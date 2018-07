Gabriela Cristea în cumpănă! Procesul cu Marcel Toader o lasă fără 400.000 de euro 23.07.2018

23.07.2018 Gabriela Cristea în cumpănă! Procesul cu Marcel Toader o lasă fără 400.000 de euro Deși erau divorțați de cinci ani, pe Marcel Toader și Gabriela Cristea îi mai legau un proces cu acuzații extrem de grave. 400 mii euro încerca prezentatoarea să recupereze de la fostul soț, bani care ar fi fost mutați din contul ei în cel al



Gabriela Cristea în cumpănă! Procesul cu Marcel Toader o lasă fără 400.000 de euro

Deși erau divorțați de cinci ani, pe Marcel Toader și Gabriela Cristea îi mai legau un proces cu acuzații extrem de grave. 400 mii euro încerca prezentatoarea să recupereze de la fostul soț, bani care ar fi fost mutați din contul ei în cel al firmei lui Marcel. Cum bussiness-ul afaceristului e în insolvență, judecătorii […] The post Gabriela Cristea în cumpănă! Procesul cu Marcel Toader o lasă fără 400.000 de euro appeared first on Cancan.ro.

Gabriela Cristea în cumpănă! Procesul cu Marcel Toader o lasă fără 400.000 de euro

Stiri mondene - Stiri Cancan

Stiri pe aceeasi tema:

Argentina joacă dezamăgitor la Campionatul Mondial din 2018, având doar un punct în două meciuri, dar fanii argentinieni profită de turneul final. Presa din Argentina scrie că în Buenos Aires poliția a anihilat o grupare de

Suedia a pierdut în ultimul minut cu Germania, 1-2, golul victoriei fiind marcat în minutul 90+5. Ziarele poloneze recunosc că "centralul" lor, Szymon Marciniak, a greșit neacordând-le suedezilor un penalty, la 0-0. Suedezii au

Jurnalistul Rareș Bogdan a apărut recent în emisiunea moderată de fostul prezentator TV, Mădălin Ionescu, distribuită doar pe rețelele de socializare. În cadrul emisiunii, există, uneori, și întrebări adresate de fosta vedetă a Kanal D

Mănăstirea „Sfântul Mina” din Suceava a luat foc în dimineaţa zilei de duminică, 24 iunie, din cauza unei sobe

În ultima săptămână, la nivel naţional, a fost dispusă măsura arestului la domiciliu faţă de 51 de persoane, iar cea a controlului judiciar faţă de 127 de

Preşedintele SUA, Donald Trump, a ameninţat vineri că, după taxele vamale impuse pe oţelul şi aluminiul importate din Uniunea Europeană, ar putea institui o taxă vamală de 20% pe importurile de autoturisme din statele blocului comunitar.

Televiziunea naţională a fost lider de audienţă în prima săptămână de difuzare a meciurilor de la Campionatul Mondial FIFA Rusia

Câteva zeci de sibieni continuă să vină la protestele anti-PSD din centrul oraşului, în aşa-numita Zona Liberă de Corupţie (ZLC). Duminică, 24 iunie, oamenii au afişat mesaje precum „Dragnea,

50 de persoane, împărţite pe 10 echipe, vor înota continuu, timp de o oră, în cadrul unei campanii de strângere de fonduri, pentru susţinerea a cinci proiecte de implicare în comunitate. Evenimentul se numeşte Swimathon şi a ajuns la ediţia a

Mai mulţi şobolani au mâncat zeci de mii de bancnote dintr-un bancomat în India, paguba fiind descoperită de angajaţi ai băncii care au venit să vadă de ce nu funcţionează

Primăria Municipiului Târgovişte informează cetăţenii că în perioada 29 iunie - 5 iulie 2018, în intervalul orar 05.30 – 10.30 , se vor efectua acţiuni de combatere a insectelor de disconfort (ţânţari, muşte, omizi, gândaci, etc.), prin

Un accident rutier s-a produs duminică, la Constanţa, din cauză că unui şofer i s-a făcut rău la volan. În maşină se afla şi nepoţelul

Boxerul mexican Miguel Berchelt şi-a păstrat centura mondială WBC la super-pană, după ce l-a învins prin KO tehnic în repriza a 3-a pe argentinianul Victor Barros, într-o gală desfăşurată sâmbătă la Merida (Mexic), relatează AFP.

Dieta Natman este cunoscută și sub denumirea de "dieta stewardeselor". Este unul dintre cele mai în vogă regimuri de slăbire. Citește mai

Luna iulie se apropie aducând pentru fiecare dintre noi oportunități și energii pozitive. Trebuie doar să ne deschidem și să le vedem. Citește mai

REZULTATE LOTO, LOTO 6 DIN 49, LOTO 6/49. Duminică, 24 iunie 2018, va avea loc o nouă extragere Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc. REALITATEA.NET îţi va arăta numerele câştigătoare la extragerea LOTO

Fostul premier Victor Ponta, liderul partidului ProRomânia, spune că el și colegii săi din Parlament vor vota moțiunea de cenzură depusă de PNL împotriva Guvernului Dăncilă cu o condiție. Citește mai

Din ce in ce mai multe descoperiri in legatura cu boala care afecteaza din ce in ce mai multe femei din intreaga lume sunt facute si acest lucru ajuta foarte mult la combaterea acestei boli. Citește mai

Prezentatoarea de televiziune Andreea Esca a dezvăluit că a cheltuit primii bani pe care i-a câștigat pe o pereche de

Cele două echipe rănite din grupa H încearcă azi să spele ruşinea primului joc şi să se apropie de optimi. Cine pierde şi în această după amiază, la Kazan, poate să-şi ia adio de la turneul final şi din acest motiv ne aşteptăm la un