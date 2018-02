Fuziunea unor giganţi: Japonezii de la Fujifilm preiau compania Xerox într-o tranzacţie de 6 mld de dolari, menită să reducă costurile de producţie într-o industrie care se îndepărtează de print 01.02.2018

01.02.2018 Fuziunea unor giganţi: Japonezii de la Fujifilm preiau compania Xerox într-o tranzacţie de 6 mld de dolari, menită să reducă costurile de producţie într-o industrie care se îndepărtează de print Compania japoneză Fujifilm urmează să preia Xerox într-o tranzacţie de 6,1 mld. dolari pentru a se extinde şi a scădea din costuri, relatează



Fuziunea unor giganţi: Japonezii de la Fujifilm preiau compania Xerox într-o tranzacţie de 6 mld de dolari, menită să reducă costurile de producţie într-o industrie care se îndepărtează de print

Compania japoneză Fujifilm urmează să preia Xerox într-o tranzacţie de 6,1 mld. dolari pentru a se extinde şi a scădea din costuri, relatează Reuters.

Fuziunea unor giganţi: Japonezii de la Fujifilm preiau compania Xerox într-o tranzacţie de 6 mld de dolari, menită să reducă costurile de producţie într-o industrie care se îndepărtează de print

Stiri economie - Stiri Ziarul Financiar

Stiri pe aceeasi tema:

Un cuplu de români care s-a căsătorit în iulie 1981 la Biserica Stavropoleos din Bucureşti este căutat de americanii care le-au făcut atunci câteva poze la

Ana Dumitrache, 41 de ani, a preluat în urmă cu aproxi­ma­tiv un an conducerea CTP Ro­mâ­nia, cel mai mare dez­vol­ta­tor de spaţii logistice şi in­dus­­triale de pe plan local, şi şi-a trasat câteva obiective

♦ Aproximativ 870 de medici au solicitat în 2017 documente pentru a lucra în străinătate, numărul cererilor fiind cu 70% mai scăzut decât în 2016. Este cel mai redus număr al solicitărilor din ultimii şapte ani. ♦ „Este un progres

Atunci când cercetătorul Piotr Naskrecki a călătorit în Belize, în 2014, a observat că pielea lui a fost infestată de paraziţi. Atunci i-a venit ciudata

Cancerul de prostată, de colon, de plămâni şi de piele sunt cele mai frecvente tipuri de cancere care îi afectează pe bărbaţi. Informaţiile corecte pot ajuta la prevenirea sau diagnosticarea lor precoce a lor, şi, în consecinţă,

Simona Halep şi firma de echipament sportiv adidas au pus capăt unei colaborări de patru ani, despărţindu-se la începutul acestui

Simona Halep şi Irina Begu joacă azi în prima semifinală a turneului de la Shenzhen, acolo unde s evor întâlni pentru a şasea

Coreea de Nord a acceptat vineri propunerea sud-coreeană de discuţii marţea viitoare, a anunţat ministerul sud-coreean al Unificării, responsabil pentru relaţiile intercoreene. "Coreea de

În anul Centenarului Marii Uniri, Libertatea vă propune să redescoperim românii exponențiali de care am fost sau suntem mândri în fiecare zi. Astfel, timp de un an, vă prezentăm sub forma grafică, în ziar, sau animată, pe site și facebook,

Ministrul Sănătății, Florian Bodog, a fost audiat de procurorii DIICOT în noaptea de joi spre vineri în celebrul Dosar

Compania bulgară Eldrive a intrat în România, planul fiind de a acoperi complet Bucureştiul, până în vara anului viitor, cu staţii de încărcare a maşinilor electrice. Bulgarii au încheiat în ţara vecină un parteneriat cu Shell pentru a

Simona Halep a câştigat duelul cu Irina Begu, din semifinalele turneului de la Shenzen, şi ar putea juca în ultimul act împotriva Mariei

Republica Moldova are un număr de aproape 2 milioane de animale. Potrivit datelor Centrului Informaţional Agricol, care a răspuns la o solicitare a Agenţiei de presă IPN, la data de 31 decembrie, în Registrul de Stat al Animalelor erau

Nici vineri medicii de familie care nu au semnat prelungirea contractelor cu casele de asigurări de sănătate nu vor acorda servicii gratuite, reţete compensate şi trimiteri pacienţilor din listă. Medicii de familie cer demiterea şefului Casei

Presedintele Donald Trump l-a facut mincinos pe autorul scandaloasei carti "Fire and Fury: Inside the Trump White House", Michael Wolff, lucrare catalogata de liderul de la Casa Alba ca fiind plina

Una dintre regulile pe care atât deptuații, cât și senatorii trebuie să le respecte odată cu preluarea mandatului de parlamentar este ca, alături de declarația de avere, să depună la Parlament

Şedinţa Consiliului Superior al Magistraturii, în care se va alege noua conducere a CSM, a început, vineri, în prezenţa preşedintelui Klaus Iohannis. La această şedinţă va fi

Simona Halep este prima finalistă de la Shenzhen, după victoria cu 6-1, 6-4 în fața Irinei Begu. Numărul 1 mondial se gândește acum la adversara pe care o va întâlni în ultimul act

Marcel Deaconu, tatăl lui Ronaldo Deaconu, spune că "fiul meu vrea să joace la Dinamo, dar a căzut victimă în războiul dintre vechea şi noua conducere a clubului din Ştefan cel Mare". Transferul lui Ronaldo Deaconu (20 de ani) de la Chiajna

Leo Messi, 30 de ani, a semnat noul contract cu Barcelona la finalul lunii noiembrie, formație la care va juca până în 2021. Totuși, El Mundo anunță că starul argentinian de 30 de ani le-a impus șefilor o clauză potrivit