Gabriela Prisăcariu, război în online cu o antrenoare de fitness. De la ce a pornit totul 31.05.2022

31.05.2022 Gabriela Prisăcariu, război în online cu o antrenoare de fitness. De la ce a pornit totul Gabriela Prisăcariu a răbufnit în mediul online, după ce o domnişoară a început să o critice. Totul a pornit de la recomandările pe care soţia lui Dani Oţil le-a făcut fetelor care îşi doresc să […] The post Gabriela Prisăcariu,



Gabriela Prisăcariu, război în online cu o antrenoare de fitness. De la ce a pornit totul

Gabriela Prisăcariu a răbufnit în mediul online, după ce o domnişoară a început să o critice. Totul a pornit de la recomandările pe care soţia lui Dani Oţil le-a făcut fetelor care îşi doresc să […] The post Gabriela Prisăcariu, război în online cu o antrenoare de fitness. De la ce a pornit totul appeared first on Cancan.

Gabriela Prisăcariu, război în online cu o antrenoare de fitness. De la ce a pornit totul

Stiri mondene - Stiri Cancan

Stiri pe aceeasi tema:

Israel, țară care are peste jumătate din populație vaccinată anti-COVID, a înregistrat vineri un număr de 1.118 cazuri de COVID, cel mai mare număr raportat de la mijlocul lunii martie, relatează Agerpres. Bilanțul l-a făcut pe premierul

Puțin peste 11.000 de români au fost vaccinați în ultimele 24 de ore, perioadă în care au fost raportate nouă reacții adverse, a anunțat CNCAV. Astfel, din cele 11.615 persoane vaccinate în ultima

Băncile de pe piaţa româ­neas­că au acordat companiilor în luna mai 2021 credite noi în lei în volum de aproximativ 2,63 mld. lei, în scădere cu aproape 25% faţă de nivelul din aprilie, şi cu 2 mld. lei, respectiv cu 43% sub vârful din

Un grav accident rutier a avut loc, vineri dimineață, în municipiul

Ministerul Sănătăţii, Muncii şi Protecţiei Sociale al Republicii Moldova a aprobat Lista statelor cu risc epidemiologic sporit de transmitere a COVID-19, clasificate ca zonă roşie, pentru care se impune regimul de autoizolare la traversarea

Importurile de gaze naturale au crescut cu 24,5% în primele cinci luni ale anului, comparativ cu același interval din 2020. Cantitatea de gaze utilizabile a fost4 de 1,8 milioane de tone echivalent petrol (tep),

Piaţa interbancară a rămas pe ex­ce­dent de lichiditate şi în luna iunie, de aproximativ 2,9 mld. lei, volumul fiind în scădere faţă de surplusul din lu­nile aprilie şi mai, potrivit datelor

Bilanţul total al persoanelor confirmate în România cu noul coronavirus a ajuns, luni, la 1.081.678 de cazuri, după ce în ultimele 24 de ore au fost confirmate alte 46 de noi îmbolnăviri din 10.973 de teste efectuate. În acelaşi timp a fost

Cea mai mare fabrică de biciclete din România, dezvoltată de compania Sport Mechanical Workshop la Timişoara, va fi gata în această toamnă, urmând să realizeze anual până la 1,5 milioane de vehicule pe două

Românul a parcat-o, și-a văzut de treabă, iar când s-a întors, mașina nu mai era. A sunat imediat la Poliție și a postat și un mesaj pe grupurile de Facebook de români din Grecia, în speranța că poate cineva a

Formaţiile din Liga I, angrenate în a treia competiţie UEFA, şi-au aflat posibilele adversare din turul III

Teatrului Naţional din București îi revine onoarea de a deschide în acest an cea de-a 8-a ediţie a Festivalului Săptămâna Comediei Româneşti de la Braşov, în seara de 2 august, cu spectacolul Noii

Benone Sinulescu se află internat în spital de mai bine de o săptămână și se află sub supraveghere medicală. În urmă cu nouă zile, maestrul Benone Sinulescu a fost internat în spital, după ce acesta […] The post Când ar putea fi

Preşedinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a declarat pentru publicaţia rusă „Kommersant” că vrea să abordeze chestiunea transnistreană în cursul unei întrevederi cu Vladimir

CNN a dezvăluit primele detalii legat de serviciul de streaming CNN Plus pe care îl va lansa în primul trimestru al anului 2022, cu 8 - 12 ore de conţinut live original difuzat live zilnic, informează

Pompierii din Harghita intervin la o casă din localitatea Livezi, unde a butelie a explodat. Explozia a fost urmată de un incendiu. Două persoane au murit. Potrivit reprezentanţilor ISU Harghita, explozia

Transfăgărășanul este o cale rutieră spectaculoasă de circulație din România. Începe în comuna Bascov, județul Argeș de lângă orașul Pitești, în direcția orașului Curtea de Argeș și se termină la intersecția cu drumul DN1 între

Un bărbat a fost atacat de urs în comuna Lupeni, Harghita, şi a suferit multiple leziuni, el fiind transportat cu elicopterul SMURD la Târgu

Sportiva de 30 de ani, care acum două săptămâni se plângea că e bolnavă şi că are nevoie de odihnă, joacă la foc automat, într-o perioadă în care multe dintre rivalele sale au luat o

Vaccinarea este singura cale de ieşire din criza sanitată, susţin oficialii de la Paris. Guvernul va impune restricţii privind permisele de sănătate de miercuri, nerespectarea prevederilor