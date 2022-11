Furturile de alimente din magazine, în creştere în Marea Britanie în anticiparea recesiunii 22.11.2022

Cazurile de furt de alimente din magazine se înmulţesc vertiginos în Marea Britanie, alimentate de inflaţia scăpată de sub control, despre care se crede că a împins unu din cinci britanici în pragul sărăciei, notează Euronews.

