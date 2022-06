Gabriela Ruse învinsă în optimile de finală la Birmingham 17.06.2022

17.06.2022 Gabriela Ruse învinsă în optimile de finală la Birmingham Turneul de tenis pe iarbă de la Birmingham s-a încheiat joi pentru sportiva română Gabriela Ruse, care a fost învinsă în optimile de finală de chineza Shuai Zhang, favorita numărul 8 a



Gabriela Ruse învinsă în optimile de finală la Birmingham

Turneul de tenis pe iarbă de la Birmingham s-a încheiat joi pentru sportiva română Gabriela Ruse, care a fost învinsă în optimile de finală de chineza Shuai Zhang, favorita numărul 8 a competiției.

Gabriela Ruse învinsă în optimile de finală la Birmingham

Stiri Jurnalul National

Stiri pe aceeasi tema:

Organizația Mondială a Sănătății (OMS) are nevoie urgentă de fonduri în valoare de 11,5 miliarde de dolari pentru lupta cu pandemia de COVID, potrivit unui draft al unui raport consultat de Reuters. Datele apar în contextul îngrijorărilor că

Jack Grealish, căpitanul lui Aston Villa, semnează cu Manchester City pentru 117,5 milioane de euro. Mult peste recordul lui Paul Pogba, cumpărat de Man. United de la Juventus cu 105 milioane Jurnaliștii englezi dedicați fotbalului numai despre

Celebrul Black Coffee, producător, cântăreț și compozitor s-a distrat, weekend-ul trecut, la hotel, cu o tânără româncă apetisantă și ușor amețită, după o seară de neuitat în care a mixat la Nuba Mamaia. Acum, CANCAN.RO […] The

Peste 120 de gospodării, subsoluri şi curţi au fost inundate, în urma precipitaţiilor abundente căzute în cursul nopţii de miercuri spre joi în municipiul

În vârstă de 44 de ani, fostul mijlocaş al celor de la Leverkusen, Chelsea sau Bayern Munchen a primit o veste devastatoare, în noaptea de miercuri spre

Iată, ni se întâmplă iar realitatea! Sunt câteva zile pe an când se vede că palatul e o cocioabă Iar în realitate trei echipe din patru au plecat deja acasă, refuzate și de cea mai neînsemnată ligă din Europa, covoare de bătut pentru

Laurenţiu Trica Mitici (zis Americanu), motociclistul acuzat de procurori că a omorât un tânăr pe o trotinetă, după o șicanare petrecută miercuri seara în zona centrală a Bucureștiului, este instructor de conducere defensivă, potrivit

Distribuitorul de snackuri Mogyi România, subsidiara locală a grupului maghiar Mogyi, a raportat pentru 2020 o cifră de afaceri de peste 76,3 mil. lei (15,9 mil. euro), în creştere cu 24,5% faţă de anul anterior, potrivit calculelor ZF pe baza

Daniel Pavel, prezentatorul sezonului 2 al emisiunii ”Survivor” a făcut dezvăluiri despre următorul sezon. Prezentatorul spune că e pregătit să se întoarcă la cel mai iubit show. El a fost întrebat dacă ar mai prezenta […] The post

Mongolia va impune o interdicţie pe o perioadă de trei ani pentru vânarea marmotelor. Scopul este acela de a preveni răspândirea ciumei bubonice la oameni, spune Ministerul Mediului şi Turismului, care a făcut publică a ceastă

Compania Euroins România anunță o nouă rundă de majorare de capital de peste 120 de milioane de lei, după alte două creșteri succesive recente de capital în valoare de peste 126 de milioane

Start-up-ul AIMinded din Timi­şoara, care dezvoltă un sistem pentru diagnosticarea automată a tumorilor canceroase pulmonare, prin intermediul unui algoritm de inteligenţă artificială, caută o finanţare de 100.000 de euro care să le permită

Erste Group Bank, Citigroup Global Markets Limited şi J.P. Morgan au fost în 2020 pe podium în clasamentul dealerilor programului de finanţare externă al României pe termen mediu MTN (medium term notes), fiind ur­mate de UniCredit Bank şi ING

Haosul s-a instalat joi în mai multe centre de vaccinare anti-COVID-19 din capitala statului Filipine, după ce mii de oameni s-au înghesuit în speranța că vor fi vaccinați înainte ca Manila să reintre în carantină pentru două săptămâni,

Diana Dumitrescu a simțit nevoia de o schimbare radicală în viața ei și a renunțat la televiziune. Acum, actrița s-a reinventat și vrea să își axeze toată inspirația într-un domeniu total nou. Actrița e acum […] The post Motivul care

Urmează două săptămâni cu temperaturi mai mari decât cele normale, apoi se răcorește. Meteorologii spun că valorile termice încep să scadă din săptămâna 23 - 30 august, mai ales în nord

Un ceas inteligent este cel care te poate ajuta să te bucuri de o rutină de mişcare de calitate. O să fie alături de tine la orice tip de mişcare şi o să îţi susţină antrenamentul într-un mod personalizat, aşa cum ai tu nevoie. Pe

Pepe și Yasmine au plecat în prima lor vacanță împreună. Cântărețul și tânăra lui iubită se află în Sanremo, Italia, cu încă un cuplu. Cei doi au avut parte de o surpriză în camera hotelului […] The post Ce a găsit Pepe în

Alexandrion Group, cel mai mare producător local de băuturi spirtoase după cifra de afaceri, plănuieşte să se extindă la nivel global, iar prima fabrică pe care o va deschide ar putea fi la New York în

Poveste aproape ireală în Constanța! M. C. P. este cunoscut cu antecedente penale, atât pe parte de infracțiuni rutiere cât și pentru fapte cu violență. Și cum istoria are tendința de a se repeta, de […] The post Uluitor! Prins făcând