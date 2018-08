Galaţi: Bărbat în comă după o explozie la o fabrică de ulei 11.08.2018

11.08.2018 Galaţi: Bărbat în comă după o explozie la o fabrică de ulei Un bărbat de aproximativ 50 de ani din Galaţi a ajuns în comă la Spitalul Judeţean de Urgenţă din Galaţi în urma unei explozii produse la fabrica de ulei Prutul SA din localitate, a anunţat,



Un bărbat de aproximativ 50 de ani din Galaţi a ajuns în comă la Spitalul Judeţean de Urgenţă din Galaţi în urma unei explozii produse la fabrica de ulei Prutul SA din localitate, a anunţat, sâmbătă,...

