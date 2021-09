Gafa serii în Liga Campionilor, sub ochii lui Mircea Lucescu » Confuzie totală pe teren 15.09.2021

15.09.2021 Gafa serii în Liga Campionilor, sub ochii lui Mircea Lucescu » Confuzie totală pe teren În meciul dintre Dinamo Kiev și Benfica, scor final 0-0, arbitrul englez Anthony Taylor (42 de ani) a comis o gafă care s-a viralizat rapid. În minutul 82 al meciului de la Kiev, „centralul” englez i-a arătat cartonașul galben lui Denys



Gafa serii în Liga Campionilor, sub ochii lui Mircea Lucescu » Confuzie totală pe teren

În meciul dintre Dinamo Kiev și Benfica, scor final 0-0, arbitrul englez Anthony Taylor (42 de ani) a comis o gafă care s-a viralizat rapid. În minutul 82 al meciului de la Kiev, „centralul” englez i-a arătat cartonașul galben lui Denys Garmash, introdus pe teren în minutul 59, pentru un fault cu talpa sus comis împotriva lui Joao Mario. Imediat după, Anthony a scos și „roșul”. ...

Gafa serii în Liga Campionilor, sub ochii lui Mircea Lucescu » Confuzie totală pe teren

Stiri sportive - Stiri Gazeta Sporturilor

Stiri pe aceeasi tema:

Magistraţii Curţii de Apel Ploieşti au respins apelurile formulate de Cosmin Dan şi de părinţii fetei pe care acesta a ucis-o prin incendiere. Rămâne valabilă pedeapsa pronunţată de instanţa de fond, care acordase o condamnare cu închisoarea

Surpriză de proporții în piața media din România! Unul dintre cei mai simpatici prezentatori de la Kanal D a fost ”racolat” de TVR. Fostul concurent de la “Exatlon” va prezenta o emisiune de divertisment la […] The post Celebrul

Protocolul de protecţie pentru clienţi şi angajaţi impus de BCR în contextul actual al pandemiei de COVID-19 a ge­ne­rat un număr ma­re de persoane în faţa unită­ţi­lor băn­cii, astfel că înce­pând cu data de 19 oc­tom­brie

Marcus Thuram (23 de ani), fiul celebrului Lilian Thuram, a fost pus într-o situație amuzantă înainte de meciul dintre Internazionale Milano și Borussia Monchengladbach, din prima etapă a Ligii Campionilor. Inter și Gladbach se vor întâlni

Jackie Chan este unul dintre cei mai recunoscuţi şi de succes actori din lume. A jucat în nenumărate filme de acţiune, iar averea sa este estimată la 350 de milioane de dolari. Cu toate acestea, viaţa sa personală nu a fost la fel de reuşită ca

Coronavirus România 22 octombrie. Grupul de Comunicare Strategică a raportat un număr de 98 de pacienți morți în ultimele 24 de ore. Bilanțul pandemiei de COVID-19 este de 6.163 de decese. În intervalul 21.10.2020 (10:00) […] The post

Aspretele, peştele considerat o fosilă vie, veche de peste 65 de milioane de ani, a fost identificat din nou, săptămâna aceasta, în râul Vâlsan, într-un sat din zona montană a judeţului Argeş. Se întâmplă după o perioadă de îngrjorări

Lăsați să se descurce fiecare cum poate la începutul pandemiei, medicii de familie îi reproșează ministrului Nelu Tătaru că n-are timp pentru ei și doleanțele lor nici acum, în valul doi.

Marea Britanie înăsprește regimul de acces pentru cetăţenii Uniunii Europene care au antecedente penale, a anunțat Ministerului de Interne britanic, relatează BBC, citată de Mediafax. Persoanele din statele Uniunii Europene condamnate la peste un

Peste jumătate din IMM-urile Europei dezvoltate spun că se tem că nu vor mai fi operaţionale în 12 luni. Frica persistă încă de la începutul pandemiei, cu toate că guvernele au lansat programe de sute de miliarde de euro pentru ajutarea

NN Pensii avea o deţinere de 5,77% din Transgaz (TGN) la 30 iunie 2020, cele mai re­cente date disponibile, ceea ce înseamnă că cel mai mare fond de pensii Pilon II din România avea o investiţie mai mare decât a cea a celor cinci SIF-uri la

Mijlocașul Ovidiu Horșia (19 ani), împrumutat de FCSB la Gaz Metan, a fost înlocuit în partida cu FC Botoșani după doar 27 de minute în partida pierdută de medieșeni, scor 1-2. Gaz Metan Mediaș - FC Botoșani poate fi urmărit

2020 ar putea fi ultimul an în care avem ”ora de iarnă”. Astfel, țările care vor alege ora de vară, vor schimba ceasul pentru ultima dată în ultimul weekend din martie a anului următor, iar […] The post 2020 ar putea fi ultimul an în

Statele Unite au înregistrat vineri cel mai ridicat bilanţ al infectărilor cu noul coronavirus pentru o singură zi de la începutul pandemiei, transmite BBC

Mijlocaşul care tocmai a împlinit 22 de ani a fost aspru criticat pentru prestaţiile sale la ultimele trei meciuri ale naţionalei. Din păcate pentru el, nici la echipa de club nu s-a descurcat mai bine, la ultima

30 de ventilatoare de terapie intensivă achiziționate prin programul RescUE de către Uniunea Europeană au plecat către Praga, Cehia, în sprijinul medicilor care intervin în lupta contra pandemiei generată

Borussia Dortmund - Schalke se joacă azi, de la 19:30, în derby-ul etapei 5-a din Bundesliga. ”Revierderby”, cel mai important meci din regiunea Ruhr, le pune față în față pe Dortmund și Schalke într-o rivalitate care a început încă din

Săptămâna aceasta, marele regizor, scenarist și actor Nikita Mihalkov, laureat al premiului Oscar, a împlinit 75 de ani, iar TVR 2 îl aniversează programând două dintre filmele sale reprezentative.

Gerhard Ludwig Müller, unul dintre cei mai proeminenți cardinali catolici, a declarat într-un interviu acordat pentru Corriere della Serra și citat de Hotnews că declarațiile Papei Francisc despre uniunile civile pentru persoanele de același sex

Peste 300 de milioane de euro vor paria oamenii pe rezultatul alegerilor prezidențiale din SUA, suma fiind un record pentru casele de pariuri. Recordul precedent a fost atins la alegerile prezidențiale din 2016, când a fost pariată suma de 220