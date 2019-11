Gabriela Cristea a răbufnit în direct, la emisiunea Like a Star: “Mă jigniţi şi îmi jigniţi inteligenţa” 11.11.2019

11.11.2019 Gabriela Cristea a răbufnit în direct, la emisiunea Like a Star: “Mă jigniţi şi îmi jigniţi inteligenţa” Spiritele s-au aprins în casa emisiunii “Like a Star”, iar Gabriela Cristea nu a mai putut suporta scenele care s-au derulat, dar, mai ales, replicile concurenților și a răbufnit în direct. “Mă jigniţi şi îmi jigniţi inteligenţa” este



Gabriela Cristea a răbufnit în direct, la emisiunea Like a Star: “Mă jigniţi şi îmi jigniţi inteligenţa”

Spiritele s-au aprins în casa emisiunii “Like a Star”, iar Gabriela Cristea nu a mai putut suporta scenele care s-au derulat, dar, mai ales, replicile concurenților și a răbufnit în direct. “Mă jigniţi şi îmi jigniţi inteligenţa” este una dintre afirmațiile făcute de gazda show-ului de televiziune. Citește și: S-a aflat secretul! Ce studii are, de […] The post Gabriela Cristea a răbufnit în direct, la emisiunea Like a Star: “Mă jigniţi şi îmi jigniţi inteligenţa” appeared first on Cancan.ro.

Gabriela Cristea a răbufnit în direct, la emisiunea Like a Star: “Mă jigniţi şi îmi jigniţi inteligenţa”

Stiri mondene - Stiri Cancan

Stiri pe aceeasi tema:

Cel mai ciudat job din lume vine de la NASA. Citește mai

Simona Halep pare că l-a angajat pe Daniel Dobre pentru a avea un om în staff pe care să-şi descarce nervii, atunci când are momente grele în timpul

Indiferent de ce va face în semifinalele de la Miami Open, Simona Halep şi-a asigurat revenirea pe locul 2 mondial în următorul clasament

Simona Halep a câştigat meciul cu Qiang Wang (18 WTA), s-a calificat în semifinalele de la Miami Open, însă şi-a dat un „autogol“ destul de urât prin modul în care şi-a tratat

Orange România a explicat miercuri seară, în detaliu, ce s-a întâmplat după-amiază cu reţeaua sa de comunicaţii. Operatorul mobil a arătat că secţionări ale cablurilor de fibră optică au loc des, dar de obicei consecinţele nu sunt

Toate pensiile şi prestaţiile sociale în luna martie au fost achitate la timp. În total s-au transferat 1.624.496,7 mii lei, anunţă Casa Naţională de Asigurări Sociale într-un comunicat citat de

Urgenţa cele mai mari unităţi spitaliceşti din judeţul Sălaj va fi extinsă, modernizată şi dotată printr-un amplu proiect

Gabriel Tamaş se pregătea să plece acasă, în arest la domiciliu, după ce a fost prins beat la volan, conducând cu 205 kilometri la oră. Planurile fostului internaţional au fost însă date peste cap pe ultima sută de

Trimisul special al AGERPRES, Florin Ştefan, transmite: Eurodeputata Maria Grapini, din grupul S&D din Parlamentul European (PE), a recunoscut miercuri că ea şi ceilalţi colegi români din Comisia

Chiar dacă emisiunea „Vulturii de noapte” nu mai este în grila de la Kanal D (cel puțin provizoriu, pentru că emisiunea va reveni pe post în aprilie), Victor Slav nu stă degeaba. Împreună cu colegul Cătălin Cazacu, este amfitrionul

Niciunul dintre cele opt amendamente supuse la vot în Camera Comunelor nu a obținut suficiente voturi pentru a fi adoptat. Votul vine după ce deputații au preluat controlul asupra situației de la guvern și încearcă să găsească o soluție care

Fostul preşedinte Traian Băsescu a lansat un atac devastator la adresa premierului Viorica Dăncilă, după criza diplomatică pe care a creat-o în relaţia cu lumea arabă. Citește mai

La mai puţin de 24 ore după ce a suferit un infarct, fostul premier Mihai Tudose a acordat un interviu pentru România TV în care a povestit cum a trăit momentele dramatice de marţi seara. Citește mai

Banca şi-a depăşit în 2018 cu 7% obiectivul privind numărul de carduri din portofoliu şi este lider pe acest

Compania Sinaia SA, deţinută de acţionari israelieni, care operează hotelurile Rina, este a doua cea mai mare companie hotelieră de pe Valea Prahovei după cifra de

Irina Bucur şi Adriana Popescu din Buzău, cu experienţă în domeniile alimentar, respectiv bancar, au pus bazele brandului Cofetăria No. 379 la sfârşitul anului 2017 din pasiunea pentru dulce, cu fondurile accesate prin programul Start-Up Nation.

Producătorul de aluminiu Alro Slatina (ALR) şi-a bugetat pentru anul 2019 venituri în sumă de 673,7 mil. dolari, plus 2% faţă de afacerile realizate în 2018, şi un profit net în valoare de 12,4 mil. dolari, în scădere cu 78% com­pa­ra­tiv

Costin Ștucan îl va avea invitat azi, la emisiunea GSP Live, pe Romică Pașcu, 75 de ani, unul dintre stâlpii „Cooperativei” din fotbalul românesc al anilor '90. Poreclit „Breakdance”, Romică Pașcu, fost

Theresa May a anunţat miercuri că va demisiona înaintea următoarei faze a negocierii Brexitului, dacă deputaţii îi ratifică tratatul retragerii din Uniunea Europeană (UE), relatează AFP, care prezintă o listă de pretendenţi declaraţi sau

Poliţiştii de la combaterea criminalităţii organizate din Dâmboviţa, sub coordonarea procurorilor DIICOT, au efectuat, miercuri, 27 martie, 15 percheziţii la locuinţele unor persoane bănuite de operaţiuni ilegale cu droguri de risc şi