Gabriela Firea, operată din nou. Ce se întâmplă cu starea ei de sănătate 28.05.2019

Gabriela Firea se pregătește să meargă din nou la spital, unde va fi operată iar. În cursul acestei zile, edilul Bucureștiului a ajuns cu greu la ședința celor de la PSD, care și-au desemnat azi președintele executiv al partidului, după ce ieri Liviu Dragnea a fost condamnat definitiv la 3 ani și 6 luni de închisoare […] The post Gabriela Firea, operată din nou. Ce se întâmplă cu starea ei de sănătate appeared first on Cancan.ro.

Secretarul general al Partidului Naţional Liberal, Robert Sighiartău, a declarat sâmbătă că bătălia, la alegerile europarlamentare din luna mai, va fi foarte dură, deoarece se va da cu cel mai "primitiv

Primarul municipiului Cluj-Napoca, Emil Boc, a declarat sâmbătă că investiţia în educaţie este cea mai sigură din lume, iar preşedintele Consiliului Judeţean Suceava, Gheorghe Flutur, a subliniat necesitatea

Cel mai mare eveniment dedicat cărţii în Franţa, Livre Paris, ediţia a 39-a, s-a deschis joi seară, la Porte de Versailles, în prezenţa unui public numeros, celebrând Europa şi valorile ei. La standul

Preşedintele UNPR, Gabriel Oprea, a declarat sâmbătă, la Galaţi, că alegerile europarlamentare din luna mai reprezintă pentru formaţiunea politică doar un test în care speră ca Uniunea să se

Un parlamentar din Partidul Conservator britanic a părăsit sâmbătă formaţiunea ca urmare a divergenţelor cu colegii săi în legătură cu Brexit-ul, transmite Reuters. Nick Boles a formulat constant

Elena Alexandra este una dintre cele mai sexy prezențe din sala de handbal, dar nu își ocupă timpul numai cu sportul. Elena joacă handbal pentru echipa ACS Spartac UNEFS Bucuresti, în Divizia A, în eșalonul

Municipiul Slatina, reședința județului Olt, intră pe lista orașelor care vor benefica de o arenă nouă, ultramodernă, de 10.000 de locuri. Compania Națională de Investiții a aprobat construirea unui stadion modern pe locul vechiului „1

Săptămâna asta, protestele s-au ținut lanț. Protestul copiilor. La Evaluarea Națională, împotriva experimentelor făcute pe elevi. Protestul autostrăzilor. Un inedit strigăt de disperare, inițiat din nordul Moldovei pe 15, ora

Selecționerul Cosmin Contra a anunțat vineri lista jucătorilor convocați pentru dubla cu Suedia, 23 martie, și Insuelele Feroe, 26 martie, primele meciuri din preliminariile EURO 2020. Pe lista lui Cosmin Contra se află și mijlocașul

Gianni Infantino, președintele FIFA, a declarat că analizează posibilitatea creşterii numărului echipelor participante la Cupa Mondială din 2022, de la 32 la 48. ACTUALIZARE. Consiliul Federaţiei internaţionale de fotbal ( FIFA), întrunit la

Liviu Dragnea a mers, sâmbătă, la spital după ce a participat la alegerile pentru oganizația din Ilfov. Președintele PSD a spus la finalul conferinței de presă că merge la spital pentru a-și face un RMN. La finalul declarațiilor făcute la

Biletul Zilei de ieri a fost câștigător. Am mizat că Real Sociedad nu va fi învinsă de Levante (1-1) și pe câte cel puțin două goluri în partidele Cagliari – Fiorentina (2-1) și Monchengladbach – Freiburg (1-1). Astăzi vom paria tot pe

Preşedintele PSD, Liviu Dragnea, a ajuns la spital sâmbătă după-amiază, din cauza unor dureri de spate, potrivit secretarului general al PSD, Codrin Ştefănescu, citat de

La sfârşitul lui ianuarie 2019, făcea ocolul lumii ştirea potrivit căreia doi cercetători israelieni ar fi descoperit tratamentul complet pentru cancer. Legat de tratamentele inovative pentru cancer şi de posibilitatea sau imposibilitatea unui

O femeie din judeţul Prahova a murit, sâmbătă după-amiază, după ce o rafală de vânt a desprins o bucată de tablă dintr-un acoperiş care a tăiat-o pe femeie la gât, secţionându-i o

Preşedintele Partidului Social Democrat, Liviu Dragnea, a declarat sâmbătă că susţine cu tărie adoptarea prin OUG a Codului administrativ, subliniind că "oamenii au nevoie de o administraţie

Preşedintele Partidului Social Democrat, Liviu Dragnea, a declarat că săptămâna viitoare "nu e nicio şansă" să fie adoptată în Guvern o ordonanţă de urgenţă privind OUG 114, pentru că trebuie să mai

Gabriela Firea a avut o primă reacție după oferta de împăcare făcută de Liviu Dragnea „Haina nu îl face pe om dar unele ținute ne ridică moralul și ne dau încredere că mâine sigur va

Moarte șocantă pentru o femeie de 50 de ani din Mănești, județul Prahova. Femeia a fost izbită de o bucată de tablă smulsă de vânt, care a rănit-o fatal în zona gâtului. Femeia se afla în curtea

Patru autovehicule au fost implicate, sâmbătă seara, într-un accident rutier, în Capitală, soldat cu rănirea unei persoane. Brigada Rutieră a informat că, în jurul orei 18,20, prin apel la 112, a