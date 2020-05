Gabriela Firea a inaugurat tomograful care depistează COVID-19 în câteva minute VIDEO 27.05.2020

27.05.2020 Gabriela Firea a inaugurat tomograful care depistează COVID-19 în câteva minute VIDEO S-a întâmplat la Spitalul ”Victor Babeș”, unde Gabriela Firea, primarul general al Capitalei, a inaugurat un aparat Computer Tomograf. Acesta depistează infecția cu noul coronavirus în doar câteva minute. CITEȘTE ȘI: FIREA A CHEMAT PRIMARII



S-a întâmplat la Spitalul "Victor Babeș", unde Gabriela Firea, primarul general al Capitalei, a inaugurat un aparat Computer Tomograf. Acesta depistează infecția cu noul coronavirus în doar câteva minute. CITEȘTE ȘI: FIREA A CHEMAT PRIMARII PE ARENA NAȚIONALĂ! ÎNCEPE TESTAREA COVID-19 A BUCUREȘTENILOR GALERIE FOTO Computerul a constat un million de euro și a fost cumpărat

