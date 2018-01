Gabriela Cristea, scandal cu fanii! Vedeta nu s-a mai abţinut şi a răbufnit: "Dacă nu vă interesează..." 30.01.2018

30.01.2018 Gabriela Cristea, scandal cu fanii! Vedeta nu s-a mai abţinut şi a răbufnit: "Dacă nu vă interesează..." Gabriela Cristea traversează o perioadă mai sensibilă şi, drept urmare, nu mai este la fel de tolerantă cu fanii care o critică. Vedeta a postat un mesaj pe Facebook, iar ce a urmat a făcut-o să-şi iasă din



Gabriela Cristea, scandal cu fanii! Vedeta nu s-a mai abţinut şi a răbufnit: "Dacă nu vă interesează..."

Gabriela Cristea traversează o perioadă mai sensibilă şi, drept urmare, nu mai este la fel de tolerantă cu fanii care o critică. Vedeta a postat un mesaj pe Facebook, iar ce a urmat a făcut-o să-şi iasă din pepeni.

Gabriela Cristea, scandal cu fanii! Vedeta nu s-a mai abţinut şi a răbufnit: "Dacă nu vă interesează..."

Stiri mondene - Stiri Cancan

Stiri pe aceeasi tema:

Procesul de pace din Orientul Mijlociu a fost unul muribund ani de zile. Soluţia cu două state a fost considerată standardul de aur, acceptat pe plan internaţional, Statele Unite jucând rolul de broker imparţial. Declaraţia lui Trump, urmată de

Cel puţin 48 de persoane şi-au pierdut viaţa în Peru când un autocar a căzut de o faleză înaltă de 100 de metri după ce fusese percutat de un camion pe o autostradă de-a lungul

Preşedintele american Donald Trump l-a ironizat pe omologul său nord-coreean, afirmând că are un buton nuclear "mai mare şi mai puternic" decât Kim

Preşedintele american Donald Trump l-a ironizat marţi pe omologul său nord-coreean, afirmând că are un buton nuclear 'mai mare şi mai puternic' decât Kim Jong-Un, relatează France Presse. Citește mai

Anul electoral european începe cu trei scrutine prezidenţiale, organizate în ianuarie-februarie, în care deţinătorii portofoliilor vor încerca să fie realeşi în

Rudele unei minore de 17 ani dintr-un sat din Vaslui au reclamat la Poliţie că adolescenta ar fi fost victima unei agresiuni în seara de Revelion, când, în timp ce se întorcea spre casă, însoţită de un verişor, a fost atacată de un tânăr,

Pentru Republica Moldova anul 2017 nu a fost simplu. A fost un an plin de provocări. Într-un interviu pentru televiziunea publică Moldova 1, preşedintele Igor Dodon spune că pentru el a fost un an cu încercări, un an cu lupte politice pe intern

Traficul a fost deviat pe o rută ocolitoare, după ce un autotren s-a răsturnat pe drumul ce leagă localităţile Şaula şi

Poliţia de Frontiră a anunţă că în dimineaţa zilei de miercuri, 3 ianuarie, în punctul de trecere Leuşeni se atestă un flux masiv de călători şi mijloace de transport. Este aglomerat teritoriul dintre punctele de trecere Leuşeni şi

La început de an, 150 locuri de muncă în domeniul agricol sunt disponibile în Spania, prin intermediul Reţelei EURES, pentru românii care o doresc o slujbă în

Majorarea aprobată de Consiliul Local este de 2,88 lei pe gigacalorie. Totuşi, 57% din preţul de cost al energie termice este în continuare subvenţionat de la bugetul oraşului. În plus, municipalitatea mai plăteşte şi pierderi de 2,5 milioane

Viceprimarul Leonid Babii va asigura interimarul funcţiei de primar al municipiului Bălţi. Decizia a fost luată în şedinţa extraordinară a Consiliului municipal din 3 ianuarie, la care aleşii locali au luat act şi de demisia viceprimarului Igor

Primul exerciţiu din 2018 pentru testarea şi verificarea sistemului de înştiinţare, avertizare şi alarmare a populaţiei în situaţii de protecţie civilă are loc astăzi. Sirenele de alarmare

România turistică nu se poate promova cu tot ce are de oferit, pentru că legile din ultimii 20 de ani au blocat cam toate posibilitățile de a le arăta străinilor ce avem mai frumos. Brandul de țară e

O doctoriţă din China s-a prăbuşit în fata pacientei ei şi a decedat, într-un mod tragic, după ce a suferit un atac cerebral la sfârşitul unei ture de 18 ore. Specializată

Pompierii sibieni au fost solicitați, miercuri dimineața, la două intervenții, ambele în zona Pieței Cibin, în apropierea Centrului Vechi. Unul dintre incendii a fost anunțat pe strada

Curtea Constituţională a Republicii Moldova a decis, ieri, suspendarea atribuţiilor preşedintelui Igor Dodon privind numirea miniştrilor, în urma examinării unei sesizări depuse de către un grup

O comisie a Guvernului SUA a blocat preluarea companiei americane de transfer de bani MoneyGram de către Financial Services, divizia financiară a gigantului chinez de comerţ online Alibaba Group Holding,

GSP.RO te ține la curent cu evenimentele sportive din lume. Aici poți răsfoi paginile întâi ale celor mai importante ziare de sport din Europa și nu

Manchester City s-a impus în fața celor de la Watford, 3-1, într-un meci disputat pe 2 ianuarie și a acumulat 62 de puncte în 22 de partide. După meci, Pep Guardiola s-a declarat nemulțumit de calendarul pe care-l are echipa sa,