Gabriela Cristea, schimbare importantă de look: ”Eu, cea nouă” 03.04.2022

03.04.2022 Gabriela Cristea, schimbare importantă de look: ”Eu, cea nouă” Gabriela Cristea și-a schimbat look-ul! Prezentatoarea de la Mireasa – Capriciile Iubirii s-a tuns și le-a arătat noul look fanilor ei de pe Instagram. „Me, the new one! (nr. eu, cea nouă)”, a scris Gabriela Cristea […] The post



Gabriela Cristea, schimbare importantă de look: ”Eu, cea nouă”

Gabriela Cristea și-a schimbat look-ul! Prezentatoarea de la Mireasa – Capriciile Iubirii s-a tuns și le-a arătat noul look fanilor ei de pe Instagram. „Me, the new one! (nr. eu, cea nouă)”, a scris Gabriela Cristea […] The post Gabriela Cristea, schimbare importantă de look: ”Eu, cea nouă” appeared first on Cancan.

Gabriela Cristea, schimbare importantă de look: ”Eu, cea nouă”

Stiri mondene - Stiri Cancan

Stiri pe aceeasi tema:

La mare, la soare… celebritățile sunt aproape goale. CANCAN.RO a făcut retrospectiva ultimelor veri și vă prezintă un inedit Top 30 sexy-vedete cărora costumul de baie, prea mic, prea mulat sau prea transparent le-a cauzat […] The post Top

Gigantul sud-coreean Samsung a obţinut anul trecut afa­ceri de circa 4,9 mld. lei (1 mld. euro) pe piaţa din Ro­mânia, după o scădere de aproximativ 4% comparativ cu 2019. Pandemia a întrerupt astfel trendul ascendent al bu­sinessului, trend ce

Preşedintele francez Emmanuel Macron se declară în favoarea invitării opoziţiei belaruse la summitul G7 din iunie, în RegatuL Unit, dacă britanicii acceptă acest lucru, a anunţat marţi anturajul şefului statului franez, care se află la

Porcii obezi din China sunt făcuţi vinovaţi pentru accelerarea unui declin brusc al preţurilor cărnii de porc din această ţară, relatează

La un an de la fotografia cu Ludovic Orban și mai mulți miniștri care au sărbătorit ziua liderului PNL, în ciuda restricțiilor Covid care interziceau astfel de adunări, zeci de liberali s-au strâns din nou într-o sală a Parlamentului pentru

Fostul selecţioner a stat pe tuşă, după despărţirea de Al-Hilal Riad, în luna februarie. Vacanţa sa tocmai s-a încheiat însă, după cum a anunţat presa

Șefii dau asigurări că luna august va fi cea în care Sepsi se va muta în noua casă, de la ieșirea spre Miercurea Ciuc. Stadionul de 5 stele, construit cu bani din Ungaria, e aproape gata, fiind de pus la punct doar ultimele retușuri Sepsi a

Maria Andria traversează o perioadă foarte dificilă. Blonda lui Scărlătescu ascunde în spatele zâmbetului o mare dramă. Când credea că lucrurile încep să-și revină și viața ei capătă un sens, Maria Andria a primit o […] The post

Poliţiştii de frontieră din cadrul Inspectoratului Teritorial al Poliţiei de Frontieră Timiş au găsit, în automarfare care staţionau într-o parcare, 18 cetăţeni din Pakistan şi Afganistan, care intentionau să iasă ilegal din România.

Un cutremur cu magnitudinea 4,7 a avut loc, marți noaptea, în zona seismică Vrancea, Buzău. Seismul s-a simțit și în Capitală. Potrivit Institutului Naţional de Cercetare - Dezvoltare pentru

Utilizatorii de centrale pe gaz ar putea fi obligați să plătească o taxă suplimentară peste 5

Aproape 100.000 de euro, dar şi alte bunuri au fost descoperite, miercuri, în urma a şase percheziţii domicilare efectuate de poliţişti şi procurorii DIICOT în judeţele Dâmboviţa şi Ilfov. Acţiunea a vizat destructurarea unui grup

Sergio Agüero, 32 de ani, ar fi vrut să continue la Manchester City, dar Pep Guardiola n-a făcut nimic pentru a-i propune prelungirea acordului. Kun a acceptat un salariu înjumătățit la Barcelona. Sâmbăta va juca ultimul meci pentru echipa din

Start-up-urile de agritech au intrat puternic pe radarul investitorilor, numeroase tranzacţii de finanţare pentru acest tip de companii fiind semnate în ultimii ani în Europa, conform unui raport realizat de de Impact Hub Bucharest şi

Valeriu Gheorghiţă, a anunțat marți că infecția COVID-19 va avea un caracter sezonier, la fel la infecţiile cauzate de alte coronavirusuri. Medicul militar a reamintit că pandemia nu s-a terminat și că, în perspectiva transformării în boală

Noul operator de salubritate al loturilor 2 şi 3 din judeţul Cluj, Supercom, este pregătit să opreze de la 1 iunie. Flota operatorului e formată din 68 de maşini şi

Marketing-ul este un domeniu de activitate care în ultimii ani s-a dezvoltat foarte mult. Această dezvoltare se datorează faptului că este necesară încurajarea consumului, indiferent de tipul acestuia. Materialele printate joacă un rol foarte

Aşa umbla vorba despre profesorul doctor în chirurgie Teodor Horvat, că vine la clinică cu farurile aprinse la Dacie, când nu au apărut zorile, şi pleacă de la spital tot cu farurile aprinse, când s-a

Ecosistemul eMAG Marketplace a crescut cu 80% în ultimul an şi a ajuns la peste 36.000 de IMM-uri care vând în România, Bulgaria şi Ungaria, anunţă

Peste 140 de milioane de dolari vor fi investiţi într-o centrală de co-generare a energiei electrice şi termice la Petromidia. În numai doi ani, centrala va genera aproximativ 80 de megawaţi pe