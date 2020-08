GALERIE FOTO: Andreea Prisăcariu (20 de ani), tenismena cu 21 de tatuaje! 25.08.2020

25.08.2020 GALERIE FOTO: Andreea Prisăcariu (20 de ani), tenismena cu 21 de tatuaje! Andreea Prisăcariu (20 de ani) iese în evidență mai mult cu tatuajele sale spectaculoase, decât cu performanțele din tenis. Cele mai tari bilete de pariuri, analize, oferte, cote și pronosticuri le găsiți zilnic exclusiv pe pariuri1x2.ro!



GALERIE FOTO: Andreea Prisăcariu (20 de ani), tenismena cu 21 de tatuaje!

Andreea Prisăcariu (20 de ani) iese în evidență mai mult cu tatuajele sale spectaculoase, decât cu performanțele din tenis. Cele mai tari bilete de pariuri, analize, oferte, cote și pronosticuri le găsiți zilnic exclusiv pe pariuri1x2.ro! Andreea Prisăcariu are 20 de ani, ocupă locul 678 în clasamentul WTA și a fost invitată la emisiunea GSP Live, […] The post GALERIE FOTO: Andreea Prisăcariu (20 de ani), tenismena cu 21 de tatuaje! appeared first on Cancan.ro.

GALERIE FOTO: Andreea Prisăcariu (20 de ani), tenismena cu 21 de tatuaje!

Stiri mondene - Stiri Cancan

Stiri pe aceeasi tema:

Preşedintele american Donald Trump a anunţat că analizează o serie de opţiuni pentru noi reduceri de taxe pentru a stimula economia, evidenţiind îngrijorările administraţiei privind o încetinire a creşterii, încetinire care i-ar submina

Odată cu votul acordat pentru Brexit, elevi care provin din ţări est-europene, în principal din România şi Polonia, şi învaţă în şcoli din Anglia şi Scoţia se confruntă cu un grad tot mai crescut de rasism şi xenofobie. Unii dintre ei

Mai mulţi oameni au murit şi peste 10 au fost răniţi, în urma unei furtuni puternice în Munţii Tatra din Polonia, joi, a transmis postul polonez TVN24, citat de

Autorităţile au început controlul în unităţile de învăţământ în perspectiva debutului anului şcolar. Inspectorii au constatat câteva

Televiziunea Romană reuneşte pe scena Festivalului Internaţional Cerbul de Aur 2019 trei artişti îndrăgiţi de public: Laura Bretan, Ester Peony şi Olivier Kaye. În premieră, pe 22 august, Laura, Ester

Volumul producţiei de mobilă s-a diminuat cu 11% în primele patru luni ale anului 2019, de la 920 de milioane de euro la 818 milioane de euro, iar consumul s-a redus cu 30% în acelaşi interval faţă de perioada ianuarie-aprilie 2018, arată datele

Codrin Ştefănescu a afirmat, sâmbătă, după ce PSD a validat-o în Congres pe Viorica Dăncilă drept candidatul partidului la prezidenţiale, că fiecare lider de filială ar trebui să se mobilizeze şi să îşi asume rezultatul

O tânără din Slobozia, mama a două fetiţe, şi-a pus capăt zilelor, aruncându-se în râul Ialomiţa. Poliţia a deschis o anchetă pentru a stabili împrejurările în care s-a produs tragedia, însă, din primele date, sinuciderea este cea mai

Un bărbat din comuna argeşeană Merişani a fost arestat după ce şi-a omorât în bătaie fiica vitregă de doar 2 ani. Bărbatul este vecin cu huliganii care acum două luni au ucis în bătaie un om în

Actorul Mircea Diaconu, celebru pentru rolul din filmul Buletin de Bucureşti, şi-a anunţat, pe scările Ateneului, intenţia de a candida la prezidenţiale, cu condiţia să strângă cele 200.000 de semnături pentru înscriere. Mircea Diaconu a

Viorica Dăncilă a fost votată în unanimitate de Congres candidat al PSD pentru fotoliul de la Cotroceni. Reporterii „Adevărul” au încercat să afle de la susţinătorii premierului ce o recomandă pentru a ocupa funcţia de preşedinte al

Producătorul de echipamente pentru sectorul energiei Kolektor Etra, cu sediul în Ljubljana, va produce, furniza şi instala transformatoare pentru operatorul reţelei finlandeze de transport de electricitate Fingrid, relatează Emerging

Ucraineanca Daria Bilodid (18 ani) a devenit cea mai tânără dublă campioană mondială la judo, după ce a reuşit să-şi apere titlul la categoria 48 kg, duminică la Tokyo, cu un an înaintea Jocurilor Olimpice

Suprafaţa totală a spaţiilor închiriate de firmele care prestează servicii pentru corporatişti a crescut cu 32% în S1/2019 faţă de cea închiriată în aceeaşi perioadă din 2018, peste media de creştere a întregii pieţe de birouri

Un tânăr abia trecut de vârsta majoratului va petrece după gratii următoarele 30 de zile, după ce i-a înfipt unui tânăr cu patru ani mai mare o bucată de sticlă spartă, instanţa considerând că este un pericol

Reportul la categoria I a jocului Joker depăşeşte 14,75 milioane lei (peste 3,12 milioane euro), în timp ce, la Loto 6/49, reportul este de peste 4,70 milioane lei (aproximativ 1 milion de euro), informează

Bogdan Vintilă, 47 de ani, noul antrenor principal de la FCSB, a nimerit în haosul fără precedent de la echipa lui Gigi Becali. Patronul vrea să dicteze toate schimbările, antrenorii n-au pic de autoritate, iar jucătorii, complet bulversați, au

Premierul Maia Sandu a declarat, în contextul Zilei Independenţei, că Republica Moldova nu poate fi independentă pe deplin atunci când are o armată străină pe teritoriul său din stânga Nistrului şi în situaţia în care este dependentă

Ministerul Apărării Naţionale a prelungit campania de recrutare şi selecţie pentru cetăţenii care doresc să îndeplinească serviciul militar în rezervă în calitate de rezervist voluntar în Armata României pentru posturile de ofiţeri,

Liderii Groenlandei vor să profite de interesul generat la nivel mondial de oferta de cumpărare a insulei arctice făcută de preşedintele SUA, Donald Trump, pentru a atrage noi investiţii americane şi a