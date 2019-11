Gabriela Pavel, îndrăgostită până peste cap de Vasile Geambazi. Ce mesaj i-a transmis 02.11.2019

02.11.2019 Gabriela Pavel, îndrăgostită până peste cap de Vasile Geambazi. Ce mesaj i-a transmis Vasile Geambazi, nepotul multimilionar al lui Gigi Becali, și-a asumat relația Gabriela Pavel, o blondină de nota 10. Weekend-ul trecut l-au petrecut la Poiana Brașov, la doar câteva ore distanță după un prânz de vis la Mandaloun, un celebru



Gabriela Pavel, îndrăgostită până peste cap de Vasile Geambazi. Ce mesaj i-a transmis

Vasile Geambazi, nepotul multimilionar al lui Gigi Becali, și-a asumat relația Gabriela Pavel, o blondină de nota 10. Weekend-ul trecut l-au petrecut la Poiana Brașov, la doar câteva ore distanță după un prânz de vis la Mandaloun, un celebru restaurant cu specific libanez din Capitală (TOATĂ POVESTEA AICI). Recent, pe contul personal de socializare, cumințica […] The post Gabriela Pavel, îndrăgostită până peste cap de Vasile Geambazi. Ce mesaj i-a transmis appeared first on Cancan.ro.

Gabriela Pavel, îndrăgostită până peste cap de Vasile Geambazi. Ce mesaj i-a transmis

Stiri mondene - Stiri Cancan

Stiri pe aceeasi tema:

A venit primăvara şi printre primele verzituri comestibile care au dat pe camp sunt urzicile. Pasionaţii de mâncăruri din urzici ştiu că acum e perioada cea mai bună pentru a le culege, pentru că sunt fragede şi dau un gust deosebit

După ce a dislocat în Crimeea bombardiere nucleare tip Tupolev 22, Moscova continuă jocurile de război în zona Mării Negre aducând peste 1.500 de militari care efectuează exerciţii. Practic, este vorba de nişte manevre în care este implicată

Meteorologii au emis o atenţionare cod galben de vânt, valabilă, miercuri, în cincisprezece judeţe. În zonele joase, vântul va sufla cu 55 - 70 de kilometri la oră, în timp ce la munte vântul va depăşi o sută de kilometri la oră,

Naţionala de fotbal a României a obţinut prima sa victorie din Grupa F a preliminariilor EURO 2020, 4-1 (3-1) cu reprezentativa Insulelor Feroe, marţi seara, pe Stadionul ''Dr. Constantin Rădulescu''

Un cutremur foarte puternic va lovi România. INFP a făcut anunțul. Acesta al avea loc în zona Vrancea, la o adâncime de 60 - 180 de

Pe 13 decembrie 2016, Radim Zondra, 33 de ani, a intrat în apartamentul jucătoarei şi i-a pus un cuţit la gât. Jucătoarea s-a apărat cu curaj, prinzându-i cuţitul cu mâna stângă, cea care i-a permis să câştige Wimblendonul de două ori

Călătorea cu trenul 9708 în dimineaţa zilei de ieri, de la Venezia spre Milano, fără bilet, când a fost luat la control de Poliţia Feroviară. Este vorba de B.M., 41 de ani, român, aflat în Italia de mai bine de un an, fără o locuinţă

Biserica Greco-Catolică a început pregătirile pentru evenimentul istoric ce va avea loc în 2 iunie, când Suveranul Pontif, Papa Francisc, va ajunge la Blaj. Pe lângă liturghia şi slujba de beatificare, Papa Francisc va avea o întâlnire şi cu

Europarlamentarii cer înfiinţarea unei Gărzi Financiare şi a unei Unităţi de informaţii financiare pentru toată Uniunea Europeană, pentru combaterea mai eficientă a infracţiunilor fiscale, potrivit unei foi de parcurs votate marţi de

Capul de listă al PNL pentru alegerile europarlamentare, Rareş Bogdan, şi-a criticat colegii de partid pentru că în Bucureşti nu ar fi pus afişe electorale cu el, cu toate că ar trebui să fie unul dintre cei mai vizibili candidaţi, au

După celebra afirmaţie privind retragerea trupelor americane din Siria, iată că o nouă afirmaţie a Preşedintelui american Donald Trump stârneşte nedumerire şi preocupare în Orientul Mijlociu: anunţul privind perspectiva Washingtonului de a

Un miner în vârstă de 30 de ani se află în comă profundă, în urma unui accident de muncă suferit în incinta Exploatării Miniere

Un locuitor al satului Cuza Vodă, raionul Cahul, a fost identificat în dimineaţa zilei de miercuri, 27 martie, la trecerea frontierei de stat a Republicii Moldova cu permisul de conducere falsificat. Deşi tânărul moldovean s-a prezentat ca pasager

Liderul deputaţilor liberali, Raluca Turcan, susţine că declaraţia premierului Viorica Dăncilă potrivit căreia preşedintele Klaus Iohannis ar fi trebuit să-l sune pe regele Iordaniei şi să-i spună că nu este de acord cu anularea vizitei în

Astăzi, de Ziua Mondială a Teatrului, de la ora 11.30 şi până la căderea ultimei cortine, Teatrul Naţional ”I.L.Caragiale” (TNB) îşi deschide porţile pentru toţi cei ce sunt curioşi să descopere ce se întâmplă în spectaculoasa

A cumpăra acţiuni la bursă a fost vreme îndelungată un privilegiu la care aveau acces doar un număr restrâns de investitori. Astăzi însă tehnologia ne permite practic tuturor să devenim investitori la bursă şi să achiziţionăm

Taxa de 2% pe cifra de afaceri a companiilor din energie, instituită de OUG 114/2018, va fi eliminată doar pentru producţia de cărbune, iar preţul reglementat se va menţine atât pentru consumatorii casnici,

Preşedintele Pro România, Victor Ponta, a declarat că fostul prim-ministru Mihai Tudose, care a suferit marţi un infarct miocardic, se simte bine, exprimându-şi totodată încrederea că în curând acesta se va

Aproximativ 130.000 de români suferă de epilepsie, estimează neurologii, extrapolând datele europene la populaţia ţării noastre. „În acest moment, au la dispoziţie mai multe medicamente din generaţia I şi

„Aceşti copii sunt viitori ingineri, inventatori şi inovatori din România. Ţara are mare nevoie de ei. Ei trebuie să ştie că sunt doriţi în România şi că au tot sprijinul