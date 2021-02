Gabriel Batistuta, idolul Fiorentinei 22.02.2021

22.02.2021 Gabriel Batistuta, idolul Fiorentinei Până să traverseze oceanul către Europa, Gabriel Omar Batistuta era tentat de baschet, datorită înălţimii sale, însă Mario Kempes şi naţionala Argentinei, campioni mondiali în 1978, i-au schimbat destinul celui născut pe 1 februarie 1969,



Gabriel Batistuta, idolul Fiorentinei

Până să traverseze oceanul către Europa, Gabriel Omar Batistuta era tentat de baschet, datorită înălţimii sale, însă Mario Kempes şi naţionala Argentinei, campioni mondiali în 1978, i-au schimbat destinul celui născut pe 1 februarie 1969, […] The post Gabriel Batistuta, idolul Fiorentinei appeared first on Cancan.ro.

Gabriel Batistuta, idolul Fiorentinei

Stiri mondene - Stiri Cancan

Stiri pe aceeasi tema:

Două noi cazuri de infectare cu coronavirus au fost confirmate duminică. Este vorba de o bucureşteancă de 42 de ani şi o femeie de 70 de ani din Mureş. Numărul pacienţilor cu diagnostic de COVID-19 ajunge astfel la

Gigantul german BASF, compania rusă Norilsk Nickel şi Fortum din Finlanda au semnat un acord privind construirea unui centru de reciclare de baterii în Finlanda care va deservi piaţa autovehiculelor electrice, relatează Financial

Un bărbat a fost prins de poliţişti conducând cu 238 km/h pe A3 şi a fost amendat cu 2.900 de lei, fiindu-i reţinut şi permisul de conducere. „Poliţiştii Biroului de Poliţie Autostrada A3 Bucureşti – Braşov au depistat un bărbat,

Un copil de un an şi două luni din Galaţi a fost internat în Spitalul de Boli Infecţioase, fiind suspect de infectare cu coronavirus. Copilul era în izolare la domiciliu, după ce tatăl s-a întors din Italia în 23

Simona Halep este în continuare numărul 2 mondial în clasamentul WTA, cu 6076 de puncte. Podiumul este completat de Ashleigh Barty şi de Karolina Pliskova. România mai are patru sportive în top 100 WTA:

Andreea Bălan și George Burcea se află într-un impas sentimental vizibil, iar tot ceea ce a fost frumos între ei, de-a lungul timpului, par șters cu buretele. Atunci când s-a decis să vorbească despre motivele acestui impas, Andreea Bălan a

Primăria Suceava a montat în toate cele 60 de autobuze ale societăţii de transport în comun dispozitive cu substanţe dezinfectante, pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu noul coronavirus. Primarul Ion Lungu a declarat că s-au achiziţionat 60 de

Este doliu la Hollywood, un celebru actor s-a stins din viață. De-a lungul timpul a apărut în peste 100 de filme și seriale TV. Actorul Max Von Sydow a murit la vârsta de 90 de ani. Conform BBC, familia sa a anunțat că acesta s-a stins din

Consiliul Judeţean Alba anunţă suspendarea activităţii la Şcoala de Arte şi Meşteşuguri, dar şi a evenimentelor organizate de Centrul de Cultură, Muzeu, Teatrul de Păpuşi şi Biblioteca judeţeană, până în 31

Parlamentul a luat mai multe măsuri pentru combaterea coronavirusului. Birourile reunite ale celor două Camere au analizat riscurile şi au decis să interzică evenimentele cu peste o mie de persoane, dar şi vizitele turistice, în clădirea

Filmul „Contagion”, apărut în urmă cu nouă ani, este din nou în top în contextul epidemiei de coronavirus. Creaţia regizorului Steven Soderberg este singurul film artistic care prezintă realistic apariţia şi extinderea unei pandemii

Închiderea şcolilor până pe 21 aprilie, în contextul răspândirii cazurilor de infecţie cu coronavirus, este una dintre propunerile Grupului de suport tehnico-știintific privind gestionarea bolilor înalt

Managerul Institutului de Boli Infecţioase Matei Balş a făcut o listă cu cele mai importante măsuri preventive împotrivia virusului ucigaş din

Epidemia de coronaviroză pune frână evenimentelor prin care Irlanda își sărbătorește în fiecare an, pe 17 martie, patronul spiritual, scrie CNN. Ziua Sfântului Patrick e cea mai așteptată sărbătoare din Irlanda. E ziua în care sunt

Franţa a anunţat că noul coronavirus a ajuns şi în parlament. Un deputat francez, care a participat marţi la lucrările Adunării Naţionale, a fost internat la reanimare, într-o stare preocupantă, scrie România

Ministrul Muncii, Violeta Alexandru, a precizat într-o postare pe contul de socializare online faptul că nu recomandă părinţilor să-şi ia concediu de odihnă ca să stea cu copii, în contextul închiderii

Rata inflaţiei s-a redus în luna februarie la 3%, faţă de un ritm de 3,6% în ianuarie, în condiţiile în care alimentele s-au scumpit cu 4,09%, mărfurile nealimentare cu 2,04%, iar serviciile cu 3,8%, a anunţat

Cel mai iubit talent show pentru copii, Next Star, prezentat de Dan Negru, va avea premiera celui de-al zecelea sezon joi, 12 martie, de la ora 20:00, la Antena 1. Prima ediție a a noului sezon va aduce în fața

Sectorul călătoriilor de afaceri este așteptat să piardă 820 de miliarde de dolari din cauza coronavirusului, jumătate fiind în China, pe măsură ce corporațiile reduce deplasările din cauza epidemiei, potrivit Global Business Travel

O parte subpopulată din Croaţia oferă locuinţe şi terenuri la numai 0,13 euro în încercarea de a inversa declinul populaţiei şi a ocupa locurile de muncă vacante, relatează