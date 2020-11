Gabriel Croitoru continuă turneul Vioara lui Enescu la Bucureşti, Piteşti şi Deva 02.11.2020

02.11.2020 Gabriel Croitoru continuă turneul Vioara lui Enescu la Bucureşti, Piteşti şi Deva Turneul naţional „Vioara lui Enescu”, susţinut de violonistul Gabriel Croitoru împreună cu pianistul Horia Mihail, continuă cu a doua parte a Integralei Beethoven. După concertele din iunie şi septembrie,



Gabriel Croitoru continuă turneul Vioara lui Enescu la Bucureşti, Piteşti şi Deva

Turneul naţional „Vioara lui Enescu”, susţinut de violonistul Gabriel Croitoru împreună cu pianistul Horia Mihail, continuă cu a doua parte a Integralei Beethoven. După concertele din iunie şi septembrie, în...

Gabriel Croitoru continuă turneul Vioara lui Enescu la Bucureşti, Piteşti şi Deva

Stiri Jurnalul National

Stiri pe aceeasi tema:

Cancer de sân, prostată, plămâni, colon și piele – cunoașteți simptomele de avertizare specifice? Cunoașterea lor este un avantaj cert, deoarece cu cât acționați mai devreme, cu atât sunt mai

Fostul manager al Spitalului Malaxa din București, judecat pentru fapte de corupție, este acuzat că a trimis acasă un pacient care ar fi murit dacă nu era operat de urgență la un alt spital. Florin Secureanu a consultat un bărbat la Spitalul din

Lollobrigida a avut o relaţie… extrem de specială cu Fidel Castro. “Am petrecut 12 zile împreună. Nu m-a interest deloc ca lider politic, ci doar ca bărbat. Şi-a dat şi el seama că nu m-am dus până la el ca să îl atac, aşa că m-a

Vremea va fi deosebit de caldă pentru această perioadă a anului, mai ales în regiunile intracarpatice, potrivit Mediafax. Cerul va fi variabil, mai mult senin, iar în sud și în est dimineață va fi ceață. Maximele termice vor fi cuprinse între

USR Bucureşti o acuză pe Gabriela Firea că organizează cel mai scump Târg de Crăciun din ultimii patru ani şi, foarte probabil, cel mai scump din istoria Bucureştiul, fiind în derulare achiziţii în valoare de 1,2 milioane de lei la care se

China are o expunere masivă faţă de dolarul american, însă acum, cu riscul de „decuplare“, Beijingul îşi diversifică discret rezervele valutare pentru a-şi reduce dependenţa de cea mai importantă monedă de constituire a rezervelor din

Naţionala de fotbal a Moldovei va juca un meci de verificare în compania selecţionatei Rusiei. Partida este programată pentru 31 martie 2020, pe stadionul Zimbru din Chişinău, transmite

Care a fost răspunsul Vioricăi Dăncilă atunci când a fost întrebată dacă are cască în ureche. ”Ar fi o lipsă de respect. Nu există niciun prompter, nu există absolut nimic. Nu am căști. Nu am făcut așa ceva și nu voi face așa

Ministrul Muncii, Violeta Alexandru, a informat că, în perioada în care Legea pensiilor a fost modificată, Casa Naţională de Pensii Publice nu a fpcut niun studiu privind impactul majorării

EDITIA 8 // Prietenii lui Ovidiu - Invitat: Cornel

Anca Maria Murg, o româncă în vârstă de 30 de ani, care era dată în căutare internațională prin Interpol, a fost găsită la Scafati, lângă Salerno, în Italia. În 2007, când avea doar 18 ani, ea i-a aplicat lovitura decisivă unui tânăr,

CSM Volei Alba Blaj a pierdut ieri primul meci din acest sezon de Liga Campionilor. Campioana României s-a înclinat în fața echipei franceze Nantes VB cu 1-3 (19-25, 25-20, 12-25, 16-25) în grupa D. „Adversarele noastre au jucat foarte bine

Dorian Popa este unul dintre cei mai apreciați artiști din România, atât pentru cariera sa, cât și pentru stilul său excentric. Lucru care pe iubita lui, Claudia Iosif, o deranjează uneori, deoarece consideră nu au niciun pic de intimitate.

Fostul premier polonez şi preşedintele Consiliului European, Donald Tusk, a fost ales, la 20 noiembrie 2019, în funcţia de preşedinte al Partidului Popular European (PPE) de către delegaţii reuniţi la Zagreb

România are emoții, după ce forul continental a deschis o anchetă disciplinară, în urma incidenteleor de la partida cu Suedia, scor 0-2, disputată la 15 noimebrie, pe Arena Națională, în preliminariile pentru Euro 2020. Astfel, UEFA anchetează

Administraţia Naţională de Meteorologie (ANM) a emis, joi, o avertizare Cod galben de vânt puternic, valabilă pe durata orelor următoare în judeţele Olt, Vâlcea, Dolj şi

Alina Scafaru, avocata din Vaslui exclusă din avocatură în urma unei condamnări pentru fapte de corupţie, a reuşit să câştige procesul intentat Baroului. Curtea de Apel Iaşi a anulat hotărârea prin care s-a decis excluderea

Preşedintele PSD, Viorica Dăncilă, a anunţat, joi seară, că în 15 noiembrie a fost depusă o plângere la DNA împotriva sa şi, probabil va fi chemată la

Candidatul PSD la alegerile prezidenţiale, Viorica Dăncilă, va susţine, joi, la ora 18,00, o conferinţă de presă în care va prezenta angajamentul său faţă de români şi priorităţile pentru mandatul

Druid, companie specializată în dezvoltarea de asistenţi virtuali inteligenţi, fondată de antreprenorul Liviu Drăgan, a fost desemnată startupul anului în Europa Centrală şi de Est în cadrul competiţiei CESA 2019, organizată anul acesta la