunță la concediul de creștere a copilului şi se întorc mai devreme la serviciu. Potrivit

Ariston Thermo România, distribuitor de centrale termice şi boilere electrice, deschide joi un showroom la Cluj-Napoca, investiţia pentru amenajarea spatiului şi echipamentele expuse ridicându-se la circa 50.000 de

Din 2021 apare a treia competiție intercluburi de pe continent, Europa Conference League, și din cauza coeficientului extrem de slab, România nu va avea nicio reprezentantă în Europa League. UEFA scoate România din Europa League după anunțul

Elvis Truşcă, profesorul de la Liceul Tehnologic Ţicleni, judeţul Gorj, care predă Educaţie Fizică şi Instruire Practică, a recunoscut că a fost condamnat în tinereţe la

Administratorii Turism Felix (TUFE), companie care administrează un complex turistic în staţiunea Băile Felix de lângă Oradea, au convocat acţionarii pentru 18 noiembrie pentru a aproba derularea unui program de răscumpărare de acţiuni proprii,

Monica Georgeta Melencu, mama Luizei, fata de 18 ani dispărută în luna aprilie la Caracal, a fost amendată, joi, cu 5.000 de lei de procurori, după ce a refuzat să se prezinte pentru a i se preleva probe

Aglomeraţia din zona de nord a Capitalei, apropierea dintre clădiri şi regimul de înălţime al acestora, spa­ţiile verzi insuficiente sunt câteva din­tre aspectele pe care îşi propun să le rezolve cele patru companii selectate pentru a

O societate spaniolă de securitate, vizată de o anchetă a justiţiei spaniole, l-ar fi spionat pe Julian Assange în favoarea Statelor Unite pe când australianul trăia în sediul Ambasadei Ecuadorului la Londra, dezvăluie în ediţia de vineri

Peste 40.000 de persoane - o prezenţă record - s-au adunat vineri în faţa Parlamentului neozeelandez pentru a da startul acţiunilor din cadrul grevei mondiale pentru climă, potrivit AFP. Pe 20 septembrie,